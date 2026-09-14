Premier Lig, video teknolojisiyle ilgili bazı konularda öncü ve yenilikçi olmasına rağmen, diğer büyük ligler farklı yönlerden onu geride bıraktı.
Bu sezon İngiliz futboluna yeni yenilikler girdi. Bunların arasında hakemlere takılan "RefCam" kameralarının canlı ses yayınıyla birlikte kullanılması ve video yardımcı hakem ile saha hakemi arasında geçen konuşmaların metinlerinin yayınlanması yer alıyor.
Ayrıca Premier Lig, hakemlerin video teknolojisi kararlarını bizzat taraftarlara açıklamasına izin veren ilk müsabakalardan biriydi.
Özellikle bu adım, stattaki taraftarlar için nadir bir kazanç anlamına geliyor; çünkü onlara en azından kararla ilgili doğrudan bir açıklama sunuyor ve dev ekranlardan tekrarı izlemekle yetinmelerini engelliyor. Ancak ilerleme hâlâ sınırlı; zira "Match Officials Mic'd Up" programı hâlâ yalnızca ayda bir kez yayınlanıyor.
Neyse ki bu sezonun ilk bölümü salı günü yayınlanacak. Bu da Fernandez'le ilgili ofsayt kararına ait ses kaydını sunmak için ideal bir fırsat sağlıyor. Ancak sorun şu ki, tartışmalı birçok durum, ses kayıtları açıklanmadan çoktan geride kaldı.
Örneğin, Manchester United'ın Ipswich Town karşısındaki golünden önce Harry Maguire'ın eline değen top ya da Arsenal'e Aston Villa karşısında penaltı verilmemesi kararını ele alalım.
Bu durumlar geniş çapta tartışıldı, ancak taraftarlar hakemlerin nasıl düşündüğünü, video yardımcı hakemin ne söylediğini ve kararın neden o şekilde sonuçlandığını gösteren ses kayıtlarına ulaşamadan haftalar geçti.
İşte tam da burada Premier Lig'in şeffaflığı ele alış biçimini geliştirmesi için bir fırsat var. Sorun mutlaka her şeyi canlı yayında sunmakta değil, olayın ardından bilgilerin ne kadar hızlı açıklandığında.
İspanya Ligi ise farklı bir model sunuyor. La Liga'da, hakemin kişisel takdirini gerektiren video teknolojisi müdahalelerine, yani saha hakeminin pozisyonu incelemek ve yeni bir karar almak için yan ekrana gittiği durumlara ait ses ve görüntü kayıtları yayınlanıyor.
Daha da önemlisi, bu kayıtlar maçın bitiminden birkaç saat sonra sosyal medya üzerinden paylaşılıyor. Haftalar sonra değil. Bu da taraftarlara, olayın etkisinin büyük bir kısmını yitirmesini beklemek yerine, maçla ilgili tartışma hâlâ sıcakken tartışmalı kararları anlama fırsatı sunuyor.
İtalya Ligi ise farklı bir yol izledi. İngiltere'deki hakem diyalogları programının İtalyan karşılığı olan "Open VAR" programını geçen sezonun sonunda durdurdu. Bu, programın hakemler üzerinde yarattığı baskıların ardından geldi.
Almanya'da ise, önümüzdeki sezonlarda bu durumun değişmesi mümkün olsa da, video teknolojisi ayrıntılarını sunmaya kalıcı olarak ayrılmış bir program yok. Alman Ligi, gerekli olduğunda ya da açıklanmayı hak eden durumlarla ilişkili olduğunda ses kayıtlarını paylaşmakla yetiniyor.
Böylece, video teknolojisi sesinin ele alınmasına dair henüz birleşik bir küresel model yok. Her lig kendi vizyonuna göre ilerliyor: kimi geniş çaplı açıklamayı tercih ediyor, kimi belirli kayıtlarla yetiniyor, kimi de canlı yayından tamamen kaçınıyor.