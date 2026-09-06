Sezonun başından bu yana kısa bir saç modeli kullanan Haaland, maç sonrası ESPN Brazil'e verdiği röportajda dikkat çekici imaj değişimi hakkında konuştu. Norveçli forvet, "Böyle çok daha kolay. Bence bir değişikliğin zamanı gelmişti. Hoşuma gitti. Elbette uzun saçlarımı özlüyorum ama bir değişikliğin zamanı gelmişti ve şu ana kadar bundan keyif aldım. Umarım tekrar uzar ve yeniden uzun olur" dedi.

Golcü oyuncuya ayrıca Brezilya'ya karşı attığı ve maçı kazandıran iki gol de soruldu; Haaland, Güney Amerika devini Dünya Kupası'nın dışına iten isim olduğu için esprili bir şekilde özür diledi. Yıldız futbolcu, "Norveç için özel bir maçtı, çünkü Dünya Kupası'nda en son oynadığımızda yine Brezilya'ya karşı oynamıştık ve Norveç, Brezilya'nın hiç yenemediği tek takım. Bu yüzden özeldi" ifadelerini kullandı.

Haaland sözlerini şöyle sürdürdü: "Elbette özel bir maçtı. Kazandık, harikaydı, oyunu kontrol etme şeklimiz nedeniyle tarihimizde oynadığımız en iyi maçtı. Ve tabii ki futbola tutkulu herkesin yaşadığı, futbolun ülkesi olan büyük bir ulusa karşı oynamak da özel. Özeldi, harika bir anı ve bir kez daha üzgünüm. Yenilgi için üzgünüm ama futbol bu."