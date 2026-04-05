"Uzun zamandır bekliyordum!" - Chelsea'nin kaptanı seçilen Cole Palmer, "nihayet tekrar şut atabileceğini" belirten endişe verici bir açıklamayla sesini duyurdu

Stamford Bridge'de önemli değişikliklerin yaşandığı bir sezonda Palmer, Chelsea'yi kaptan olarak sahaya çıkararak hızla yükselen kariyerine bir kilometre taşı daha ekledi. Reece James'in forma giyememesi ve Enzo Fernandez'in kulüp içi disiplin cezası nedeniyle kadroda yer almaması üzerine, teknik direktör Liam Rosenior kaptanlık pazubandını 23 yaşındaki oyuncuya vermeyi tercih etti. Bu karar hemen meyvesini verdi ve Blues, FA Cup yarı finallerine yükselmek için 7-0'lık ikna edici bir galibiyet elde etti.

Maçtan sonra bu başarıyı değerlendiren Palmer, teknik direktörünün bu jestinden açıkça etkilendi. Maçın bitiminden sonra kulüp medyasına kaptanlık göreviyle ilgili sorularsorulan Palmer, kaptanlık pazubandını takmanın nasıl bir his olduğu sorusuna şu yanıtı verdi: "İyi, uzun zamandır bekliyordum ama sonunda (güler) kaptan olmak gurur verici bir andı ve çok keyif aldım."