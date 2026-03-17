Valerenga'nın Norveç liginde ilk maçına çıkan 15 yaşındaki Gabriel Larsen Rajkovic kimdir?

Rajkovic, tercihen sol kanatta ters ayakla oynayan bir kanat forvetidir, ancak diğer kanatta da görev alabilir ve gerektiğinde forvetin ortasında da oynamıştır. Norveç U15 Milli Takımı'nda yer alan oyuncu, babasının kökenleri nedeniyle Sırp pasaportuna da sahip ancak şimdilik doğduğu ülke için oynamayı tercih etti; yaşıtları arasında dünyanın en yetenekli oyuncularından biri olarak gösterilen 15 yaşındaki oyuncunun ilk maçının ardından Vålerenga teknik direktörü Geir Bakke şu yorumda bulundu: "Ona daha fazla baskı yaratacak bir şey söylemek istemem, ancako yaşta daha büyük bir yetenek görmedim. Ve o şimdiden Serie A seviyesinde bir oyuncu."