Getty Images Sport
Çeviri:
VAR, Riccardo Calafiori'nin beraberlik golünü iptal etti, ancak Gabriel Londra derbisindeki dramatik maçta kırmızı karttan kurtuldu
Chelsea'nin erken golü ve VAR hayal kırıklığı
Nefes kesen bir Premier League Londra derbisinde Chelsea, Morgan Rogers'ın vole vuruşuyla ikinci dakikada sürpriz bir şekilde öne geçti. Arsenal, 12. dakikada ceza sahası içindeki karambolün ardından Calafiori'nin topu çizgiden geçirmesiyle çabuk yanıt verdiğini düşündü.
Ancak VAR devreye girerek golü iptal etti. Tekrar görüntüleri, Calafiori şutunu çektiğinde Ezri Konsa'nın ofsayt pozisyonunda olduğunu doğruladı ve top ağlara giderken Konsa'ya çarpıp yön değiştirmiş bile olabilir.
Gabriel, yüze attığı tekmeye rağmen ceza almadı
Ceza sahasının içindeki tansiyon daha da yükseldi ve Gabriel ile Martinez'in karıştığı tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Yerden yapılan alçak bir ortaya gelen Gabriel, top için Jorrel Hato ile mücadele ederken yerde kaldı. Gabriel, yerdeyken topu ayağının ucuyla kaleye doğru göndermeye çalışırken kramponu sert şekilde Martinez'in yüzüne geldi.
Kaleci acı içinde yerde kaldı ve sahada tedaviye ihtiyaç duydu. Sert müdahaleye rağmen hakem Chris Kavanagh kart göstermemeyi tercih etti.
Premier League daha sonra VAR kontrolünün sahadaki kararı desteklediğini açıkladı; incelemede Gabriel'in ciddi faullü oyun sergilemediği değerlendirildi.
Havertz skoru eşitledi
Cezasız kalan müdahale ve daha önce iptal edilen gol etrafındaki tartışmalara rağmen Arsenal sonunda skoru eşitlemenin yolunu buldu. 25. dakikada Havertz topu sağ koridorda aldı, ceza sahasının çizgisi boyunca ilerledi ve sol ayağıyla kaleye şutunu çekti. Güçlü vuruş, Alman hücum oyuncusunun eski kulübüne karşı skoru 1-1'e getirmek için Martinez'in parmak uçlarını aşıp ağlara gitti. Eşitlik golü, ilk yarı sona ererken momentumu yeniden Arsenal'in lehine çevirdi.
- Getty Images Sport
Ödegaard öne geçiriyor, Arsenal baskısını sürdürüyor
Arsenal, devre arasının hemen ardından yakaladığı ivmeden yararlandı ve Martin Odegaard'ın soğukkanlı bitirişi sayesinde 50. dakikada 2-1 öne geçti. Kaotik geçen bu Londra derbisinin ardından iki kulüp de performanslarının üzerine koymayı ve önlerindeki maçlarda üstünlük kurmayı hedefleyecek. Gerginliğin yükseldiği ve VAR'ın büyük ölçüde devrede olduğu düşünüldüğünde, Premier League sezonunun geri kalanı daha da fazla drama vadediyor.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun