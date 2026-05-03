Getty/Instagram
Çeviri:
"Uzun vadeli sözleşme imzalandı" - Manchester City kalecisi Gianluigi Donnarumma, çocukluk aşkı Alessia Elefante ile evlendiğini esprili bir şekilde doğruladı
Transfer tarzı bir duyuru
Çocukluk aşkı ile evlenen Manchester City kalecisi, Instagram'da bir dizi güzel düğün fotoğrafı paylaştı. Fotoğraflara şu esprili notu ekledi: “Uzun vadeli sözleşme imzalandı.” Gönderi kısa sürede viral oldu ve hem taraftarların hem de meslektaşlarının ilgisini çekti. Ünlü transfer muhabiri Fabrizio Romano bile bu konuya dahil olmaktan kendini alamadı. Konuya uygun bir şekilde, Romano efsanevi sloganıyla "İşte başlıyoruz" yorumunu yaptı ve bu anlaşmanın kesinlikle başarılı bir şekilde sonuçlandığını ima etti.
- Getty Images Sport
Paris'teki evlilik teklifinden büyük güne kadar
Düğün bu hafta gerçekleşmiş olsa da, hazırlıklar 2024 yılının sonlarına doğru başlamıştı. Donnarumma, PSG formasıyla Fransa’nın başkentinde geçirdiği dönemde, balonlar ve güllerle süslenmiş bir odada sevgilisine evlenme teklif etmişti. Bu teklif, on yıllık aşklarını nihayet resmileştirme niyetlerini ortaya koyan özel bir andı.
Düğün töreni, geleneksel ve çağdaş tarzların bir karışımını yansıtıyordu. Donnarumma, tütün rengi bir takım elbise ve rahat bir bisiklet yaka gömlek tercih ederken, Elefante ise palazzo pantolon ve beyaz bir üstten oluşan geleneksel olmayan beyaz bir kıyafet seçti. Mekanın, nişanlarının estetiğini yansıtan beyaz ve pembe güllerle dolu olduğu bildirildi.
Castellammare'de kurulan bir ilişki
Bu evlilik, yaklaşık on yıldır birlikte olan çift için önemli bir dönüm noktası niteliğinde. Donnarumma ve Elefante, çocukluk yıllarında memleketleri Castellammare di Stabia'da tanışmış ve aynı okula gitmişlerdi. Romantik ilişkileri, Donnarumma'nın AC Milan'da adını duyurmaya başladığı 2016 yılında resmen başladı.
Mesleği iç mimar olan Elefante, kalecinin kariyeri boyunca her zaman onun yanında olmuştur. Elefante, Donnarumma'nın Paris Saint-Germain'de oynadığı dönemde onu Milano'dan Paris'e, ardından da Man City'ye transfer olduğunda İngiltere'ye kadar takip etti. Avrupa'nın en büyük liglerinde gerçekleşen birçok yüksek profilli transfer boyunca ikilinin bağı hiç kopmadı.
- AFP
City ile geleceğe odaklanmak
Özel hayatındaki sorunları çözüme kavuşturan Donnarumma, artık tüm dikkatini Manchester City ve İtalya Milli Takımı'ndaki kaleci görevlerine yeniden verebilir. Kaleci, Pep Guardiola'nın takımında son derece iyi bir formda ve onu Serie A'da genç yaşta bir sansasyon haline getiren güvenilirliğini ve şutları kurtarma yeteneğini yeniden sergiliyor.