28 kişilik listede, Avrupa genelinde kendini kanıtlamış uluslararası isimlerle yükselen genç yetenekler bir araya geliyor. Kaleci Jari De Busser, Hollanda'daki güçlü yerel lig başlangıcının ardından ilk kez milli takıma çağrılırken, kanat oyuncusu Mika Godts ile Chelsea orta sahası Romeo Lavia da milli takım kadrosuna geri döndü.

Ancak tecrübeli savunmacı Axel Witsel, 140 milli maçın ardından uluslararası kariyerini noktalama kararı aldı; Alexis Saelemaekers ve Thomas Meunier ise bu kamp döneminin kadrosunda yer almadı.

Forvet Romelu Lukaku hakkında konuşan Van Bommel, dört maç boyunca oyuncunun sürelerini dikkatli şekilde yöneteceğini belirtti.