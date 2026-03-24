Uzun süredir sakatlığı nedeniyle Tottenham'da forma giyemeyen Dejan Kulusevski, Dünya Kupası play-off maçları öncesinde İsveç milli takımına katılacak

İsveç milli takım teknik direktörü Graham Potter, Ukrayna ile oynanacak kritik maç öncesinde, takımın moraline yaptığı katkıyı ön planda tutarak kanat oyuncusunu Mart ayı kampına davet etti. Teknik direktör, oyuncunun fiziksel gelişiminin beklenenden daha yavaş ilerlediğini kabul etse de, bu forvetin takımın yanında olmasının paha biçilmez bir değer taşıdığına inanıyor.

Potter, Aftonbladet'e verdiği demeçte, "Dejan İspanya'da, bu yüzden buraya gelip bizimle buluşacağını düşünüyorum. Onu görmek güzel olacak. Rehabilitasyonunun şu anki aşamasında, onun için sorun yok" dedi. "Diğerleri için durum daha zor çünkü rehabilitasyonlarının, sahada olmanın daha zor olduğu bir aşamasındalar. Ama Dejan gelecek ve bu harika olacak."