2026/2027 Serie A sezonuna milli maçlar nedeniyle bir kez daha ara veriliyor. 11 hafta geride kalırken değerlendirme yapmanın ve pek çok yeniliği tartışmanın zamanı geldi. Bunların arasında hakemlikle ilgili mesele de var. Hakemlik, bir yandan teoride net oyun süresini artıran kural değişiklikleriyle, diğer yandan CAN'ın yeni sorumlusu Daniele Orsato'nun belirlediği yeni yaklaşımla köklü bir değişim geçirdi. Orsato, Gianluca Rocchi'nin dönemine kıyasla VAR'ın daha az müdahale ettiği bir çizgi seçerek en "çetrefilli" kararlarda bile saha hakemini yeniden merkeze koydu.

Yine de Panorama'nın aktardığına göre hatalar eksik olmadı. Hatta sezonun başlamasından 11 hafta sonra, düzeltilmeden sahada kalan hakem hatalarının sayısı şimdiden 21'e ulaştı. Geçen yılki Open VAR gibi resmî bir iletişim kanalı bulunmadığından, bu liste elbette genişletilebilir veya iyileştirilebilir.