"Uzun hayran listesi": FC Bayern'in de Bundesliga'dan bir Dünya Kupası yıldızına ilgi duyduğu söyleniyor

Ok hızındaki Nusa, sol ve sağ kanatlarda oynayabiliyor ve bu özelliği ile Newcastle’ın profiline uyuyor. Habere göre, Leipzig’in yeni sezon için bir satışa ilişkin kabul edilebilir sınırı 50 milyon avro olarak belirlendi.

Nusa, 2024 yazında 21 milyon euro transfer ücreti karşılığında Club Brugge'den RB'ye transfer olmuştu. Geçtiğimiz sezon orada ilk 11'in değişmez ismi olan oyuncu, 35 resmi maçta 9 skor puanı (5 gol, 4 asist) kaydetti.

FC Bayern’in ona ciddi ilgi gösterdiği iddiası genel olarak anlaşılabilir olsa da, mevcut durum göz önüne alındığında pek inandırıcı gelmiyor. FCB bir sol kanat oyuncusu arıyor olsa da, bu pozisyon için istediği oyuncuyu çoktan buldu: Çok yönlü Faslı oyuncu Ismael Saibari (25), PSV Eindhoven'ın hücum hattına katılacak. Medyada yer alan uyumlu haberlere göre transferin gerçekleşmesi an meselesi ve transfer ücreti 50 milyon avro civarında olacak.

Nathaniel Brown (23) da 55 milyon avroya Eintracht Frankfurt’tan transfer edilecek ve muhtemelen Yann Aurel Bisseck (25, Inter Milano) gibi bir stoper de Säbener Straße’ye geçecek olması nedeniyle, Nusa’ya yapılacak bir başka yüksek yatırım pek gerçekçi görünmüyor.