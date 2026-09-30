'Uzun zaman oldu' - Trent Alexander-Arnold, iki yıllık İngiltere sürgününü sona erdirdikten sonra Thomas Tuchel'e net mesaj gönderdi

Büyük ölçüde göz ardı edilen Alexander-Arnold, sonunda Tuchel dönemindeki ilk 11 başlangıcını yaptı. Real Madrid savunmacısı, menajerinin sürpriz tercihinin ne kadar doğru olduğunu hücuma yaptığı muhteşem katkıyla tamamen gösterdi. 70 yardlık etkileyici bir koşunun ardından topu yeniden kazandı ve Anthony Gordon'un gol atmasını sağlayan muhteşem bir sağ ayak ortası yaptı.

Son düdüğün ardından 27 yaşındaki oyuncu, uluslararası arenaya dönüşünde böylesine belirleyici bir etki yaratmaktan duyduğu büyük memnuniyeti dile getirdi.

Alexander-Arnold, BBC'nin aktardığına göre, "Harikaydı. Ülkemi temsil etmek her zaman bir onur; uzun zaman oldu ama İngiltere için oynayabileceğime her zaman inandım" dedi.