"VAR tarihinin en önemli anı" - West Ham'ın Arsenal'e karşı aldığı ağır yenilgide sayılmayan golü etrafında şiddetli bir tartışma yaşanıyor
Ne oldu?
Uzatma süresinin beşinci dakikasında, West Ham'dan Callum Wilson topu çizgiyi geçerek görünüşe göre beraberlik golünü attı. Declan Rice topu uzaklaştırmaya çalıştı ancak onun kale çizgisinin gerisinde olduğu belliydi. Hakem Chris Kavanagh hemen golü onayladı ve bu karar Arsenal'de şok ve inanamama duygusuna yol açtı. Bu maçtan 3 puan dışında herhangi bir sonuç, 22 yıldır ilk Premier League şampiyonluğunu kazanmaya çalışan Arsenal'in, Manchester City'nin şampiyonluk yarışına geri dönmesine yol açacaktı.
Ancak video yardımcı hakemi Darren England kısa süre sonra müdahale etti ve 17 tekrar izleme ve dört dakikalık bir gecikmenin ardından Kavanagh kararını tersine çevirerek Pablo'nun Arsenal kalecisi David Raya'ya faul yaptığını hükmetti.
Roy Keane, 'gerçekten aptalca' davranan West Ham'ı sert bir şekilde eleştirdi
Bu kararın önemi ne kadar vurgulanırsa vurgulanmaz azdır. Neville, Sky Sports'a olayla ilgili yorum yaparken oldukça kesin konuştu: "Arsenal'in 22 yıldır beklediği ilk şampiyonluk buna bağlı olabilir. Bu, Arsenal'in kupanın üzerinde adının yazdığını düşünmeye başlayabileceği anlardan biri." Gerçekten de, Gunners'ın kaderi artık tamamen kendi ellerinde. İki galibiyet daha alırlarsa kupa onların olacak.
Ancak West Ham için bu sonuç, küme düşme mücadelesinde önemli bir darbe oldu. Sezonun 18. mağlubiyeti, Nottingham Forest ve Leeds United'ın küme düşme tehlikesinden kurtulduğu anlamına geliyor. Hammers'ın tek umudu artık, bir puan önde olan ve bir maç eksiği bulunan Tottenham'ı geçmek. Bu maç Pazartesi akşamı Leeds ile oynanacak.
Roy Keane, Nuno Espirito Santo'nun takımına pek sempati duymadı: "Tek söyleyeceğiniz şey şudur: VAR her şeyi kontrol edecek, o yüzden kaleciye dokunmayın! Ve kesinlikle bunu üç dört saniye boyunca yapmayın," dedi. Sonuç olarak şunları söyledi: "West Ham'ın yaptığı gerçekten aptalcaydı. Böylesine bariz bir faul yapmamalısınız, çünkü bu incelemeye alınacaktır."
Arteta uzlaşmacı bir tavır sergiliyor
Kean'ın meslektaşları Jamie Redknapp ve Ian Wright, bunun "cesur" ancak "şüphesiz doğru" bir karar olduğu konusunda hemfikirdi. Wright şöyle açıkladı: "Bence David Raya engellenmemiş olsaydı topu tutardı. O yöne doğru çekildi ve sonra kol devreye girdi."
Maçın bitiş düdüğünün ardından tünelde, birbirine zıt iki duygusal dünya karşı karşıya geldi. Geçmişte sık sık hakemlerle çatışan Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta, alışılmadık bir şekilde uzlaşmacı bir tavır sergiledi. İspanyol teknik adam Sky Sports'a, "Bu günü kesinlikle unutmayacağım. Duygusal bir rollercoaster gibiydi" dedi. "Bugün onları (hakemleri) tebrik etmeliyim. Kendi pozisyonunu korumak için çok cesaret ve metanet gerekir."
Duygusal ölçeğin diğer ucunda ise Nuno şaşkınlık içinde kalmıştı. Portekizli teknik adam, "Hepimiz üzgünüz," dedikten sonra kuralların tutarsız uygulanmasını sorguladı: "Artık hakemler bile neyin faul neyin faul olmadığını bilmiyor; bu da şüphe yaratıyor."
Arsenal ve Manchester City'nin kalan maçları
Arsenal 79 puanla ligin zirvesinde yer alırken, Manchester City 5 puan geride olsa da bir maç eksiği bulunuyor; Çarşamba günü Crystal Palace'ı ağırlayacaklar.
37. haftada, Gunners Burnley'i ağırlarken, City ise Bournemouth deplasmanına gidecek. Sezonun son Premier League maçları 24 Mayıs'ta oynanacak; Arsenal, Crystal Palace deplasmanına giderken, City ise Aston Villa'yı ağırlayacak.