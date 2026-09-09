Hafta sonundaki aksiyonun incelenmesinin ardından KMI Paneli, maç görevlilerinin hata yaptığı sonucuna vardı. Panel, Maatsen'in penaltı gerektiren ve sarı kartla cezalandırılması gereken bir ihlal yaptığını belirledi.

Panel, Premier League'in resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada, "Panel, Maatsen'in Guimaraes'e yaptığı dikkatsiz müdahale nedeniyle sahada penaltı verilmesi gerektiği görüşündeydi. Hücum oyuncusunun yerde kalan ayağına net bir temas vardı ve Maatsen topa hiç temas etmedi. Ayrıca verilen penaltı yok kararının açık ve bariz bir hata olması nedeniyle VAR'ın da devreye girmesi gerektiğini düşündüler. Panel, müdahalenin dikkatsiz olduğu ve bu nedenle ikinci bir sarı kart gösterilmesi gerektiği görüşündeydi" ifadelerini kullandı.

Premier League daha sonra müdahale edilmemesine ilişkin bir açıklama yayımladı. Yönetim organı, "Premier League'in Futbol Prensipleri'nden biri, VAR müdahalesi için yüksek bir eşik korumaktır" dedi. "VAR, pozisyonları yeniden yönetmek için kullanılmaz ve futboldaki beklentiler de dikkate alınarak öznel müdahalelerde bu yüksek eşiğin aşılması için açık kanıt gerekir. Müdahale için yüksek bir eşik uygulanması, VAR karar alma sürecindeki tutarlılığın artmasına da yardımcı olur.

"Ancak bu durumda, dikkatsiz bir müdahalenin ardından sahada penaltı verilmesi gerektiği ve VAR müdahalesi için eşik seviyesinin karşılandığı değerlendirildi. Sonuç olarak VAR, açık ve bariz bir hata için saha kenarında inceleme tavsiyesinde bulunmak üzere devreye girmeliydi.

"Ayrıca panel, Guimaraes'e yapılan müdahaleyi dikkatsiz bularak Maatsen'e ikinci sarı kart gösterilmesi gerektiği görüşündeydi. Bu durumda VAR saha kenarında inceleme tavsiye etmiş olsaydı, hakem Maatsen'e ikinci sarı kart gösterme imkanı da dahil olmak üzere tüm seçeneklerini koruyacaktı."



