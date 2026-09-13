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Valencia yeniden başlatma düğmesine bastı! Kulüp büyük yeniden yapılanmaya başlarken Carlos Corberan ve sportif direktör Ron Gourlay KOVULDU
Corberan'ın ayrılığıyla Mestalla'da deprem
İspanya futbolunda şok etkisi yaratan çarpıcı bir hamleyle Valencia CF, teknik direktör Corberan ile futbol CEO'su Gourlay'in görevlerine son verildiğini resmen açıkladı.
Bu karar, takımın La Liga sezonuna felaket bir başlangıç yapmasının ardından geldi. Valencia, mümkün olan 15 puandan yalnızca 1'ini toplayabildi ve bu form grafiği, yönetim kurulunun onun teknik direktör olarak kredisinin Sevilla maçının ötesine geçmediğini düşündüğü bir tablo yarattı.
- Getty Images Sport
Valencia, Gourlay'ın ekibini dağıttı
Tasfiye, teknik direktör ve CEO ile sınırlı kalmadı. Valencia, Gourlay tarafından kurulan ve Lisandro Isei, Hans Gillhaus, Andres Zamora ile Malek Shafei'nin de yer aldığı tüm sportif yapılanmanın da dağıtıldığını doğruladı.
Kulübün resmi açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Valencia CF, Futbol CEO'su Ron Gourlay ile birlikte çalışma ekibinin üyeleri Lisandro Isei, Hans Gillhaus, Andres Zamora ve Malek Shafei ile olan sözleşmesel ilişkiyi sona erdirme kararı aldığını açıklar."
Corberan döneminin yükselişi ve düşüşü
Corberan'ın Mestalla'daki görev süresi 72 resmi maçın ardından sona erdi; bu dönem, önce bir mucizeyle başlayıp ardından yavaş yavaş sıradanlığa doğru gerileyen bir süreç olarak öne çıktı. 2024 Noel Günü'nde Ruben Baraja'nın yerine göreve gelen Corberan, takımı tehlikeli bir küme düşme mücadelesinden uzaklaştırmasının ardından ilk etapta bir kurtarıcı olarak selamlanmıştı.
Ancak, transfer piyasasında kendisine önemli yetkiler verilmesine ve sözleşmesini daha bu geçen haziran ayında 2028'e kadar uzatmasına rağmen, mevcut sezonun ilk haftalarında işler raydan çıktı.
- Getty Images Sport
Corberan ayrılığı 6 milyon euroluk faturayla geldi
Tribuna Deportiva'ya göre, bu devrimin mali bedeli nakit sıkıntısı çeken kulüp için ağır olacak. Teknik direktörün sözleşmesinin feshi tek başına Corberan ve ekibine yaklaşık 6 milyon avro tazminata mal olması bekleniyor.
Buna rağmen bu hamle, göreve gelecek ekip için Finansal Fair Play marjında yaklaşık 4 milyon avroluk ekstra alan yaratıyor ve Mestalla kulübesindeki büyük baskıyla başa çıkabilecek bir yedek arayan Singapur'daki kulüp sahipleri için küçük de olsa olumlu bir gelişme sağlıyor.
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