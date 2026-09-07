Ağır yenilgi, yeni atanan başkan için Mestalla'daki ilk maç günü ziyaretinde rahatsız edici bir tabloya dönüştü. İspanyol yayın organı Mundo Deportivo'ya göre, 2025'te başkanlık görevini üstlenen Kiat Lim, yaşanan kargaşayı doğrudan yöneticiler locasından izledi. Ligde oynanan dört maçta atılan tek gol, kulüpte derinleşen krizin altını çiziyor ve takımı La Liga puan tablosunun en alt sırasına mahkûm ediyor.