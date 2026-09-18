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Van Bommel'in Manchester United devrimi! Yeni patron, Tielemans'ı kaptan olarak tutuyor ve Chelsea yıldızı Lavia'yı yeniden kadroya çağırıyor
Van Bommel, Uluslar Ligi için Belçika'nın 28 kişilik kadrosunu açıkladı
Belçika'nın yeni teknik direktörü Mark van Bommel, yaklaşan UEFA Uluslar Ligi kampanyası için ilk 28 kişilik kadrosunu resmen açıkladı. Belçika, A1 Grubu'nda eylül sonu ile ekim başı arasında İtalya, Fransa, Türkiye ve yeniden Fransa ile karşılaşacağı zorlu bir fikstüre çıkacak.
Kadroda kaleciler Jari De Busser, Senne Lammens, Mike Penders ve Maarten Vandevoordt yer alıyor.
Savunmada Timothy Castagne, Maxim De Cuyper, Zeno Debast, Koni De Winter, Brandon Mechele, Nathan Ngoy, Kyriani Sabbe, Joaquin Seys ve Arthur Theate bulunuyor.
Orta saha seçenekleri arasında Kevin De Bruyne, Mandela Keita, Romeo Lavia, Nicolas Raskin, Youri Tielemans ve Hans Vanaken var.
Hücum hattı ise Charles De Ketelaere, Malick Fofana, Matias Fernandez-Pardo, Mika Godts, Romelu Lukaku, Dodi Lukebakio, Diego Moreira, Loïs Openda ve Leandro Trossard'dan oluşuyor.
- AFP
Tielemans kaptan kalırken Van Bommel 4-3-3 planını doğruladı
Van Bommel, orta saha oyuncusu Youri Tielemans'ın kendi görev süresi boyunca milli takım kaptanı olarak kalacağını doğruladı. 49 yaşındaki teknik adam, beş savunmacıyla başlamaktansa hücum odaklı 4-3-3 dizilişine bağlı kalacağını belirterek net bir taktik vizyon ortaya koydu.
Ayrıca Napoli ve İstanbul'da üst düzey isimlerle yüz yüze görüşmeler yaptığını, uluslararası projeye bağlılıklarını ölçtüğünü de anlattı.
Van Bommel, "Kevin De Bruyne'yi orta sahada, 10 numarada, 8 numarada ya da hatta 6 numarada kullanacağım" dedi. "Napoli'de Kevin'le, hâlâ buna yüzde 100 bağlı olup olmadığını görmek için iyi bir görüşme yaptım ve bunun öyle olduğunu hissettim."
Veteranlar kenara çekilirken gençlere seçim kapısı açılıyor
28 kişilik listede, Avrupa genelinde kendini kanıtlamış uluslararası isimlerle yükselen genç yetenekler bir araya geliyor. Kaleci Jari De Busser, Hollanda'daki güçlü yerel lig başlangıcının ardından ilk kez milli takıma çağrılırken, kanat oyuncusu Mika Godts ile Chelsea orta sahası Romeo Lavia da milli takım kadrosuna geri döndü.
Ancak tecrübeli savunmacı Axel Witsel, 140 milli maçın ardından uluslararası kariyerini noktalama kararı aldı; Alexis Saelemaekers ve Thomas Meunier ise bu kamp döneminin kadrosunda yer almadı.
Forvet Romelu Lukaku hakkında konuşan Van Bommel, dört maç boyunca oyuncunun sürelerini dikkatli şekilde yöneteceğini belirtti.
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Manchester United, Roma'daki zorlu açılışa hazırlanıyor
Belçika, Uluslar Ligi kampanyasına 25 Eylül Cuma günü Roma'daki Stadio Olimpico'da İtalya karşısında başlayacak. Belçika daha sonra 28 Eylül'de Brüksel'de Fransa'yı ağırlayacak, 2 Ekim'de ise Liège'de Türkiye ile karşılaşacak.
Uluslararası pencereyi 5 Ekim'de Stade de France'ta Fransa deplasmanında tamamlayacaklar.
Van Bommel, Tubize'deki antrenmanlarda takımının taktik talimatlarını hızla benimsemesini bekliyor.
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