ZUMA Press Wire
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Valencia taraftarları, Barcelona'dan alınan 5-0'lık hezimetin ardından Peter Lim'e ve "paralı asker" oyunculara tepki gösterdi
Taraftarlar Mestalla'nın dışında gösteri düzenledi
Valencia taraftarları arasında, sahasında Barcelona'ya karşı alınan 5-0'lık küçük düşürücü yenilginin ardından öfke patladı. Binlerce taraftar, kulübün süregelen çöküşüne ve sahadaki etkisiz performansa duydukları tepkiyi göstermek için stadyum kapılarının dışında toplandı. Huzursuzluk tribünlere de yansıdı; burada ultra gruplar, planlı bir protesto kapsamında 19. dakikaya kadar içeri girişi kasıtlı olarak geciktirdi.
- Getty Images Sport
Tezahüratlar yönetim odasındaki ayrılıkları talep ediyor
Yoğun tepki, taraftarların temel bağlılıktan yoksun olmakla suçladığı yönetim kademesine ve oyuncu grubuna yöneltildi. Protestocular, takımı "paralı askerler" olarak nitelendirip kulüp başkanı Kiat Lim ile çoğunluk hissedarı Peter Lim'e defalarca "evinize gidin" çağrısı yaparak öfkelerini ortaya koydu. Bitiş düdüğüne kadar Carlos Corberan ve oyuncularını hedef alan ıslıklar ve yuhalamalar da Mestalla'da yankılandı.
İlk ziyaret huzursuzluk getiriyor
Ağır yenilgi, yeni atanan başkan için Mestalla'daki ilk maç günü ziyaretinde rahatsız edici bir tabloya dönüştü. İspanyol yayın organı Mundo Deportivo'ya göre, 2025'te başkanlık görevini üstlenen Kiat Lim, yaşanan kargaşayı doğrudan yöneticiler locasından izledi. Ligde oynanan dört maçta atılan tek gol, kulüpte derinleşen krizin altını çiziyor ve takımı La Liga puan tablosunun en alt sırasına mahkûm ediyor.
- DeFodi Images
Zorlu deplasman sınavı kapıda
Corberan, cuma akşamı Sevilla deplasmanı öncesinde düzeni yeniden sağlamak için zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya. Bu sırada Hansi Flick'in Barcelona'sı ise dikkatini Avrupa'ya çeviriyor; çarşamba gecesi Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Hollanda ekibi Feyenoord'u ağırlıyor.
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