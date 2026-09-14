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Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

Çeviri:

VAR kaosu: Futbol, hakemlerin sırlarını çözmek için krikete mi başvuruyor?

FEATURES
M. United - M.City
M. United
M.City
Premier Lig
İngiltere
Mısır
Fas
Cezayir
İspanya
ABD
Almanya
Tunus
Ürdün

Karanlıktaki taraftar: Televizyon, tribün seyircisinin mahrum bırakıldığı sesi neden duyuyor?

Tek bir anda, video yardımcı hakem teknolojisinden çıkan bir karar maçın sonucunu değiştirebilir, binlerce taraftarın öfkesini alevlendirebilir ve saatler hatta günler sürecek tartışmaların kapısını aralayabilir. Ama işin ironisi şu ki, parasını ödeyip maçı canlı izlemek için stada gelen bu taraftarlar, perde arkasında neler olduğunu en son öğrenenler olabiliyor.

Son yıllarda video yardımcı hakem teknolojisinin en çok tartışma yaratan pozisyonlarından birinde yaşanan da tam olarak buydu. Old Trafford'daki 74 bin 161 seyirci Manchester United ile Manchester City'yi izliyordu, ancak Erling Haaland'ın golü incelenirken aslında ne olup bittiğini bilmiyorlardı.

Hakem Michael Oliver düdüğünü çalıp golü geçerli saydığında, tribünlerde bulunanların çoğu, incelemenin odağındaki ofsayt pozisyonunun aslında Haaland'la değil, oyuncu Enzo Fernández'le ilgili olduğunun farkında değildi.

Buna karşılık, televizyon ekranlarından izleyenler daha şanslıydı; çünkü Manchester City'ye 1-0'lık galibiyeti kazandıran golün incelemesi sırasında yaşananların ayrıntılarını öğrenebildiler.

İşte video teknolojisi çağının en büyük ironisi tam da burada ortaya çıkıyor: "Maçı evinden izleyen taraftar, kimi zaman stadın içindeki taraftardan daha fazlasını biliyor."

  • Stat tribününün taraftarı: en az tanınan taraf

    Bu mesele, yalnızca maçların sonuçlarını altüst eden büyük kararlarla ilgili değil. Cumartesi günü Chelsea'den kiralık oynayan Crystal Palace savunmacısı Axel Disasi, takımının Ipswich Town'a 3-2 kaybettiği maçta kırmızı kart gördü.

    Video yardımcı hakem teknolojisi kırmızı kart kararını incelerken, oyuncu bir dakikadan fazla süre saha çizgisinin kenarında bekledi. O anlarda herkes, hakemin kararını onaylayıp onaylamayacağını ya da geri alıp almayacağını öğrenmeyi bekliyordu.

    Ancak Selhurst Park'taki taraftarlar, olup bitenlere dair hiçbir açıklama alamadı. Video yardımcı hakemin ne söylediğini, ne gördüğünü, saha hakeminin tereddüt edip etmediğini, hatta incelemenin kararın kendisiyle mi yoksa olaydaki başka bir ayrıntıyla mı ilgili olduğunu bilmiyorlardı.

    Video yardımcı hakem teknolojisinin futbolun en üst seviyelerinde kullanılmaya başlanmasının üzerinden yaklaşık on yıl geçti; buna rağmen tribündeki taraftar, maçın kaderini belirleyen kararları anlama konusunda hâlâ ikinci sınıf bir vatandaş gibi hissediyor.

    Televizyon yorum ekibi ise bu süreçte eşsiz bir konuma sahip; çünkü video yardımcı hakemin söylediklerini ve video teknolojisi odası ile saha hakemi arasında geçen tartışmaları duyabiliyor.

    Bu sayede yorumcular ve analistler, incelemenin bir kısım bağlamını evlerdeki izleyicilere aktarabiliyor. Stattaki taraftar ise çoğu zaman, sonunda kararı belirleyen diyaloğu duymadan, pozisyonun tekrarını veya bazı grafikleri gösteren dev bir ekranın karşısında kalıyor.

    İşte burada, yıllar geçtikçe daha da önem kazanan soru öne çıkıyor: "Futbol, taraftarlarına video teknolojisi hakemlerinin söylediklerini doğrudan duyurmasına izin verecek kadar güvenebileceği bir aşamaya bir gün ulaşacak mı?"

    Diğer sporlar bu alanda çok daha ileri adımlar attı; peki futbol neden aynı şeyi yapamasın?

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  • imago-sport-1062399867.jpgPaul Marriott

    Şeffaflık sözü verdi ama ses hâlâ ortada yok

    Howard Webb, 2022 yılında Premier Lig Hakem Komitesi'nin başkanlığını devraldığında, hakemlik sisteminde şeffaflığı ve açıklığı artırma sözü vermişti. Bu yolda önemli adımlar da gerçekten atıldı.

    Hakemler ile video yardımcı hakem teknolojisi arasındaki diyalogları gösteren "Match Officials Mic'd Up" programı, büyük Avrupa ligleri arasında öncü bir deneyimdi.

    Webb'in bu yaklaşımı tercih etmesi, ABD'deki geçmiş tecrübesi göz önüne alındığında sürpriz değildi; kendisi orada Amerika Futbol Ligi'nin hakem başkanlığını yapmıştı.

    2019 yılında Amerika Ligi, "Inside VAR" programı aracılığıyla, maçların bitiminden sonra video yardımcı hakem teknolojisine ait ses kayıtlarını açıkça paylaşan ilk lig oldu.

    Bu program, daha sonra Premier Lig'deki "Match Officials Mic'd Up" deneyimine ilham veren ilk versiyon niteliğindeydi. Ancak kayıtları maçtan sonra açıklamaktan, karşılaşma sırasında canlı yayınlamaya geçmek tamamen farklı bir hikâyeydi.

    Bazı kurumlar ve ligler, video teknolojisi konuşmalarının canlı yayınlanması yönünde baskı yapmaya çalıştı, ancak bu girişimler kesin bir sonuca ulaşamadı. Bilgilere göre, oyunun kurallarını belirlemekten sorumlu bazı ligler ve kurumlar bu adım konusunda bir uzlaşıya varamadı.

    Howard Webb, ses kayıtlarının kullanımına getirilen kısıtlamaları hafifletmeyi ve böylece gelecekte bunların canlı yayınlanma olasılığının önünü açmayı amaçlayan bir çalışma grubunun parçasıydı.

    Ancak oyunun kurallarını koymaktan sorumlu kurum olan Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) ve özellikle Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), bu konuşmaların içinde geçenlerin tam olarak açıklanmasını onaylamaktan hâlâ uzaklar. Düzenlemelerin değiştirilmesi fikri her gündeme geldiğinde aynı endişeler tekrarlanıyor.

    Dünyanın farklı bölgelerindeki iletişim kalitesine, inceleme süreçleri sırasında hakemlerin maruz kalabileceği ek baskıya ve ayrıca imajları ile güvenilirliklerinin etkilenme ihtimaline ilişkin endişeler bulunuyor. Ayrıca bazı video teknolojisi kararlarının doğası da meseleyi daha karmaşık hâle getiriyor.

    Zira kararların birçoğu, kolayca kanıtlanabilecek net bir gerçeğe değil, kişisel takdir ve yoruma dayanıyor. Bu nedenle iki kişi, görüntüyü defalarca izledikten sonra bile aynı karar konusunda anlaşmazlığa düşebiliyor.

  • Kaos: yetkililerin kabusu

    Üç yıl önce, Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'nun sekreteri ve icra direktörü Lukas Brud, ses kayıtlarının canlı yayınlanma ihtimali hakkında "BBC Sport"a konuştu. Tavrı, oyundan sorumlu makamların içindeki endişelerin boyutunu yansıtıyordu.

    Ona göre, sesli iletişimin doğrudan seyircilere açılması bir tür "kaosa" yol açabilirdi; çünkü konuşmaya katılan kişi sayısı fazlaydı ve kısa, gergin anlarda çok sayıda ses ve bilgi bir araya geliyordu.

    Ancak Howard Webb, bu konu hakkında konuşabilecek en yetkin kişilerden biri olmasını sağlayan farklı bir deneyime sahip. Kendisi, maçlar sırasında video teknolojisi görüşmelerini canlı yayınlama deneyimini fiilen yaşamış olan tek hakem başkanı.

    Ağustos 2020'de, koronavirüs salgınının dayattığı ara döneminin ardından düzenlenen "MLS is Back" turnuvası sırasında Amerikan Ligi, maçlar sırasında video teknolojisi görüşmelerini canlı yayınlayan tek müsabaka haline geldi.

    Deneyim kısa sürdü, ancak başarılı sayıldı. Buna rağmen, aradan neredeyse altı yıl geçmesine karşın başka hiçbir müsabakada benzer bir deneyim ortaya çıkmadı. Amerikan deneyimi, dünya futbolunun geri kalanının benimseyeceği bir model haline gelmek yerine, video teknolojisi tarihinde yalnızca sınırlı bir sayfa olarak kaldı.

    Webb'e göre ise bu mesele tekil bir kararla ilerleyemez. İngiltere Premier Lig'in hakem heyeti tek başına böyle bir karar alamaz; çünkü gerçek bir değişiklik, oyunun kuralları ve bunların uygulanma biçimiyle ilgili daha geniş bir uzlaşma gerektirir.

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    Diğer ligler İngiltere'yi geride bıraktı

    Premier Lig, video teknolojisiyle ilgili bazı konularda öncü ve yenilikçi olmasına rağmen, diğer büyük ligler farklı yönlerden onu geride bıraktı.

    Bu sezon İngiliz futboluna yeni yenilikler girdi. Bunların arasında hakemlere takılan "RefCam" kameralarının canlı ses yayınıyla birlikte kullanılması ve video yardımcı hakem ile saha hakemi arasında geçen konuşmaların metinlerinin yayınlanması yer alıyor.

    Ayrıca Premier Lig, hakemlerin video teknolojisi kararlarını bizzat taraftarlara açıklamasına izin veren ilk müsabakalardan biriydi.

    Özellikle bu adım, stattaki taraftarlar için nadir bir kazanç anlamına geliyor; çünkü onlara en azından kararla ilgili doğrudan bir açıklama sunuyor ve dev ekranlardan tekrarı izlemekle yetinmelerini engelliyor. Ancak ilerleme hâlâ sınırlı; zira "Match Officials Mic'd Up" programı hâlâ yalnızca ayda bir kez yayınlanıyor.

    Neyse ki bu sezonun ilk bölümü salı günü yayınlanacak. Bu da Fernandez'le ilgili ofsayt kararına ait ses kaydını sunmak için ideal bir fırsat sağlıyor. Ancak sorun şu ki, tartışmalı birçok durum, ses kayıtları açıklanmadan çoktan geride kaldı.

    Örneğin, Manchester United'ın Ipswich Town karşısındaki golünden önce Harry Maguire'ın eline değen top ya da Arsenal'e Aston Villa karşısında penaltı verilmemesi kararını ele alalım.

    Bu durumlar geniş çapta tartışıldı, ancak taraftarlar hakemlerin nasıl düşündüğünü, video yardımcı hakemin ne söylediğini ve kararın neden o şekilde sonuçlandığını gösteren ses kayıtlarına ulaşamadan haftalar geçti.

    İşte tam da burada Premier Lig'in şeffaflığı ele alış biçimini geliştirmesi için bir fırsat var. Sorun mutlaka her şeyi canlı yayında sunmakta değil, olayın ardından bilgilerin ne kadar hızlı açıklandığında.

    İspanya Ligi ise farklı bir model sunuyor. La Liga'da, hakemin kişisel takdirini gerektiren video teknolojisi müdahalelerine, yani saha hakeminin pozisyonu incelemek ve yeni bir karar almak için yan ekrana gittiği durumlara ait ses ve görüntü kayıtları yayınlanıyor.

    Daha da önemlisi, bu kayıtlar maçın bitiminden birkaç saat sonra sosyal medya üzerinden paylaşılıyor. Haftalar sonra değil. Bu da taraftarlara, olayın etkisinin büyük bir kısmını yitirmesini beklemek yerine, maçla ilgili tartışma hâlâ sıcakken tartışmalı kararları anlama fırsatı sunuyor.

    İtalya Ligi ise farklı bir yol izledi. İngiltere'deki hakem diyalogları programının İtalyan karşılığı olan "Open VAR" programını geçen sezonun sonunda durdurdu. Bu, programın hakemler üzerinde yarattığı baskıların ardından geldi.

    Almanya'da ise, önümüzdeki sezonlarda bu durumun değişmesi mümkün olsa da, video teknolojisi ayrıntılarını sunmaya kalıcı olarak ayrılmış bir program yok. Alman Ligi, gerekli olduğunda ya da açıklanmayı hak eden durumlarla ilişkili olduğunda ses kayıtlarını paylaşmakla yetiniyor.

    Böylece, video teknolojisi sesinin ele alınmasına dair henüz birleşik bir küresel model yok. Her lig kendi vizyonuna göre ilerliyor: kimi geniş çaplı açıklamayı tercih ediyor, kimi belirli kayıtlarla yetiniyor, kimi de canlı yayından tamamen kaçınıyor.

  • Ses neden sürekli olarak yayınlanamıyor?

    Futbol bir gün video teknolojisi görüşmelerinin canlı olarak yayınlanmasına izin veren bir aşamaya ulaşsa bile ki bu şu an için uzak bir ihtimal gibi görünüyor, bu her şeyin basit hale geleceği anlamına gelmeyecek. Gerçek ve pratik engeller var.

    İnceleme ve doğrulama işlemlerinin çoğu maç devam ederken yapılıyor. Bu nedenle, video teknolojisi odası her pozisyonu incelemeye başladığında spikerlerin konuşmayı kesmesini beklemek gerçekçi olmaz.

    Ayrıca taraftarların kendisi de video teknolojisi tartışmalarını dinlemek için maç atmosferinin sık sık kesintiye uğramasını mutlaka istemiyor. Ancak maçın zaten durduğu başka durumlar da var.

    Örneğin Manchester City'nin golü, uygun bir model oluşturabilecek bu durumlardan biriydi. Peki en azından böyle anlarda ses neden yayınlanmasın?

    Sorun şu ki, video yardımcı hakemi pozisyon gerçekleşir gerçekleşmez neredeyse anında çalışmaya başlıyor. Yayıncı sesi izleyicilere aktarmaya karar vermek için belirli bir anı beklerse, diyaloğun önemli bir kısmını çoktan kaçırmış olabilir.

    Tartışma, yayın yapımcısı video teknolojisi incelemesinin gösterilecek kadar önemli olacağını daha fark etmeden bile başlayabilir. Bu da video odası ile televizyon yayını arasındaki koordinasyon sürecinin gecikmeyi azaltmak yerine artırabileceği anlamına geliyor.

    Video teknolojisiyle ilgili gecikme başlı başına bir sorun teşkil ediyor. Bu nedenle, ses yayınını başlatmak için bir yönetmenden ya da program yapımcısından işaret beklemek gibi bir katman daha eklemek, deneyimi daha da karmaşık hale getirebilir. Ancak belki de bu sorunun üstesinden gelmenin bir yolu vardır.

  • VAR BundesligaGetty

    En gerçekçi çözüm: Hakem ekrana gittiğinde

    En gerçekçi senaryo, yalnızca hakem sahanın kenarındaki ekrana yöneldiğinde video teknolojisinin sesinin canlı olarak yayınlanması olabilir. Bu durumda tablo çok daha net ve düzenli hâle geliyor.

    Herkes resmi bir incelemenin sürdüğünü biliyor; hakem ekranın önünde duruyor, maç durmuş durumda ve taraftarlar kararı bekliyor.

    Bu noktada hakem ile video yardımcı hakem arasındaki konuşmanın sesi, kriket sporundaki karar inceleme sisteminin canlı incelemelerinde olanlara oldukça benzer bir şekilde yayınlanabilir.

    Bu model, video teknolojisi odasında geçen her konuşmayı yayınlamaya çalışmaktan çok daha uygulanabilir olabilir.

    Avustralya Ligi'nde ise bu yönde halihazırda bir adım bulunuyor. Hakem, görüntüyü incelemek için kenardaki ekrana yöneldiğinde, saha içindeki dev ekranlar hakemin gördüğünün tam olarak aynısını gösteriyor.

    Ancak orada bile konuşmanın sesi bulunmuyor. Bu da sorunun yalnızca teknik olmadığını ortaya koyuyor. Mesele görüntünün ya da sesin aktarılabilmesinde değil; oyundan sorumlu mercilerin, yakın zamana kadar yalnızca hakemler arasında kalan detayları kamuoyunun görmesine izin vermeye ne kadar hazır olduğunda yatıyor.

    Sonuç olarak bu, taraftarların pek çok tartışmalı durumda, hakeme sadece birkaç metre uzaklıkta olsalar bile ne olduğunu duymaktan mahrum kalmaya devam edecekleri anlamına geliyor.

  • Futbol hâlâ geride

    Futbol, teknolojiden yararlanma ve seyirciye sahada olup bitenler hakkında daha fazla anlayış sunma konusunda uzun süre boyunca birçok diğer spor dalının gerisinde kaldı.

    Video yardımcı hakem teknolojisinin oyunu değiştirdiği doğru; Premier Lig'in daha fazla şeffaflığa doğru önemli adımlar attığı da doğru. Ancak televizyon izleyicisinin bildiği ile stadyumdaki taraftarın bildiği arasındaki mesafe hâlâ büyük.

    İşin ironik yanı ise şu: Kararları daha net hale getirmesi beklenen teknoloji, tribünlerdeki taraftarın kendini daha fazla belirsizlik içinde hissetmesine yol açabiliyor. "Hakemin beklediğini görüyor, oyuncuların beklediğini görüyor, ekranda tekrarın gösterildiğini görüyor; ancak ne konuşulduğunu bilmiyor, hakemlerin neyi tartıştığını bilmiyor ve kararın neden bu kadar uzun sürdüğünü bilmiyor."

    Şimdi gerçek soru, futbolun video teknolojisinin sesini yayınlayıp yayınlayamayacağı değil, şu olabilir: "Taraftarın ne olup bittiğini bilmeyi hak ettiğine ne zaman karar verecek?" Şimdiye kadar o ana giden yolun hâlâ uzun olduğu görülüyor.

    Video teknolojisinin futbola girişinin üzerinden yaklaşık on yıl geçti; buna rağmen "VAR" konuşmalarını canlı olarak duyma fikri hâlâ kuraldan çok istisnaya yakın.

    Premier Lig ise bu dosyada yeni bir adım atmak için gerçek bir fırsatın önünde duruyor. Bu, mutlaka tüm iletişimi canlı yayına açmakla değil, kayıtların açıklanmasını hızlandırmakla, şeffaflığın kapsamını genişletmekle ve stadyumdaki taraftarlara evlerindeki izleyicilerin edindiği bilgilerin aynısını sunmakla mümkün olabilir.

    Eğer teknoloji mevcutsa, kayıtlar gerçekten kaydediliyorsa ve bazı ligler bunların yayınlanabileceğini kanıtladıysa, karanlıkta asılı kalan soru şu: "Taraftar neden hâlâ duyamıyor?"

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