Ceza sahasının içindeki tansiyon daha da yükseldi ve Gabriel ile Martinez'in karıştığı tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Yerden yapılan alçak bir ortaya gelen Gabriel, top için Jorrel Hato ile mücadele ederken yerde kaldı. Gabriel, yerdeyken topu ayağının ucuyla kaleye doğru göndermeye çalışırken kramponu sert şekilde Martinez'in yüzüne geldi.

Kaleci acı içinde yerde kaldı ve sahada tedaviye ihtiyaç duydu. Sert müdahaleye rağmen hakem Chris Kavanagh kart göstermemeyi tercih etti.

Premier League daha sonra VAR kontrolünün sahadaki kararı desteklediğini açıkladı; incelemede Gabriel'in ciddi faullü oyun sergilemediği değerlendirildi.



