Uzun süredir sakatlığı nedeniyle Tottenham'da forma giyemeyen Dejan Kulusevski, Dünya Kupası play-off maçları öncesinde İsveç milli takımına katılacak
Spurs forvetinin zorlu geri dönüş yolu
İsveç milli takım oyuncusu, geçen yılın Mayıs ayından bu yana ne kulübü ne de milli takımı için forma giyemediği için saha kenarında kabus gibi bir dönem geçirdi. Başlangıçta Tottenham sağlık ekibi tarafından önemsiz bir sakatlık olarak değerlendirilen durum, sonunda diz kapağında büyük bir ameliyat gerektirdi. Ancak Kulusevski’nin, 2026 Dünya Kupası play-off yarı finallerinde Ukrayna ile karşılaşmaya hazırlanan takım arkadaşlarına destek olmak üzere İsveç milli takım kadrosuna katılacağı bildiriliyor.
Potter, yıldız oyuncunun varlığını memnuniyetle karşılıyor
İsveç milli takım teknik direktörü Graham Potter, Ukrayna ile oynanacak kritik maç öncesinde, takımın moraline yaptığı katkıyı ön planda tutarak kanat oyuncusunu Mart ayı kampına davet etti. Teknik direktör, oyuncunun fiziksel gelişiminin beklenenden daha yavaş ilerlediğini kabul etse de, bu forvetin takımın yanında olmasının paha biçilmez bir değer taşıdığına inanıyor.
Potter, Aftonbladet'e verdiği demeçte, "Dejan İspanya'da, bu yüzden buraya gelip bizimle buluşacağını düşünüyorum. Onu görmek güzel olacak. Rehabilitasyonunun şu anki aşamasında, onun için sorun yok" dedi. "Diğerleri için durum daha zor çünkü rehabilitasyonlarının, sahada olmanın daha zor olduğu bir aşamasındalar. Ama Dejan gelecek ve bu harika olacak."
Rehabilitasyon sürecindeki komplikasyonlar
Kulusevski'nin sahalara dönüş yolu hiç de kolay olmadı; eski Juventus oyuncusunun resmi maçlara geri dönmesini engelleyen birçok aksilik yaşandı.
Şubat ayında konuşan eski Spurs menajeri Thomas Frank, "Bu karmaşık bir sakatlık ve dizinde ağrı olmadığından emin olmak çok önemli. Bu yüzden iğne yapıldı ve umarım bu yardımcı olur. Böylece üç ila dört hafta içinde ağrısız bir şekilde sahalara dönebilecek" demişti. Kulusevski henüz sahalara dönmedi ve şu anda Spurs'un başına geçici olarak Igor Tudor geçti.
Şimdi ne olacak?
İsveç, bu hafta Ukrayna ile hayati öneme sahip bir play-off maçı oynayacak; bu maçın galibi, final play-off'una katılma hakkı kazanacak. Milli takım eleme mücadelesini sürdürürken, Kulusevski sakatlığından kurtulma sürecine devam edecek ve sezon bitmeden sahalara dönüp biraz süre almayı umut ediyor.
Milli maç arası bittikten sonra Spurs, Sunderland ile oynayacağı maçla Premier Lig'e geri dönecek. Sunderland şu anda küme düşmemek için mücadele ediyor ve West Ham United'ın sadece bir puan üzerinde, ligde 17. sırada yer alıyor.