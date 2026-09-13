Tasfiye, teknik direktör ve CEO ile sınırlı kalmadı. Valencia, Gourlay tarafından kurulan ve Lisandro Isei, Hans Gillhaus, Andres Zamora ile Malek Shafei'nin de yer aldığı tüm sportif yapılanmanın da dağıtıldığını doğruladı.

Kulübün resmi açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Valencia CF, Futbol CEO'su Ron Gourlay ile birlikte çalışma ekibinin üyeleri Lisandro Isei, Hans Gillhaus, Andres Zamora ve Malek Shafei ile olan sözleşmesel ilişkiyi sona erdirme kararı aldığını açıklar."