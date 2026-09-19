VAR tartışması, Coventry City'nin Nottingham Forest karşısında tarihi Premier League galibiyeti almasına yardımcı oldu

Nottingham Forest kritik bir beraberlik golü bulduğunu düşündüğünde tartışma patlak verdi, ancak hakem Jarred Gillett golü geçersiz saydı. VAR hakemi Paul Howard, pozisyonu izlemesini tavsiye etti ve bunun üzerine Gillett, atak başlangıcında Igor Jesus'un Caleb Yirenkyi'ye çelme taktığına hükmetti.

Bu ucuz kurtuluş, daha önce fırsatlar yaratmasına rağmen tek gollü farklarla mağlup olan Coventry için talihin hoş bir dönüşü oldu. Bu galibiyet, daha önce Brighton yenilgisinin ardından "Bir kalite anıyla 1-0 geriye düştük. Premier League'e hoş geldiniz" diyerek seviye farkındaki sert yükselişi kabul eden Lampard'a çok büyük bir psikolojik destek sağlıyor.