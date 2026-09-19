AFP
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VAR tartışması, Coventry City'nin Nottingham Forest karşısında tarihi Premier League galibiyeti almasına yardımcı oldu
Coventry, Forest karşısında tarihi bir galibiyet aldı
Coventry City, cumartesi günü Nottingham Forest'ı 1-0 mağlup ederek 25 yıl sonra Premier League'deki ilk galibiyetini aldı. Jay Dasilva, kulübün bu sezon ligdeki ilk golünü atarak takıma 2004'ten bu yana City Ground'daki ilk zaferini getirdi.
Bundan önce Lampard'ın takımı kötü bir başlangıç yaşamış, güçlü rakipler karşısında dört yenilgi alıp 10 gol yemişti. Ancak konuk ekip sonunda puan almayı başardı ve puan tablosunda 18. sıraya yükseldi. Bu arada Nottingham Forest, organizasyondaki ikinci yenilgisini alırken, ligin ilk üç iç saha maçında gol atamayarak beş puanla 12. sırada kaldı.
- Getty Images Sport
VAR müdahalesi, Forest'ın beraberlik golünü engelledi
Nottingham Forest kritik bir beraberlik golü bulduğunu düşündüğünde tartışma patlak verdi, ancak hakem Jarred Gillett golü geçersiz saydı. VAR hakemi Paul Howard, pozisyonu izlemesini tavsiye etti ve bunun üzerine Gillett, atak başlangıcında Igor Jesus'un Caleb Yirenkyi'ye çelme taktığına hükmetti.
Bu ucuz kurtuluş, daha önce fırsatlar yaratmasına rağmen tek gollü farklarla mağlup olan Coventry için talihin hoş bir dönüşü oldu. Bu galibiyet, daha önce Brighton yenilgisinin ardından "Bir kalite anıyla 1-0 geriye düştük. Premier League'e hoş geldiniz" diyerek seviye farkındaki sert yükselişi kabul eden Lampard'a çok büyük bir psikolojik destek sağlıyor.
Lampard, fiziksel dayanıklılığa ve kilit oyunculara güveniyor
Erken dönemde yaşadıkları sıkıntılara rağmen Coventry, özellikle oyuna fiziksel yaklaşımıyla umut veren işaretler gösterdi. Lampard, ligde kolay lokma olmamalarını sağlamak için oluşturulan bir kadro profiline güvendi; burada odak noktası kolektif dayanıklılık ve hava hakimiyeti oldu.
Jack Rudoni, bu maç öncesinde sonuç alamasa da sekiz fırsat yaratarak ve beş şut çekerek hücum çabalarının merkezinde yer aldı. Etihad ve Emirates deplasmanlarını da içeren son derece zorlu açılış fikstürünü başarıyla geride bırakan Coventry, artık ivme kazanmaya ve alttaki yaratıcılık metriklerinden faydalanmaya odaklanabilir.
- Getty Images Sport
Coventry City için sırada ne var?
Tarihi nitelikteki galibiyetlerinin ardından Coventry, milli ara sonrasında bu ivmeyi kullanarak Premier League tablosunda yükselmeyi hedefleyecek. Lampard, bu tek galibiyetin oyuncularını sezon başındaki fikstürlerinin sert gerçekliğinden kurtarmasını ve üzerlerinde kalan sahtekârlık sendromunu ortadan kaldırmasını umacak. Coventry, gelecek ay Tottenham Hotspur Stadyumu'na gidecek ve bu maçı değerli puanlar almak için bir başka gerçek fırsat olarak görecek. Tottenham'ın bu sezon henüz tek bir maç bile kazanmamış olması, ara sonrası oynanacak bu karşılaşmayı Coventry'nin üst ligde kalmasını sağlaması açısından hayati bir fırsat haline getiriyor.
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