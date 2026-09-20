'VAR tartışması!' Atletico, Real Madrid'i yendikten sonra Jan Oblak konuştu; kırmızı kart kararları tartışma yarattı

Atmosfer baştan itibaren elektrik yüklüydü, ancak oyuncular devre arasında soyunma odalarına yönelirken baskı kırılma noktasına ulaştı. Gelen haberlere göre kameralardan uzakta, iki taraftan oyuncular ve görevlilerin dahil olduğu hararetli bir tartışma yaşandı. Tüneldeki gerginlikle ilgili soruya Oblak, "Ben de oralardaydım, ciddi bir şey yoktu. Sadece her iki takımdan farklı görüşler vardı. Herhangi bir ihraç olduğunu bile bilmiyordum" yanıtını verdi.

Onun odağı sahada kalmaya devam etti; takımı da Dean Huijsen'ın ikinci yarının başındaki kırmızı kartının oyunun akışını tamamen değiştirmesinin ardından sayısal üstünlüğü sonunda değerlendirdi. Rüdiger'in golüyle son bölümde bir korku yaşansa da Diego Simeone'nin ekibi, çok kritik üç puanı almak için direncini korudu.



