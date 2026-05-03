"Uzun vadeli sözleşme imzalandı" - Manchester City kalecisi Gianluigi Donnarumma, çocukluk aşkı Alessia Elefante ile evlendiğini esprili bir şekilde doğruladı

Düğün bu hafta gerçekleşmiş olsa da, hazırlıklar 2024 yılının sonlarına doğru başlamıştı. Donnarumma, PSG formasıyla Fransa’nın başkentinde geçirdiği dönemde, balonlar ve güllerle süslenmiş bir odada sevgilisine evlenme teklif etmişti. Bu teklif, on yıllık aşklarını nihayet resmileştirme niyetlerini ortaya koyan özel bir andı.

Düğün töreni, geleneksel ve çağdaş tarzların bir karışımını yansıtıyordu. Donnarumma, tütün rengi bir takım elbise ve rahat bir bisiklet yaka gömlek tercih ederken, Elefante ise palazzo pantolon ve beyaz bir üstten oluşan geleneksel olmayan beyaz bir kıyafet seçti. Mekanın, nişanlarının estetiğini yansıtan beyaz ve pembe güllerle dolu olduğu bildirildi.