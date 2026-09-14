Tek bir anda, video yardımcı hakem teknolojisinden çıkan bir karar maçın sonucunu değiştirebilir, binlerce taraftarın öfkesini alevlendirebilir ve saatler hatta günler sürecek tartışmaların kapısını aralayabilir. Ama işin ironisi şu ki, parasını ödeyip maçı canlı izlemek için stada gelen bu taraftarlar, perde arkasında neler olduğunu en son öğrenenler olabiliyor.

Son yıllarda video yardımcı hakem teknolojisinin en çok tartışma yaratan pozisyonlarından birinde yaşanan da tam olarak buydu. Old Trafford'daki 74 bin 161 seyirci Manchester United ile Manchester City'yi izliyordu, ancak Erling Haaland'ın golü incelenirken aslında ne olup bittiğini bilmiyorlardı.

Hakem Michael Oliver düdüğünü çalıp golü geçerli saydığında, tribünlerde bulunanların çoğu, incelemenin odağındaki ofsayt pozisyonunun aslında Haaland'la değil, oyuncu Enzo Fernández'le ilgili olduğunun farkında değildi.

Buna karşılık, televizyon ekranlarından izleyenler daha şanslıydı; çünkü Manchester City'ye 1-0'lık galibiyeti kazandıran golün incelemesi sırasında yaşananların ayrıntılarını öğrenebildiler.

İşte video teknolojisi çağının en büyük ironisi tam da burada ortaya çıkıyor: "Maçı evinden izleyen taraftar, kimi zaman stadın içindeki taraftardan daha fazlasını biliyor."