VAR hatası yüzünden Dünya Kupası'nda fiyasko! Julian Nagelsmann ve DFB milli takımı, Paraguay karşısında attıkları galibiyet golünden mahrum bırakıldıklarını düşünüyor

Nagelsmann ise bu karara tamamen şaşkın kalmış, başını eliyle tutmuştu. Dramatik elenmenin ardından bile o sahneye duyduğu öfke dinmemişti. “Bu bir şaka olmalı! Orada ne gördüğünü hiç bilmiyorum,” dedi Magenta’da.
Takımı, tutkuyla savunma yapan Paraguaylılar karşısında büyük zorluklar yaşadı ve Julio Enciso’nun golüyle ilk yarıyı 0-1 geride kapattı.
Kai Havertz, ikinci yarı başladıktan kısa bir süre sonra (54. dakika) skoru eşitledi, ancak normal süre 1-1'de sona erdi. Uzatmaların başında DFB takımı, erken elenme tehlikesiyle karşı karşıya kalmamak için penaltı atışlarına gitmemek üzere öne geçmek için baskı kurdu. Bu nedenle, haksız bir şekilde iptal edilen Tah'ın golü çok daha önemli olacaktı.
Kaçınılmaz olan gerçekleşti. Maç penaltı atışlarına gitti ve DFB takımı altı penaltısının yarısını (!) kaçırarak haklı olarak on altıda bir turda elendi.
Böylece milli takım, üst üste üçüncü kez Dünya Kupası’nda son 16’ya kalamadı. Bir zamanlar turnuvalara damgasını vuran bir takımdı.