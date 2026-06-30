Goal.com
Canlı

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Oliver Maywurm

Çeviri:

VAR hatası yüzünden Dünya Kupası'nda fiyasko! Julian Nagelsmann ve DFB milli takımı, Paraguay karşısında attıkları galibiyet golünden mahrum bırakıldıklarını düşünüyor

Dünya Kupası
Almanya - Paraguay
Almanya
Paraguay
J. Nagelsmann
W. Anton
J. Tah

Jonathan Tah, Paraguay’a karşı oynanan ve sonunda dramatik bir şekilde kaybedilen Dünya Kupası son 32 turu maçının uzatma dakikalarında Almanya için sözde kurtarıcı golü attı – ancak ardından VAR devreye girdi.

Hakem Jalal Jayed, DFB’li savunma oyuncusu Waldemar Anton ile Paraguaylı kaleci Orlando Gill arasındaki ikili mücadeleyi tekrar izlemek üzere monitöre yöneldi.

Görüntüleri inceledikten sonra Faslı hakem, 2-1 olarak kabul edilen golü iptal etti. Bu karar, sadece Almanya milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann ve tüm Alman yedek kulübesinin değil, aynı zamanda eski üst düzey hakemler Patrick Ittrich ve Thorsten Kinhöfer’in de şaşkınlığına neden oldu.

  • Öncelikle şunu soralım: Aslında ne olmuştu? Nathaniel Brown’ın kullandığı köşe vuruşu uzak direğe doğru süzüldü ve Tah kafayla golü attı. Hakem, VAR müdahalesinin ardından neyi düdükledi? Anton ile Gill arasında aslında olağan bir ikili mücadeleyi Alman oyuncunun faulü olarak değerlendirdi ve bu nedenle 102. dakikadaki golü iptal etti.

    ZDF'de hakem uzmanı olarak yer alan Kinhöfer, “Bu kararın kesinlikle anlaşılmaz olduğunu söyleyebiliriz” diye şikayet etti ve ekledi: “Sözlerim yetersiz kalıyor.”

    MagentaTV’de Kinhöfer ile aynı görevde bulunan Ittrich de şunları vurguladı: “Bana göre bu çok titiz bir karar. Elbette kaleciyle bir temas var. Ancak itme, itekleme ya da tutma gibi bir durum görmüyorum.” Dolayısıyla bu “açık bir hatalı karar değil. (VAR’ın, ed.) müdahalesi haklı değildi ve gol geçerliydi.”

    Anton’un müdahalesinin gerçekleştiği beş metrelik alanda kalecilere tanınan eski koruma “artık yok,” diye devam etti Ittrich. “Oyuncunun koluna da dokunmadı, onu itmedi ve tutmadı.” Ayrıca, saha hakemi Jayed’in VAR uyarısına rağmen ilk kararında kalabileceğini vurguladı. "Bana göre bu yanlış bir karardı," diye açıkladı Ittrich.


    • Reklam
  • Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Nagelsmann, VAR müdahalesine çok kızdı: "Bu tam bir şaka!"

    Nagelsmann ise bu karara tamamen şaşkın kalmış, başını eliyle tutmuştu. Dramatik elenmenin ardından bile o sahneye duyduğu öfke dinmemişti. “Bu bir şaka olmalı! Orada ne gördüğünü hiç bilmiyorum,” dedi Magenta’da.

    Takımı, tutkuyla savunma yapan Paraguaylılar karşısında büyük zorluklar yaşadı ve Julio Enciso’nun golüyle ilk yarıyı 0-1 geride kapattı.

    Kai Havertz, ikinci yarı başladıktan kısa bir süre sonra (54. dakika) skoru eşitledi, ancak normal süre 1-1'de sona erdi. Uzatmaların başında DFB takımı, erken elenme tehlikesiyle karşı karşıya kalmamak için penaltı atışlarına gitmemek üzere öne geçmek için baskı kurdu. Bu nedenle, haksız bir şekilde iptal edilen Tah'ın golü çok daha önemli olacaktı.

    Kaçınılmaz olan gerçekleşti. Maç penaltı atışlarına gitti ve DFB takımı altı penaltısının yarısını (!) kaçırarak haklı olarak on altıda bir turda elendi.

    Böylece milli takım, üst üste üçüncü kez Dünya Kupası’nda son 16’ya kalamadı. Bir zamanlar turnuvalara damgasını vuran bir takımdı.

Dünya Kupası
Paraguay crest
Paraguay
PAR
team-logo
BLN
BLN