Bu değişim, Neuer’in milli takımı kalıcı olarak bırakma kararının ardından geldi ve Alman futbol tarihinin en görkemli kariyerlerinden biri sona erdi. Klopp, Bayern Münih’in eski kaptanının bıraktığı büyük boşluğu kabul etti ancak Ter Stegen’in sahneye çıkmaya fazlasıyla hazır olduğunu vurguladı.

Klopp, seçimini şu sözlerle detaylandırdı: "Bir takımın istikrara ve bir omurgaya ihtiyacı vardır, ardından bunun etrafına çok sayıda genç oyuncu ekleyebilirsiniz. Onu uzun zamandır tanıyorum. Manuel Neuer uzun süre dünyanın en iyi kalecisiydi.

"Buna rağmen herkes Ter Stegen’in de dünya çapında olduğunu biliyordu. Sonrasında talihsiz bir zamanda sakatlık yaşadı. Şu anda formda ve eskiden olduğu kaleciyle aynı. Beraberinde tecrübe getiriyor. Çok iyi bir izlenim bırakıyor. Her şey performansa bağlı."



