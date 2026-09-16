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Valencia, yeni teknik direktör arayışını hızlandırırken eski Meksika teknik direktörü Javier Aguirre ile görüşmelere başladı
Mestalla yöneticileri Aguirre için girişimde bulundu
MARCA'ya göre Valencia, tecrübeli teknik adamı göreve getirme ihtimalini değerlendirmek için Aguirre'nin temsilcileriyle temasa geçti. Yeni atanan sportif direktör Braulio Vazquez, güçlü liderliği ve kendini kanıtlamış geçmişini gerekçe göstererek 67 yaşındaki ismi ideal bir aday olarak görüyor. Bu girişim, ilk beş lig maçında yalnızca bir puan alabilen Corberan'ın görevden alınmasının ardından geldi.
- AFP
Meksikalı teknik adam olası görüldü
Görüşmeler henüz erken aşamada olsa da, tecrübeli teknik adamın İspanya'ya dönme ihtimali gerçekçi bir olasılık olarak değerlendiriliyor. Yetkili bir kaynak, MARCA'ya El Vasco olarak bilinen teknik direktörün göreve getirilmesinin kesin şekilde "mümkün" görüldüğünü doğruladı.
Aguirre, Osasuna, Atletico Madrid, Espanyol, Zaragoza, Leganes ve Mallorca'nın da aralarında bulunduğu altı farklı kulüpte geniş bir geçmişe sahip olduğu La Liga'da görev yapma fikrine her zaman olumlu baktı.
Büyük tecrübe talipleri cezbediyor
Aguirre, Meksika'yı 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turuna taşımasından bu yana kulüpsüz. Meksika, o turnuvada İngiltere'ye elendi. Eski El Tri teknik direktörü, daha önce Ekvador ve Güney Kore'den gelen teklifleri geri çevirerek zorlu geçen bu kampanyanın ardından ara vermeyi tercih etmişti. Bu arada Valencia, ilk olarak eski Barcelona teknik direktörü Ernesto Valverde için girişimde bulundu ancak bu talep reddedilince tüm dikkatini Aguirre'ye çevirdi.
- ZUMA Press Wire
Geçici teknik direktör geçiş sürecine liderlik ediyor
Salı günü Alaves karşısında takımı 1-0'lık galibiyete taşıyan geçici teknik direktör Oscar Sanchez, bu hafta sonu Real Sociedad'a karşı oynanacak maçta da kulübenin başında kalacak. Kulüp yöneticileri, acele bir atama yapmak yerine teknik direktörlük geçiş sürecini yaklaşan milli ara sırasında tamamlamayı planlıyor. Hafta içindeki bu galibiyet, kalıcı bir atama için hazırlıklar sürerken Valencia'yı dört puanla 17. sıraya yükseltti.
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