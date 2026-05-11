"Bu bir deprem, sadece bir an süren bir sarsıntı," diye tanımladı Neville, lig liderinin 1-0 kazandığı West Ham United ile Arsenal arasındaki maçın yorumcusu olarak sahadaki manzarayı. Manchester United efsanesi için durum açıktı: "Bu, Premier Lig'in VAR tarihindeki en önemli an."
"VAR tarihinin en önemli anı": Arsenal'in galibiyetinin ardından sayılmayan gol hakkında hararetli tartışmalar
Ne olmuştu? Uzatmaların beşinci dakikasında West Ham'dan Callum Wilson, skoru 1-1'e getirecek golü çizgiye gönderdi. Declan Rice topu çizgiden çıkarmak için elinden geleni yaptı, ancak nafile.
Hakem Chris Kavanagh hemen orta sahayı işaret etti: Gol, beraberlik, şokta kalan Arsenal, 22 yıl sonra ilk şampiyonluğu kazanmak istiyorsa, Manchester City ile olan şampiyonluk yarışında geri adım atmamalı.
Ardından video yardımcısı Darren England devreye girdi. Sonrasında, tüm tarafların sinirleri için bir sınav başladı. 17 tekrar ve dört dakikadan fazla süren bir ara sonrasında Kavanagh kararını değiştirdi. Pablo'nun Arsenal kalecisi David Raya'ya faul yaptığını tespit etti.
Keane net bir şekilde: "West Ham'dan gerçekten aptalca bir hareket"
Bu kararın önemi ne kadar vurgulanırsa vurgulanmaz azdır. Neville kesin bir ifadeyle şöyle konuştu: "Arsenal'in 22 yıldır kazanamadığı ilk şampiyonluk buna bağlı olabilir. Bu, Arsenal'in belki de kupanın üzerinde adının yazdığını sandığı anlardan biri." Aslında, kader artık tamamen Gunners'ın elinde. Şampiyonluğa ulaşmalarına sadece iki galibiyet kaldı.
Bazıları şampiyonluğu hayal ederken, bu karar West Ham için küme düşme mücadelesinde bir darbe oldu. Sezonun 18. mağlubiyeti, Nottingham Forest ve Leeds United'ın ligde kalmayı garantilediği anlamına geliyordu. Hammers'ın tek umudu artık, bir puan farkla bir maç daha oynaması gereken Tottenham'ı geçmek.
Uzman Roy Keane, mağlup takıma pek acımadı. "Tek söylenecek şey şudur: VAR her şeyi inceleyecek, o yüzden kaleciye dokunma! Ve kesinlikle üç dört saniye boyunca dokunma," diye öfkelendi İrlandalı. Sonuç olarak: "West Ham'dan gerçekten aptalca bir hareketti. Böylesine bariz bir faul yapmamalıydılar, çünkü bu incelenecektir."
Arteta uzlaşmacı bir tavır sergiliyor
Kean'ın meslektaşları Jamie Redknapp ve Ian Wright da bu kararın "cesur" ama "şüphesiz doğru" olduğunu söylediler. Wright şu yorumu yaptı: "Bence David Raya engellenmemiş olsaydı topu kolayca tutardı. Orada çekildi ve sonra kol devreye girdi."
Maçın bitiş düdüğünün ardından kulübe koridorlarında iki zıt duygu dünyası karşı karşıya geldi. Geçmişte hakemlerle sık sık tartışan Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta, bu kez alışılmadık bir şekilde uzlaşmacı bir tavır sergiledi. "Bu günü kesinlikle hatırlayacağım. Duygularım adeta bir roller coaster gibiydi," diye itiraf etti İspanyol teknik adam Sky Sports'a. "Bugün onlara [hakemlere] tebriklerimi sunmalıyım. Kendini savunmak için çok cesaret ve metanet gerekir."
Karşı tarafta ise West Ham teknik direktörü Nuno Espirito Santo şaşkınlık içindeydi. "Hepimiz öfkeliyiz," dedi Portekizli teknik adam. Kuralların yorumlanmasında tutarlılık eksikliğini eleştirdi: "Artık hakemler bile neyin faul neyin faul olmadığını bilmiyor, bu da şüphe yaratıyor."
Arsenal ve ManCity'nin kalan maç programı
79 puanla Arsenal şu anda ligin zirvesinde yer alıyor. ManCity ise 5 puan geride ve bir maç eksiği var, ancak Çarşamba günü Crystal Palace'ı ağırlayacak.
37. haftada Gunners, Pazartesi günü evinde FC Burnley ile karşılaşacak. Ertesi gün City, AFC Bournemouth'a konuk olacak.
24 Mayıs'ta oynanacak son haftada Arsenal, Crystal Palace'a konuk olacak. Manchester ise evinde Aston Villa ile karşılaşacak.
2025/26 Premier Lig: Puan Durumu ve Kalan Maçlar
FC Arsenal Manchester City 1. / 36 maç / 79 puan / +42 gol 2. / 35 maç / 74 puan / +40 gol - Crystal Palace (D) FC Burnley (E) AFC Bournemouth (D) Crystal Palace (D) Aston Villa (E)