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Uzun süredir bekleniyordu! Jurgen Klopp, Manuel Neuer'in emekliliğinin ardından Marc-Andre ter Stegen'in Almanya'nın yeni 1 numarası olduğunu doğruladı
Klopp kaleci tartışmasına son noktayı koydu
Almanya kalesi için verilen mücadele sonunda sonuca ulaştı; Klopp, eldivenleri resmen Ter Stegen'e teslim etti. Yıllar boyunca efsanevi Neuer'in arkasında bekleyen, bonservisi Barcelona'da bulunan ve şu anda Ajax'ta kiralık olarak formunu yeniden kazanmaya çalışan file bekçisi, yeni milli takım patronundan güvenoyu aldı.
Kararla ilgili konuşan Klopp, savunmanın arkasında istikrarlı bir isme duyulan ihtiyacın altını net biçimde çizdi. Eski Liverpool patronu, birinci kalecisinin olup olmadığı sorulduğunda Bulinews aracılığıyla, "Evet, şu an için bir tane var, Marc-Andre ter Stegen" ifadelerini kullandı. Teknik adam, Almanya için açıkça yeni bir kimlik inşa etmeye çalışıyor, ancak bu ilerlemenin tecrübeli liderlik üzerine kurulması gerektiğine inanıyor.
- Getty Images Sport
Neuer'de bir efsanenin yerini almak
Bu değişim, Neuer’in milli takımı kalıcı olarak bırakma kararının ardından geldi ve Alman futbol tarihinin en görkemli kariyerlerinden biri sona erdi. Klopp, Bayern Münih’in eski kaptanının bıraktığı büyük boşluğu kabul etti ancak Ter Stegen’in sahneye çıkmaya fazlasıyla hazır olduğunu vurguladı.
Klopp, seçimini şu sözlerle detaylandırdı: "Bir takımın istikrara ve bir omurgaya ihtiyacı vardır, ardından bunun etrafına çok sayıda genç oyuncu ekleyebilirsiniz. Onu uzun zamandır tanıyorum. Manuel Neuer uzun süre dünyanın en iyi kalecisiydi.
"Buna rağmen herkes Ter Stegen’in de dünya çapında olduğunu biliyordu. Sonrasında talihsiz bir zamanda sakatlık yaşadı. Şu anda formda ve eskiden olduğu kaleciyle aynı. Beraberinde tecrübe getiriyor. Çok iyi bir izlenim bırakıyor. Her şey performansa bağlı."
Kadro derinliği ve Uluslar Ligi planları
Ter Stegen'in birinci tercih olarak doğrulanması, kadroda daha geniş çaplı bir yenilenmenin parçası. Klopp, yaklaşan milli arada iki ayrı kadroya bölünmüş toplam 44 kişilik dev bir grup açıkladı. Yaklaşan milli aradaki UEFA Uluslar Ligi maçları, eski Liverpool patronuna Alman futbolunun derinliğini değerlendirme fırsatı verecek.
Ter Stegen'in yanı sıra, Augsburg kalecisi Finn Dahmen ve Beşiktaş'ın file bekçisi Alexander Nubel de ilk iki maç için kadroya dahil edildi. Dahmen, her iki kadroda da yer alan tek kaleci olarak seçim sürecinin değişmeyen ismi oldu ve Freiburg'dan Noah Atubolu ile Bayern Münih'ten Jonas Urbig'e katıldı.
- Getty Images Sport
Almanya için sırada ne var?
Klopp'un genişleyen, yeni görünümlü kadrosu, yoğun uluslararası maç döneminde hemen sınanacak. Almanya'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Hollanda, Yunanistan, Sırbistan ve Yunanistan'la rövanş maçında karşılaşması planlanıyor.
Bu dört karşılaşma, Klopp'un iki ayrı kadrosunu değerlendirmesi ve genç oyuncuları oturmuş iskeletin etrafına entegre etmesi açısından kritik olacak. Ayrıca bu süreç, Almanya'nın yenilenen kaleci hiyerarşisinin ilk büyük sınavı niteliğini taşıyacak ve Ter Stegen'e, teknik direktörünün kendisine duyduğu güveni sahadaki performansıyla hemen destekleme fırsatı verecek.
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