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Joao Mario Fiorentina Juventus maniDAZN
Emanuele Tramacere
Çeviri:

VAR daha az devrede, Orsato'nun talimatları: Genoa karşısındaki De Bruyne'den Juventus karşısındaki Joao Mario'ya, 2026/2027 Serie A sezonunda 21 hakem hatası var

Serie A
Fiorentina
Juventus
Genoa
AC Milan
Monza
Atalanta
SSC Napoli
Lazio
Inter
Como
Roma
Sassuolo
Parma Calcio 1913
Bologna
Torino
Lecce
Cagliari
Frosinone
Venezia
Udinese

2026/2027 Serie A sezonuna milli maçlar nedeniyle bir kez daha ara veriliyor. 11 hafta geride kalırken değerlendirme yapmanın ve pek çok yeniliği tartışmanın zamanı geldi. Bunların arasında hakemlikle ilgili mesele de var. Hakemlik, bir yandan teoride net oyun süresini artıran kural değişiklikleriyle, diğer yandan CAN'ın yeni sorumlusu Daniele Orsato'nun belirlediği yeni yaklaşımla köklü bir değişim geçirdi. Orsato, Gianluca Rocchi'nin dönemine kıyasla VAR'ın daha az müdahale ettiği bir çizgi seçerek en "çetrefilli" kararlarda bile saha hakemini yeniden merkeze koydu.

Yine de Panorama'nın aktardığına göre hatalar eksik olmadı. Hatta sezonun başlamasından 11 hafta sonra, düzeltilmeden sahada kalan hakem hatalarının sayısı şimdiden 21'e ulaştı. Geçen yılki Open VAR gibi resmî bir iletişim kanalı bulunmadığından, bu liste elbette genişletilebilir veya iyileştirilebilir.

  • Serie A'nın 1. haftasındaki hakem hataları

    Genoa-Napoli 0-2

    (Di Bello – Manganiello/Meraviglia): De Bruyne'nin golünden önce Vazquez'e itme var (OFR yok)

    Torino-Milan 1-2

    (Zufferli – Mazzoleni/Santoro): Cissé'nin ortasında Vlasic'in elle oynamasına penaltı verilmedi (OFR yok)

    Roma-Fiorentina 4-0

    (Marcenaro – Abisso/Giua): İlk golün APP'sinin başlangıcında Hermoso'nun Mastantono'ya eliyle vurması nedeniyle gol iptal edilmeliydi (OFR yok)

  • Serie A'nın 2. haftasındaki hakem hataları

    Fiorentina-Frosinone 0-3

    (Collu – Prontera/Ghersini): Dragusin'in ceza sahasında Monterisi'ye taktığı çelme cezalandırılmadı (OFR yok)

    Fiorentina-Frosinone 0-3

    (Collu – Prontera/Ghersini): Jimenez'in Bracaglia'ya iki kez elle (yumrukla) vurması kırmızı kartlık (OFR yok)

  • Serie A’nın 3. haftasındaki hakem hataları

    Cagliari-Lecce 1-0

    (Sacchi – Piccinini/Mazzoleni): Süre dolduktan sonra Gagliardini'nin N’Dri'ye çelme takması (saha kenarında inceleme yapılmadı)

    Juventus-Milan 1-1

    (Mariani – Fabbri/Camplone): İlk golle sonuçlanan hücumun başlangıcında De Winter'ın Kolo Muani'nin ayağına basması; gol iptal edilmeliydi (saha kenarında inceleme yapılmadı)

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  • Serie A'nın 4. haftasındaki hakem hataları

    Como-Parma 2-1

    (Mucera – Giua/Mazzoleni): Caqueret, Britschgi'ye sert müdahalesinin ardından yalnızca sarı kart gördü (OFR yok)

  • Serie A’nın 5. haftasındaki hakem hataları

    Bologna-Torino 1-1

    (Guida – Santoro/Camplone): Kaleye yönelen Oristanio'ya Heggem'in çelmesi (saha kenarında inceleme yapılmadı)

    Fiorentina-Napoli 1-1

    (Doveri – Gariglio/Pezzuto): Dragusin'in Hojlund'u uzun süre tutması (saha kenarında inceleme yapılmadı)

    Juventus-Atalanta 2-0

    (Zufferli – Marini/Giua): Kaleye yönelen Rowe'un formasını ceza sahasında Kalulu'nun tutması (saha kenarında inceleme yapılmadı)

  • Serie A’nın 6. haftasındaki hakem hataları

    Lecce-Bologna 1-2

    (Pairetto – Mazzoleni/Dionisi): El Azzouzi'nin Ndri'ye sert müdahalesine yalnızca sarı kart çıktı (OFR yok)

    Sassuolo-Milan 1-1

    (Fourneau – Santoro/Meraviglia): Laurentiè'nin Gila'ya diz altından müdahalesi muhtemelen kırmızı kartlıktı ancak hiçbir işlem yapılmadı (OFR yok)

  • Serie A’nın 7. haftasındaki hakem hataları

    Bologna-Inter 1-3

    (Doveri – Gariglio/Piccinini): Darmian'ın ceza sahasında Thuram'a çelme takması üzerine Interli oyuncuya kendini yere attığı gerekçesiyle sarı kart gösterildi, ancak penaltı verilmeliydi (saha kenarında VAR incelemesi yapılmadı)

    Fiorentina-Como 1-3

    (Di Bello – Paterna/Pezzuto): Como'nun ilk golünde Milla'nın Gonçalves'e faul yaparak topu kazanması (saha kenarında VAR incelemesi yapılmadı)

  • Serie A’nın 8. haftasındaki hakem hataları

    Lazio-Parma 2-1

    (Arena – Santoro/Mazzoleni): Ceza sahasına hareketlenen Frattesi'yi Troilo'nun tutması ve bacağına temas etmesi (OFR yok)

    Inter-Fiorentina 2-1

    (Mariani – Fabbri/Santoro): Viery'nin ceza sahasında Thuram'a attığı net çelme (OFR yok)

  • Serie A 9. hafta hakem hataları

    Parma-Udinese 0-0

    (Massa – Mazzoleni/Baroni): Troilo'nun Davis'i uzun süre tutması, penaltı yok (OFR yok)

    Venezia-Inter 0-2

    (Pairetto – Camplone/Volpi): Inter'in ilk golüyle sonuçlanan pozisyonda Carlos Augusto'nun topu geri kazanırken yaptığı iddia edilen faul (OFR yok)

    Frosinone-Lecce 5-1

    (Abisso – Piccinini/Mazzoleni): Calò'nun Gandelman'ı uzun süre tutması, penaltı yok (OFR yok)

  • Serie A’da 10. haftanın hakem hataları

    Como-Venezia 1-0

    (Ferrieri Caputi – Cosso/Giua): Milla'nın elle oynaması nedeniyle Venezia lehine verilen penaltı iptal edildi (hatalı OFR)

  • Serie A 11. haftasındaki hakem hataları

    Genoa-Milan 1-2

    (Massa – Camplone/Marini): Marcandalli, net gol fırsatı yakalayan Rabiot'ya yaptığı faulde yalnızca sarı kart gördü (OFR yapılmadı)

    Fiorentina-Juventus 2-2

    (Colombo – Di Paolo/Meraviglia): Joao Mario'nun ceza sahasında topa koluyla açıkça temas etmesine rağmen ceza verilmedi (OFR yapılmadı)