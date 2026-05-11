"VAR tarihinin en önemli anı": Arsenal'in galibiyetinin ardından sayılmayan gol hakkında hararetli tartışmalar

Bu kararın önemi ne kadar vurgulanırsa vurgulanmaz azdır. Neville kesin bir ifadeyle şöyle konuştu: "Arsenal'in 22 yıldır kazanamadığı ilk şampiyonluk buna bağlı olabilir. Bu, Arsenal'in belki de kupanın üzerinde adının yazdığını sandığı anlardan biri." Aslında, kader artık tamamen Gunners'ın elinde. Şampiyonluğa ulaşmalarına sadece iki galibiyet kaldı.

Bazıları şampiyonluğu hayal ederken, bu karar West Ham için küme düşme mücadelesinde bir darbe oldu. Sezonun 18. mağlubiyeti, Nottingham Forest ve Leeds United'ın ligde kalmayı garantilediği anlamına geliyordu. Hammers'ın tek umudu artık, bir puan farkla bir maç daha oynaması gereken Tottenham'ı geçmek.

Uzman Roy Keane, mağlup takıma pek acımadı. "Tek söylenecek şey şudur: VAR her şeyi inceleyecek, o yüzden kaleciye dokunma! Ve kesinlikle üç dört saniye boyunca dokunma," diye öfkelendi İrlandalı. Sonuç olarak: "West Ham'dan gerçekten aptalca bir hareketti. Böylesine bariz bir faul yapmamalıydılar, çünkü bu incelenecektir."