Getty Images Sport
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«Uzun saçlarımı özlüyorum» - Erling Haaland, dikkat çeken yeni imajı ve Norveç'in Brezilya karşısında aldığı tarihi Dünya Kupası galibiyeti hakkında konuştu
Haaland’ın kafa golleriyle Manchester City farkı açtı
Haaland'ın Antoine Semenyo'nun ortasından attığı güçlü kafa golü, cumartesi günü Etihad Stadyumu'nda Coventry karşısında dar bir galibiyeti getirdi. Bu sonuç, City'nin bu sezon Premier League'deki ilk üç maçından yüzde 100 galibiyetle ayrılma serisini korudu. Karşılaşmada ayrıca 125 milyon sterlinlik transfer Enzo Fernandez ilk kez ilk 11'de sahaya çıkarken, yaz transfer döneminde kadroya katılan Elliot Anderson maç boyunca yaptığı 155 isabetli pasla oyuna damga vurdu.
- Getty Images Sport
Norveç yeni görünümünü açıkladı
Sezonun başından bu yana kısa bir saç modeli kullanan Haaland, maç sonrası ESPN Brazil'e verdiği röportajda dikkat çekici imaj değişimi hakkında konuştu. Norveçli forvet, "Böyle çok daha kolay. Bence bir değişikliğin zamanı gelmişti. Hoşuma gitti. Elbette uzun saçlarımı özlüyorum ama bir değişikliğin zamanı gelmişti ve şu ana kadar bundan keyif aldım. Umarım tekrar uzar ve yeniden uzun olur" dedi.
Golcü oyuncuya ayrıca Brezilya'ya karşı attığı ve maçı kazandıran iki gol de soruldu; Haaland, Güney Amerika devini Dünya Kupası'nın dışına iten isim olduğu için esprili bir şekilde özür diledi. Yıldız futbolcu, "Norveç için özel bir maçtı, çünkü Dünya Kupası'nda en son oynadığımızda yine Brezilya'ya karşı oynamıştık ve Norveç, Brezilya'nın hiç yenemediği tek takım. Bu yüzden özeldi" ifadelerini kullandı.
Haaland sözlerini şöyle sürdürdü: "Elbette özel bir maçtı. Kazandık, harikaydı, oyunu kontrol etme şeklimiz nedeniyle tarihimizde oynadığımız en iyi maçtı. Ve tabii ki futbola tutkulu herkesin yaşadığı, futbolun ülkesi olan büyük bir ulusa karşı oynamak da özel. Özeldi, harika bir anı ve bir kez daha üzgünüm. Yenilgi için üzgünüm ama futbol bu."
Forvet, Maresca'nın yeniden yapılanmasına destek verdi
City, Maresca yönetiminde önemli bir taktiksel ve kadro yapılanma değişiminden geçerken, takımın sembol golcüsü beklentilerin ağırlığını Fernandez ve Anderson gibi flaş transferlerin taşıyabileceğini söyledi. Haaland sözlerini şöyle tamamladı: "Zaman gösterecek. Seviyeyi bilen çok sayıda yeni oyuncumuz var. Enzo Fernandez şampiyonluk kazanmak için ne gerektiğini biliyor, zaten Premier League'de oynuyordu ve takıma doğrudan uyum sağladı.
"Elliot Anderson için de aynısı geçerli. Uzun süre Premier League'de oynadı, İngiltere milli takımı için forma giydi, bu yüzden büyük bir kulüpte oynamanın nasıl bir şey olduğunu biliyor. Bir şeyler inşa etmeye çalışmalıyız, onlara mümkün olduğunca hoş geldiklerini hissettirmeye çalışmalıyız; tıpkı benim City'ye geldiğimde bana yaptıkları gibi. Takıma girdim, sonuç verdim ve üst düzey oyunculardan beklenen de budur."
- Getty Images Sport
Zorlu üçlü sınav kapıda
Maresca'nın öğrencileri şimdi odaklarını Avrupa arenasına çeviriyor; ilk Şampiyonlar Ligi maçında Porto deplasmanına çıkacaklar. Premier League devi daha sonra, dev Manchester derbisi için Old Trafford'a gidecek ve ardından Carabao Cup üçüncü turunda Norwich City'yi ağırlayacak. İki hafta içinde üç farklı kulvarda mücadele edecek olmak, City'nin yenilenen kadrosu ile sezonun başındaki ivmesine yönelik anında bir sınav olacak.
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