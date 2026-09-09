Getty Images Sport
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VAR yanıldı! Premier League, Arsenal'ın Aston Villa'yı yendiği maçta hakemlerin büyük bir hata yaptığını KABUL ETTİ
Saka golünü attı ama VAR son dakikalardaki dramayı kaçırdı
Arsenal, geçen ay Villa Park'ta Aston Villa'yı 1-0'lık skorla kıl payı mağlup etti; ikinci yarıda maçın tek golünü Bukayo Saka attı. Ancak karşılaşma, uzatma dakikalarında Maatsen'in Bruno Guimaraes'e yaptığı ve topa temas edemediği kaymayla müdahale sonrası çıkan tartışmayla sona erdi.
Hakem Jarred Gillett, itirazları geri çevirdi ve penaltı noktasını göstermemeyi tercih etti. VAR hakemi James Bell görüntüleri inceledi, ancak sahadaki ilk kararda kalmayı seçti; üç puanı almalarına rağmen deplasman ekibi bu kararla büyük hayal kırıklığı yaşadı.
- Getty Images Sport
KMI Paneli, 'açık ve bariz hata'yı ana hatlarıyla açıkladı
Hafta sonundaki aksiyonun incelenmesinin ardından KMI Paneli, maç görevlilerinin hata yaptığı sonucuna vardı. Panel, Maatsen'in penaltı gerektiren ve sarı kartla cezalandırılması gereken bir ihlal yaptığını belirledi.
Panel, Premier League'in resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada, "Panel, Maatsen'in Guimaraes'e yaptığı dikkatsiz müdahale nedeniyle sahada penaltı verilmesi gerektiği görüşündeydi. Hücum oyuncusunun yerde kalan ayağına net bir temas vardı ve Maatsen topa hiç temas etmedi. Ayrıca verilen penaltı yok kararının açık ve bariz bir hata olması nedeniyle VAR'ın da devreye girmesi gerektiğini düşündüler. Panel, müdahalenin dikkatsiz olduğu ve bu nedenle ikinci bir sarı kart gösterilmesi gerektiği görüşündeydi" ifadelerini kullandı.
Premier League daha sonra müdahale edilmemesine ilişkin bir açıklama yayımladı. Yönetim organı, "Premier League'in Futbol Prensipleri'nden biri, VAR müdahalesi için yüksek bir eşik korumaktır" dedi. "VAR, pozisyonları yeniden yönetmek için kullanılmaz ve futboldaki beklentiler de dikkate alınarak öznel müdahalelerde bu yüksek eşiğin aşılması için açık kanıt gerekir. Müdahale için yüksek bir eşik uygulanması, VAR karar alma sürecindeki tutarlılığın artmasına da yardımcı olur.
"Ancak bu durumda, dikkatsiz bir müdahalenin ardından sahada penaltı verilmesi gerektiği ve VAR müdahalesi için eşik seviyesinin karşılandığı değerlendirildi. Sonuç olarak VAR, açık ve bariz bir hata için saha kenarında inceleme tavsiyesinde bulunmak üzere devreye girmeliydi.
"Ayrıca panel, Guimaraes'e yapılan müdahaleyi dikkatsiz bularak Maatsen'e ikinci sarı kart gösterilmesi gerektiği görüşündeydi. Bu durumda VAR saha kenarında inceleme tavsiye etmiş olsaydı, hakem Maatsen'e ikinci sarı kart gösterme imkanı da dahil olmak üzere tüm seçeneklerini koruyacaktı."
Müdahale için yüksek eşik işe yaramıyor
Bu olay, Premier League'in video teknolojisini uygulama biçimi etrafındaki süregelen tartışmayı gözler önüne seriyor. Hatanın ardından yönetim organı, standart prosedürlerini ayrıntılarıyla açıklayan bir bildiri yayımladı.
Bildiride, "Premier League'in Futbol İlkeleri'nden biri, VAR müdahalesi için yüksek bir eşik korumaktır" denildi. "VAR, pozisyonları yeniden yönetmek için mevcut değildir ve futboldan beklenenler de dikkate alınarak, yoruma açık müdahalelerde bu yüksek eşiğin karşılanması için açık kanıt gereklidir. Müdahale için yüksek bir eşik uygulanması, VAR karar alma sürecindeki tutarlılığın artırılmasına da yardımcı olur."
Tutarlılığa vurgu yapılmasına rağmen lig, bu yaklaşımın sonuçta Arteta'nın takımının aleyhine işlediğini kabul etti. Bildiri şöyle devam etti: "Ancak bu olayda, dikkatsiz bir müdahalenin ardından sahada penaltı verilmesi gerektiği ve VAR müdahalesi için gereken eşiğin karşılandığı değerlendirildi. Sonuç olarak VAR, açık ve bariz bir hata için sahada inceleme tavsiyesinde bulunmak üzere müdahale etmeliydi.
"Ayrıca panel, Guimaraes'e yapılan müdahaleyi dikkatsiz bularak Maatsen'e ikinci sarı kart gösterilmesi gerektiği görüşüne vardı.
"Bu durumda, VAR sahada inceleme tavsiyesinde bulunmuş olsaydı, hakem Maatsen'e ikinci sarı kart gösterme yetkisi de dahil olmak üzere tüm seçenekleri elinde tutacaktı."
- Paul Marriott
Arteta'nın ekibi yoluna devam ediyor
Hakem hatasına rağmen Arsenal, Villa Park'tan çok önemli bir galibiyetle ayrılmayı başardı ve sezonun ilk bölümündeki ivmesini korudu. Arsenal, bu sonucun ardından ligin üçüncü maçında Chelsea'yi 2-1 yenerek çıkışını sürdürdü.
Bu arada Aston Villa, Maatsen'ın kırmızı kart görmeyip forma giymeye uygun kalması açısından kendisini şanslı sayabilir. Ancak baskı, tutarlı kararlar vermeleri yönünde artarken, önümüzdeki haftalarda gözler maç görevlileri ve VAR'ın üzerinde olmaya devam edecek.
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