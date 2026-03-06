AFP
VAR prosedürü Gigi Buffon'u 'çılgına çeviriyor': Juventus efsanesi, Inter'e karşı çekişmeli maçta Pierre Kalulu'nun yanlış kırmızı kartına tepki gösterdi
Kırmızı kart öfkeye neden oldu
Derby d'Italia, Juventus savunma oyuncusu Kalulu'nun Alessandro Bastoni'ye yaptığı faul nedeniyle ikinci sarı kart görerek oyundan atılmasıyla tartışmalara sahne oldu. Tekrarlar, temasın çok az olduğunu gösterdi ve bu karar, Juve'nin Inter'e 3-2 yenildiği maçta 10 kişi oynamasına yol açtı.
Kararın ciddiyetine rağmen, VAR, ikinci sarı kartların incelenmesini yasaklayan mevcut protokoller nedeniyle müdahale edemedi. Bu olay, İtalyan futbolunda hakemlerin tutarlılığı ve teknolojiyi düzenleyen katı kurallar hakkındaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.
Buffon "delice" protokolleri eleştirdi
İtalyan efsane, olayı üzüntüyle karşıladı ve VAR prosedürünü ve hakemin liderliğini sorguladı. Il Messaggero'ya şunları söyledi: "Bu, Kalulu vakası gibi sorunları çözmek için müdahalenin ne kadar önemli ve gerekli olduğunu doğruluyor. Böylesine ciddi bir olaya nasıl müdahale edilmez? Kim böyle bir şeyi hayal edebilirdi? Bu prosedür insanı çılgına çeviriyor."
İtalyan heyetinin başkanı ayrıca fiziksel oyunun daha iyi anlaşılması gerektiğini vurgulayarak şunları ekledi: "Fiziksel temaslarda bir şeyler gözden geçirilmeli; her zaman faul olması gerekmez. Futbol oynayanlar ile hakem arasında bir çatışma olmalı. Her şey düdük çalınırsa, oyuncular bunu hemen anlar ve her zaman kendilerini yere atarlar."
Bastoni'ye aşırı tepki
Buffon, Inter'in Bastoni'sinin, oyundan atılmasında oynadığı rol nedeniyle eleştirilere maruzkalması ve ardından özür dilemesi ile ilgili gelişmeleri de ele aldı. Efsanevi kaleci, savunma oyuncusu ile konuştuğunu doğruladı.
"Konuştuk. Her şeyi biraz abartılı buldum," diyen Buffon, "Olaylar kaçınılmaz olarak unutulacak. O, hak ettiğinden çok daha fazlasını ödüyor," diye ekledi.
Kalulu'nun yanıtı
Kalulu, Bastoni'nin özrüne şu şekilde yanıt verdi: "Maç artık bitti, ileriye bakmalı ve artık bunu düşünmemeliyiz. Sadece bunun utanç verici olduğunu söyleyeceğim."
Dahasonra sosyal medyadaki öfkeyle başa çıkmak için telefonunu kapatıp tartışmaya girmediğini açıkladı ve "Birçok kişi konuştu ama sonuçta ceza kaldı. Her şeyi geride bırakmak daha iyi" diye ekledi.
