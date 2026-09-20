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'VAR tartışması!' Atletico, Real Madrid'i yendikten sonra Jan Oblak konuştu; kırmızı kart kararları tartışma yarattı
Oblak, hakem kararlarında tutarlılık çağrısı yaptı
Madrid derbisi nadiren tartışmalı bir an yaşanmadan geçer ve Metropolitano'daki son karşılaşma da maç sonrası tartışmalar için bolca malzeme sundu. Oblak, maça yön veren hakem kararları, özellikle de hakem Miguel Angel Ortiz Arias'ın verdiği disiplin kararları sorulduğunda sözünü sakınmadı.
Son düdüğün ardından DAZN'e konuşan Oblak, VAR müdahalelerine dair hem pragmatik hem de imalı bir değerlendirme yaptı. Real Madrid savunmacısı Dean Huijsen'e gösterilen kırmızı kartla ilgili soru yöneltildiğinde, kafa karışıklığını vurgulamak için Villarreal'e karşı geçmişte verilen bir kırmızı kartı hatırlattı. Kaleci, "Bilmiyorum, hakem ikisini de izlemeye gitti ve kararını verdi. İhraç meselesinde, eğer bizi Villarreal maçında oyundan attılarsa, bu da öyle olmalı. Villarreal'e karşı hayırsa, o zaman bu da böyle olmamalıydı" diyerek La Liga'da yeknesak bir standarda ihtiyaç olduğunu vurguladı.
- AFP
Tansiyon tünelde yükseldi
Atmosfer baştan itibaren elektrik yüklüydü, ancak oyuncular devre arasında soyunma odalarına yönelirken baskı kırılma noktasına ulaştı. Gelen haberlere göre kameralardan uzakta, iki taraftan oyuncular ve görevlilerin dahil olduğu hararetli bir tartışma yaşandı. Tüneldeki gerginlikle ilgili soruya Oblak, "Ben de oralardaydım, ciddi bir şey yoktu. Sadece her iki takımdan farklı görüşler vardı. Herhangi bir ihraç olduğunu bile bilmiyordum" yanıtını verdi.
Onun odağı sahada kalmaya devam etti; takımı da Dean Huijsen'ın ikinci yarının başındaki kırmızı kartının oyunun akışını tamamen değiştirmesinin ardından sayısal üstünlüğü sonunda değerlendirdi. Rüdiger'in golüyle son bölümde bir korku yaşansa da Diego Simeone'nin ekibi, çok kritik üç puanı almak için direncini korudu.
Simeone'nin taktik dehası karşılığını buldu
Hakem yönetimi manşetlere çıkmış olsa da Atletico’nun başarısının temelinde taktik disiplini vardı. Diego Simeone, Jose Mourinho’nun takımını sık sık zor durumda bırakan yüksek tempolu bir yaklaşımı tercih etti. Atletico Madrid, Portekizli teknik adamın ekibinin uzun bölümler boyunca karşılık vermekte zorlandığı bir "cesaret ve yürek" seviyesi ortaya koydu.
Oblak, maç sonrası değerlendirmesinde, "Soyunma odası çok iyi, son birkaç maçta çok zorlu rakiplere karşı oldukça iyi oynadık" dedi. Tribünlerden karışık bir tepki gören Julian Alvarez’e destek vermek için de bir an ayırdı. "Gol yemememiz yazık oldu, onlara biraz hayat verdik ama önemli olan galibiyet. La Liga çok uzun, ama mutluyuz. Alvarez konusunda, taraftarlar tarafından takdir edilecek" diye ekledi ve yazın büyük bonservis bedeliyle yapılan transferin Metropolitano taraftarının gönlünü kazanacağına destek verdi.
- Getty Images Sport
Mourinho verilmeyen kararlara öfkelendi
Başkentin diğer yakasında ise hava tamamen hayal kırıklığıydı. Real Madrid, fiziksel mücadelenin öne çıktığı ilk yarıda hakemin oyuncularını koruyamadığını düşündü. Konuk ekip, özellikle Cristian Romero'nun Jude Bellingham'a yaptığı yüksek müdahale sonrası kırmızı kart görmemesi üzerine büyük öfke yaşadı; Mourinho'nun kulübesi bu kararın maçın geri kalanı için tehlikeli bir emsal oluşturduğunu düşündü.
Bu yenilgi, Real Madrid'i lig lideri Barcelona'nın altı puan gerisine düşürdü ve Mourinho'nun takımının bitiricilik eksikliğine çözüm bulması için üzerindeki baskıyı artırdı. Oblak ve takım arkadaşları içinse bu galibiyet, hakemlerle ilgili gürültüye rağmen şampiyonluk yarışında hâlâ müthiş bir güç olduklarını gösteren bir niyet beyanı niteliğinde.
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