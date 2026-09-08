Yulian Todorov
Çeviri:
Valdas Dambrauskas: Litvanyalı Sabah teknik direktörü, Azerbaycan kulübünü Şampiyonlar Ligi'nde Old Trafford'a taşıyor
Litvanyalı teknik direktör, Sabah'ı tarihe taşıdı
Valdas Dambrauskas, Azerbaycan şampiyonu Sabah’ı Şampiyonlar Ligi’nde Old Trafford’da sahaya çıkardığında kariyerinde dev bir kişisel dönüm noktasına ulaşacak. Basketbol tutkusuyla bilinen Litvanya’dan gelen 49 yaşındaki teknik adam, yalnızca 19 bin nüfuslu Masazır kasabasını Avrupa futbolunun en büyük sahnesine taşıdı.
Sabah, birinci eleme turundan başlayıp dört eleme eşleşmesini geçerek lig aşamasına ulaşan ilk takım oldu.
Bu katılım, Dambrauskas’ın 2026’daki ilk sezonunda yurt içinde lig ve kupa dublesi kazanmasının ardından dokuz yıllık kulüp için dikkat çekici yükselişi tamamladı.
- Getty Images Sport
Bir TV yarışma programındaki ödül, İngiliz rüyasını finanse etti
BBC'ye göre Dambrauskas'ın üst düzey liglerde teknik direktörlüğe uzanan yolu, 2002'de Litvanya'nın Kim Milyoner Olmak İster? versiyonuna çıkmasıyla beklenmedik bir şekilde başladı. 4.000 lita kazandı. Bu miktar, ortalama altı aylık ücrete denk geliyordu. Dambrauskas da bu parayı antrenörlük lisanslarını almak için Londra'ya taşınmakta kullandı.
Basketbolun spor gündemine hakim olduğu bir ülkede büyümesine rağmen Dambrauskas, 12 yaşından itibaren geleceğinin futbol teknik direktörlüğünde olduğunu biliyordu.
Dambrauskas, "Düşüncem bir şekilde bu antrenörlük kurslarına gidip lisansı almaya çalışmaktı" dedi. "İngiltere bana fırsatlar ülkesi gibi geliyordu."
Zorlu emek ve kariyerindeki 13 kupa
Londra Metropolitan Üniversitesi'ndeki eğitimini desteklemek için Dambrauskas aynı anda dört işe kadar çalıştı; bahçıvanlık, tamircilik, zemin parlatıcılığı ve gazete dağıtıcılığı yaptı. Büyük çıkışını ise 2004'te Manchester United Soccer Schools'un onu genç oyuncuları çalıştırması için işe almasıyla yaptı.
2010'da yurt dışına döndükten sonra Dambrauskas, Litvanya, Letonya, Bulgaristan, Hırvatistan ve Azerbaycan dahil beş farklı ülkede 13 kupa kazanarak olağanüstü bir göçebe kariyer inşa etti.
Londra FA aracılığıyla UEFA lisansı alan ilk Litvanyalı teknik direktör oldu ve ardından Avrupa genelinde taktiksel düzenleri ustalıkla uyguladı.
- Getty Images Sport
Old Trafford'da tam anlamıyla bir kaderin cilvesi
Dambrauskas'ın yolculuğu, Sabah'ın Manchester United'a karşı tarihi maçına hazırlanmasıyla tam anlamıyla başladığı noktaya dönüyor; o, 20 yıl önce Old Trafford'u ilk kez genç takım antrenörü olarak ziyaret etmişti.
Manchester deplasmanının ardından Sabah, Bakü'de Borussia Dortmund, Barcelona ve Napoli'yi ağırlayacak; ayrıca Arsenal ve Villarreal'e konuk olacak.
Dambrauskas, "O tünelden geçip o sahaya çıkmak hayal gücümün ötesinde" dedi. "Şimdi rekabet edebileceğimizi gösterme zamanı."
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