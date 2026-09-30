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FBL-EUR-NATIONS-CZE-ENGAFP
Yosua Arya
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'Uzun zaman oldu' - Trent Alexander-Arnold, iki yıllık İngiltere sürgününü sona erdirdikten sonra Thomas Tuchel'e net mesaj gönderdi

T. Alexander-Arnold
İngiltere
Çek Cumhuriyeti - İngiltere
UEFA Nations League A

Trent Alexander-Arnold, İngiltere'nin Çekya karşısında Uluslar Ligi'nde kritik bir galibiyet almasına yardımcı olmak için müthiş bir asist yaptı. Thomas Tuchel yönetiminde fırsat bulmakta zorlanan Real Madrid savunmacısı, İngiltere'nin ona en çok ihtiyaç duyduğu anda sonunda iz bıraktı.

  • İngiltere Prag'da toparlandı

    İngiltere, Uluslar Ligi serüveninde Çek Cumhuriyeti karşısında 2-0'lık kritik bir galibiyet aldı. Tuchel'in ekibi, kısa süre önce İspanya'ya yenilmesinin ardından karşılaşmanın kontrolünü erken bölümde eline geçirdi. Pavel Sulc'un 25. dakikada Elliot Anderson'a yaptığı pervasız müdahale sonrası doğrudan kırmızı kart görmesiyle işleri önemli ölçüde kolaylaştı.

    Sayısal olarak açık bir üstünlüğe sahip olmasına rağmen İngiltere, ilk etapta dirençli ve son derece iyi organize olmuş Çek savunmasını aşmakta zorlandı. Belirleyici kırılma anı ise ikinci yarının başlamasından iki dakika sonra geldi. Bu an, mevcut düzende milli takımda şans bulmakta inanılmaz derecede zorlanan bir oyuncunun dünya çapındaki görüşünü yansıtan bir anla başladı.

  • FBL-EUR-NATIONS-CZE-ENGAFP

    Alexander-Arnold nadir fırsatı değerlendirdi

    Büyük ölçüde göz ardı edilen Alexander-Arnold, sonunda Tuchel dönemindeki ilk 11 başlangıcını yaptı. Real Madrid savunmacısı, menajerinin sürpriz tercihinin ne kadar doğru olduğunu hücuma yaptığı muhteşem katkıyla tamamen gösterdi. 70 yardlık etkileyici bir koşunun ardından topu yeniden kazandı ve Anthony Gordon'un gol atmasını sağlayan muhteşem bir sağ ayak ortası yaptı.

    Son düdüğün ardından 27 yaşındaki oyuncu, uluslararası arenaya dönüşünde böylesine belirleyici bir etki yaratmaktan duyduğu büyük memnuniyeti dile getirdi.

    Alexander-Arnold, BBC'nin aktardığına göre, "Harikaydı. Ülkemi temsil etmek her zaman bir onur; uzun zaman oldu ama İngiltere için oynayabileceğime her zaman inandım" dedi.

  • Teknik direktörün güvenini kazanmak

    Tuchel ile Alexander-Arnold arasındaki dinamik, milli takımın etrafındaki anlatının sürekli bir parçası oldu. Bu durum, savunmacının geçen yaz Dünya Kupası kadrosunun tamamen dışında bırakılmasıyla büyük dikkat çekti. Alman teknik adam daha önce sağ bekte sekiz farklı seçeneği denemişti ve bu nedenle bek oyuncusunu aniden yeniden kadroya çağırması beklenmedik bir gelişme oldu.

    Savunmacı şunları ekledi: "Bu inanç her zaman vardı ve mesele bunu kulüp düzeyinde kanıtlamaktı. Teknik direktör bana bir şans verdi, şimdi umarım nasıl oynadığımdan memnundur."

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    Odak noktası Hırvatistan maçına kaydı

    Odak şimdi hemen bu cumartesi Hırvatistan'a karşı oynanacak kritik ve yüksek riskli karşılaşmaya çevriliyor. Her iki ülke de şu anda çekişmeli geçen Uluslar Ligi grubunda üçer puana sahip. İngiltere, eleme turlarına kalma umutlarını güçlü şekilde canlı tutmak istiyorsa mutlaka bir galibiyet daha almak zorunda.

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