BBC'ye göre Dambrauskas'ın üst düzey liglerde teknik direktörlüğe uzanan yolu, 2002'de Litvanya'nın Kim Milyoner Olmak İster? versiyonuna çıkmasıyla beklenmedik bir şekilde başladı. 4.000 lita kazandı. Bu miktar, ortalama altı aylık ücrete denk geliyordu. Dambrauskas da bu parayı antrenörlük lisanslarını almak için Londra'ya taşınmakta kullandı.

Basketbolun spor gündemine hakim olduğu bir ülkede büyümesine rağmen Dambrauskas, 12 yaşından itibaren geleceğinin futbol teknik direktörlüğünde olduğunu biliyordu.

Dambrauskas, "Düşüncem bir şekilde bu antrenörlük kurslarına gidip lisansı almaya çalışmaktı" dedi. "İngiltere bana fırsatlar ülkesi gibi geliyordu."