VAR, iptal edilen gol kararında Arsenal lehine doğru bir karar mı verdi? PGMOL başkanı Howard Webb, West Ham maçında Premier Lig şampiyonluğunu belirleyebilecek bu anı değerlendiriyor

Webb, West Ham’ın Arsenal’e 1-0 yenildiği maçta geçersiz sayılan beraberlik golüyle ilgili tartışmayı açıklığa kavuşturdu ve hakemlerin doğru karara vardığını vurguladı. Callum Wilson, uzatma dakikalarının beşinci dakikasında Hammers için bir puanı kurtardığını sanıyordu, ancak VAR, Pablo’nun kaleci David Raya’ya yaptığı faul nedeniyle müdahale etti. Match Officials Mic'd Up programında konuşan Webb, "Kaleciye faul mü yapıldı? Kesinlikle evet. Sezon boyunca, oyuncularla yaptığımız sezon öncesi brifinglerde de dahil olmak üzere, bir kalecinin rakibi tarafından kollarından tutularak engellenmesi ve bu nedenle görevini yerine getirememesi durumunda, faul verileceğini söyledik." dedi.