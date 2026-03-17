Bodø/Glimt'in Şampiyonlar Ligi son 16 turunda elenmesi, bu Norveç takımının kat ettiği yolu silip süpürmez; takım, grup aşamasında Manchester City ve Atlético Madrid'i mağlup etmiş, ardından play-off turunda Inter'i elemişti (San Siro'da hem gidiş hem de dönüş maçlarını kazanarak). Bu, Norveç'te futbolun gelişmekte olduğunun bir işaretidir; o bölgede genç yeteneklere büyük önem verilmektedir ve Vålerenga-Sandefjord maçında yaşananlar, ligde yeni bir rekorun kırılmasına neden olmuştur. Sezonun henüz başladığı bu ligde, ev sahibi takımın ilk maçında 15 yaşındaki Gabriel Larsen Rajkovic ilk kez forma giydi. Maçın son dakikalarında oyuna giren Rajkovic, Norveç liginde forma giyen en genç oyuncu rekorunu kırarak, Arsenal'in şu anki kaptanı Martin Ødegaard'ı (o zamanlar Stromsgodset formasıyla ilk kez sahaya çıkmıştı) geride bıraktı.
Valerenga'nın Norveç liginde ilk maçına çıkan 15 yaşındaki Gabriel Larsen Rajkovic kimdir?
"BÖYLE BİR YETENEK HİÇ GÖRMEMİŞTİM"
Rajkovic, tercihen sol kanatta ters ayakla oynayan bir kanat forvetidir, ancak diğer kanatta da görev alabilir ve gerektiğinde forvetin ortasında da oynamıştır. Norveç U15 Milli Takımı'nda yer alan oyuncu, babasının kökenleri nedeniyle Sırp pasaportuna da sahip ancak şimdilik doğduğu ülke için oynamayı tercih etti; yaşıtları arasında dünyanın en yetenekli oyuncularından biri olarak gösterilen 15 yaşındaki oyuncunun ilk maçının ardından Vålerenga teknik direktörü Geir Bakke şu yorumda bulundu: "Ona daha fazla baskı yaratacak bir şey söylemek istemem, ancako yaşta daha büyük bir yetenek görmedim. Ve o şimdiden Serie A seviyesinde bir oyuncu."
VALERENGA'NIN BİR SONRAKİ MAÇI
Önümüzdeki aylarda ne kadar süre alacağını anlamak için not alıp uzaktan takip edilmesi gereken bir isim: Vålerenga'nın bir sonraki maçı 22 Mart Pazar günü Rosenborg'un sahasında oynanacak; bu zorlu bir deplasman olacak ve muhtemelen 15 yaşındaki Rajkovic yine yedek kulübesinde kalacak; ancak ihtiyaç duyulması halinde, teknik direktörün onu ligin ilk haftasında yaptığı gibi maçın ortasında tekrar oyuna sokması da ihtimal dışı değil; bunun amacı, neslinin en yetenekli oyuncularından birine daha fazla süre kazandırmak.