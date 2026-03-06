VAR prosedürü Gigi Buffon'u 'çılgına çeviriyor': Juventus efsanesi, Inter'e karşı çekişmeli maçta Pierre Kalulu'nun yanlış kırmızı kartına tepki gösterdi

Derby d'Italia, Juventus savunma oyuncusu Kalulu'nun Alessandro Bastoni'ye yaptığı faul nedeniyle ikinci sarı kart görerek oyundan atılmasıyla tartışmalara sahne oldu. Tekrarlar, temasın çok az olduğunu gösterdi ve bu karar, Juve'nin Inter'e 3-2 yenildiği maçta 10 kişi oynamasına yol açtı.

Kararın ciddiyetine rağmen, VAR, ikinci sarı kartların incelenmesini yasaklayan mevcut protokoller nedeniyle müdahale edemedi. Bu olay, İtalyan futbolunda hakemlerin tutarlılığı ve teknolojiyi düzenleyen katı kurallar hakkındaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.