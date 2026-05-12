VAR, iptal edilen gol kararında Arsenal lehine doğru bir karar mı verdi? PGMOL başkanı Howard Webb, West Ham maçında Premier Lig şampiyonluğunu belirleyebilecek bu anı değerlendiriyor
Webb, Raya'ya verilen faul kararını destekliyor
Webb, West Ham’ın Arsenal’e 1-0 yenildiği maçta geçersiz sayılan beraberlik golüyle ilgili tartışmayı açıklığa kavuşturdu ve hakemlerin doğru karara vardığını vurguladı. Callum Wilson, uzatma dakikalarının beşinci dakikasında Hammers için bir puanı kurtardığını sanıyordu, ancak VAR, Pablo’nun kaleci David Raya’ya yaptığı faul nedeniyle müdahale etti. Match Officials Mic'd Up programında konuşan Webb, "Kaleciye faul mü yapıldı? Kesinlikle evet. Sezon boyunca, oyuncularla yaptığımız sezon öncesi brifinglerde de dahil olmak üzere, bir kalecinin rakibi tarafından kollarından tutularak engellenmesi ve bu nedenle görevini yerine getirememesi durumunda, faul verileceğini söyledik." dedi.
VAR odasındaki ses
Yayınlanan ses kaydı, hakem Chris Kavanagh ile VAR görevlisi Darren England arasındaki tartışmaya dair ilginç bir bakış sunuyor. İlk başta saha hakemleri gol kararı vermişti, ancak VAR ekibi kısa sürede bir sorun tespit etti. Transkriptte England, ihlali belirleyerek şöyle açıklıyor: "Eli, onun kolunu aşağı doğru tutuyor. Bu benim için belirleyici bir unsur. Sol kolu, vücudunun karşısına uzanmış durumda. Başının karşısına uzanmış ve Raya'nın sol kolunu tutuyor. Bu da topa düzgün bir şekilde ulaşmasını engelliyor."
Takımların ligdeki farklı performansları karşısında yöneticiler görüş alışverişinde bulunuyor
Bu karar, kulüplerinin zıt kaderlerini yansıtan şekilde her iki teknik direktörün de farklı görüşlere sahip olmasına neden oldu. 36 maçın ardından 79 puanla ligin zirvesinde yer alan Arsenal'in teknik direktörü Mikel Arteta, VAR'ın "büyük cesaret" gösterdiğini övdü. Buna karşılık, West Ham'ın teknik direktörü Nuno Espirito Santo ise "tutarlılık eksikliğini" eleştirdi. Bu yenilgiyle Hammers, 36 puanla 18. sırada kalarak küme düşme potasının içinde yer aldı. Bu gerginliği kabul eden Webb, "Bu sezon, ceza sahasındaki temasların sayısı açısından önceki sezonlardan biraz daha farklı geçti ve bu durum hakemler için bir zorluk oluşturuyor" dedi.
Ceza sahasında boğuşma hareketlerine yönelik sıkı önlemler alınacak
Webb, gelecekte sezonun sonunda aşırı faullerle mücadele konusunda görüşmeler yapılacağını açıkladı. Sabit vuruş antrenörleri en ufak bir avantaj bile elde etmeye çalışırken, PGMOL daha net sınırlar belirlemelidir. 74 puanı olan ve bir maç eksiği bulunan Manchester City’nin önünde Arsenal’in liderliği sürerken, şampiyonluk yarışı heyecan verici bir şekilde açık kalmaya devam ediyor.