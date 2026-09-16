Valencia, yeni teknik direktör arayışını hızlandırırken eski Meksika teknik direktörü Javier Aguirre ile görüşmelere başladı

Görüşmeler henüz erken aşamada olsa da, tecrübeli teknik adamın İspanya'ya dönme ihtimali gerçekçi bir olasılık olarak değerlendiriliyor. Yetkili bir kaynak, MARCA'ya El Vasco olarak bilinen teknik direktörün göreve getirilmesinin kesin şekilde "mümkün" görüldüğünü doğruladı.

Aguirre, Osasuna, Atletico Madrid, Espanyol, Zaragoza, Leganes ve Mallorca'nın da aralarında bulunduğu altı farklı kulüpte geniş bir geçmişe sahip olduğu La Liga'da görev yapma fikrine her zaman olumlu baktı.