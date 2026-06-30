VAR’ın “tam bir skandal”ı yüzünden Dünya Kupası’nda fiyasko! Julian Nagelsmann ve DFB milli takımı, Paraguay karşısında attıkları galibiyet golünden mahrum bırakıldıklarını düşünüyor

Nagelsmann ise bu karara karşı tamamen şaşkına dönmüş, elini başına götürmüştü. Dramatik elenmenin ardından bile bu sahneye duyduğu öfke dinmemişti. “Bu bir şaka olmalı! Orada ne gördüğünü hiç bilmiyorum," dedi Magenta'da ve ZDF'de, Marc Cucurella'nın bariz bir el faulüne rağmen VAR'ın müdahale etmediği, 2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki feci hatalı kararı hatırladı.
"Bu da benzer bir durum. Çok gol atabileceğiniz maçlar vardır, bir de zorlu bir şekilde kazanmanız gereken maçlar vardır. Ve biz muhtemelen zorlu bir şekilde kazanacaktık," diye haykırdı Nagelsmann: "Şu anda tekrar izliyorum: Bu sadece bir skandal değil; tam bir skandal. Bu faul olarak bile değerlendirilemez."
Ancak takımı, 120 dakika boyunca tutkuyla savunma yapan Paraguaylılar karşısında büyük zorluklar yaşadı ve Julio Enciso’nun golüyle devre arasına 0-1 geride girdi.
Kai Havertz, ikinci yarı başladıktan kısa bir süre sonra (54. dakika) hızlı bir şekilde beraberliği sağladı, ancak normal süre sonuna kadar skor 1-1 olarak kaldı. Uzatmaların başında DFB takımı, erken elenme tehlikesiyle karşı karşıya kalmamak için penaltı atışlarına gitmemek üzere öne geçmek için baskı kurdu. Bu nedenle, haksız bir şekilde iptal edilen Tah’ın golü çok daha önemli olacaktı.
Kaçınılmaz olan gerçekleşti. Maç penaltı atışlarına gitti ve DFB takımı altı penaltısının yarısını (!) kaçırarak haklı olarak on altıda bir turda elendi.
Böylece milli takım, üst üste üçüncü kez Dünya Kupası’nda son 16’ya kalamadı. Bir zamanlar turnuvalara damgasını vuran bir takımdı.