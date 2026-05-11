Bu kararın önemi ne kadar vurgulanırsa vurgulanmaz azdır. Neville, Sky Sports'a olayla ilgili yorum yaparken oldukça kesin konuştu: "Arsenal'in 22 yıldır beklediği ilk şampiyonluk buna bağlı olabilir. Bu, Arsenal'in kupanın üzerinde adının yazdığını düşünmeye başlayabileceği anlardan biri." Gerçekten de, Gunners'ın kaderi artık tamamen kendi ellerinde. İki galibiyet daha alırlarsa kupa onların olacak.

Ancak West Ham için bu sonuç, küme düşme mücadelesinde önemli bir darbe oldu. Sezonun 18. mağlubiyeti, Nottingham Forest ve Leeds United'ın küme düşme tehlikesinden kurtulduğu anlamına geliyor. Hammers'ın tek umudu artık, bir puan önde olan ve bir maç eksiği bulunan Tottenham'ı geçmek. Bu maç Pazartesi akşamı Leeds ile oynanacak.

Roy Keane, Nuno Espirito Santo'nun takımına pek sempati duymadı: "Tek söyleyeceğiniz şey şudur: VAR her şeyi kontrol edecek, o yüzden kaleciye dokunmayın! Ve kesinlikle bunu üç dört saniye boyunca yapmayın," dedi. Sonuç olarak şunları söyledi: "West Ham'ın yaptığı gerçekten aptalcaydı. Böylesine bariz bir faul yapmamalısınız, çünkü bu incelemeye alınacaktır."