VAR hatası yüzünden Dünya Kupası'nda fiyasko! Julian Nagelsmann ve DFB milli takımı, Paraguay karşısında attıkları galibiyet golünden mahrum bırakıldıklarını düşünüyor

Öncelikle şunu soralım: Aslında ne olmuştu? Nathaniel Brown’ın kullandığı köşe vuruşu uzak direğe doğru süzüldü ve Tah kafayla golü attı. Hakem, VAR müdahalesinin ardından neyi düdükledi? Anton ile Gill arasında aslında olağan bir ikili mücadeleyi Alman oyuncunun faulü olarak değerlendirdi ve bu nedenle 102. dakikadaki golü iptal etti.

ZDF'de hakem uzmanı olarak yer alan Kinhöfer, “Bu kararın kesinlikle anlaşılmaz olduğunu söyleyebiliriz” diye şikayet etti ve ekledi: “Sözlerim yetersiz kalıyor.”

MagentaTV’de Kinhöfer ile aynı görevde bulunan Ittrich de şunları vurguladı: “Bana göre bu çok titiz bir karar. Elbette kaleciyle bir temas var. Ancak itme, itekleme ya da tutma gibi bir durum görmüyorum.” Dolayısıyla bu “açık bir hatalı karar değil. (VAR’ın, ed.) müdahalesi haklı değildi ve gol geçerliydi.”

Anton’un müdahalesinin gerçekleştiği beş metrelik alanda kalecilere tanınan eski koruma “artık yok,” diye devam etti Ittrich. “Oyuncunun koluna da dokunmadı, onu itmedi ve tutmadı.” Ayrıca, saha hakemi Jayed’in VAR uyarısına rağmen ilk kararında kalabileceğini vurguladı. "Bana göre bu yanlış bir karardı," diye açıkladı Ittrich.



