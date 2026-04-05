"Uzun zamandır bekliyordum!" - Chelsea'nin kaptanı seçilen Cole Palmer, "nihayet tekrar şut atabileceğini" belirten endişe verici bir açıklamayla sesini duyurdu
Palmer için gurur verici bir an
Stamford Bridge'de önemli değişikliklerin yaşandığı bir sezonda Palmer, Chelsea'yi kaptan olarak sahaya çıkararak hızla yükselen kariyerine bir kilometre taşı daha ekledi. Reece James'in forma giyememesi ve Enzo Fernandez'in kulüp içi disiplin cezası nedeniyle kadroda yer almaması üzerine, teknik direktör Liam Rosenior kaptanlık pazubandını 23 yaşındaki oyuncuya vermeyi tercih etti. Bu karar hemen meyvesini verdi ve Blues, FA Cup yarı finallerine yükselmek için 7-0'lık ikna edici bir galibiyet elde etti.
Maçtan sonra bu başarıyı değerlendiren Palmer, teknik direktörünün bu jestinden açıkça etkilendi. Maçın bitiminden sonra kulüp medyasına kaptanlık göreviyle ilgili sorularsorulan Palmer, kaptanlık pazubandını takmanın nasıl bir his olduğu sorusuna şu yanıtı verdi: "İyi, uzun zamandır bekliyordum ama sonunda (güler) kaptan olmak gurur verici bir andı ve çok keyif aldım."
Yaralanma konusunda önemli bir gelişme
Kaptanlık görevi manşetlere taşınırken, Palmer fiziksel durumu hakkında da önemli bir güncelleme yaptı. 23 yaşındaki oyuncu, son birkaç aydır antrenmanlarını ve maçlarda sahada kalma süresini ciddi şekilde kısıtlayan, geçmek bilmeyen bir kasık sakatlığıyla boğuşuyordu. Ancak oyun kurucu, bu rahatsızlığın en kötü dönemini nihayet atlattığına inanıyor. "Kendimi iyi hissediyorum, bir dönüm noktasına geldiğimi hissediyorum, nihayet tekrar şut atabiliyorum ve artık her şeyi yapabiliyorum, yani sadece devam edip performansımı sergilemem gerekiyor," diye ekledi Palmer. Bu açıklama, yıldız oyuncularının rahatsızlıklarına rağmen her zamanki patlayıcı performanslarını sürdürmeye çalışırken zorlandığını gören Chelsea taraftarları için büyük bir rahatlama oldu.
Rosenior teknik cesareti övüyor
Rosenior, yeni kaptanına övgüler yağdırdı ve Palmer’ın, takımına aşılamak istediği liderlik anlayışını tam olarak yansıttığını açıkladı. Rosenior, “Bence bu, Cole’un kariyerinin bu aşamasında atması gereken doğal bir adım,” dedi. “O liderlik vasıfları sergiliyor. Farklı liderlik türleri vardır. Konuşan, organize eden oyuncular vardır. Cole'un yaptığı ve liderlik ettiği şey, çok cesur olması ve sahada topu almasıdır. Ve bir hata yaparsa, topu alır ve tekrar pozitif olur. Bu, bu takımda istediğim şeyi yansıtıyor. Cole'un bugünkü maçta takımı muhteşem bir şekilde yönettiğini hissettim."
Her iki alanda da örnek teşkil etmek
Goller ve yaratıcılığın ötesinde Rosenior, Palmer’ın kaptanlık pazubandını takarken sergilediği savunma performansına hemen dikkat çekti. Chelsea’nin baştan sona üstün olduğu bir maçta kaptan, savunmada standartlarını düşürmedi. Teknik direktör şunları ekledi: “Cole bundan memnun. Cole, önemli anlarda maçı kazandırabilecek bir oyuncu. Ancak bugünkü maçı izlerseniz, Cole veya Joao [Pedro]'nun geriye koşarak kendi ceza sahasına kadar geri döndüklerini görürsünüz. Pedro kendi ceza sahasında top kapma mücadelesi veriyordu. Temellere dönmek zorundasınız. Bugün oyuncuların oyunun temelleri açısından çok, çok iyi olduklarını hissettim ve Cole örnek oldu."
Palmer'ın yaklaşan Manchester City maçında kaptanlık pazubandını takıp takmayacağı henüz belli değil, ancak Port Vale karşısındaki performansı kesinlikle bu hakkı kazandığını gösterdi. Chelsea sezonun kritik dönemine girerken ve FA Cup yarı finali ufukta görünürken, tamamen formda olan ve kaptanlık pazubandını takan Palmer, fark yaratacak isim olabilir. Blues, Nisan ayında zorlu bir maç maratonuna hazırlanırken, şimdi odak noktası İngiltere'nin yıldızının bu fiziksel ivmeyi sürdürüp sürdüremeyeceği üzerine kayıyor.