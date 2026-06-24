Newcastle Chronicle gazetesi, bu hücumcu kanat oyuncusunun “uzun bir hayran listesi” olduğunu ve bu listede Almanya’nın rekor şampiyonu takımının adının da yer aldığını yazıyor. Ayrıca Juventus, Tottenham Hotspur, Crystal Palace ve Newcastle United’ın da Nusa ile ilgilendiği belirtiliyor.
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"Uzun hayran listesi": FC Bayern'in de Bundesliga'dan bir Dünya Kupası yıldızına ilgi duyduğu söyleniyor
Söz konusu kulüplerin hiçbiri, bu yaz gerçekleşebilecek bir transfer için henüz somut bir girişimde bulunmamış. Ancak Newcastle onu birkaç kez izlemiş ve Alman milli futbolcu Nick Woltemade’in kulübü, hücum kanatları için acilen yeni bir yıldız arıyor.
Bir yandan Newcastle, birkaç hafta önce Anthony Gordon’u sattı. Sol kanat oyuncusu, 80 milyon euro transfer ücreti karşılığında FC Barcelona’ya geçti. Öte yandan Magpies, hedefledikleri yedek oyuncu Victor Munoz (22) için Premier Lig rakibi FC Liverpool ile son düzlükte girdiği rekabeti kaybetti.
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RB Leipzig, Antonio Nusa için 50 milyon avro transfer ücreti istiyor
Ok hızındaki Nusa, sol ve sağ kanatlarda oynayabiliyor ve bu özelliği ile Newcastle’ın profiline uyuyor. Habere göre, Leipzig’in yeni sezon için bir satışa ilişkin kabul edilebilir sınırı 50 milyon avro olarak belirlendi.
Nusa, 2024 yazında 21 milyon euro transfer ücreti karşılığında Club Brugge'den RB'ye transfer olmuştu. Geçtiğimiz sezon orada ilk 11'in değişmez ismi olan oyuncu, 35 resmi maçta 9 skor puanı (5 gol, 4 asist) kaydetti.
FC Bayern’in ona ciddi ilgi gösterdiği iddiası genel olarak anlaşılabilir olsa da, mevcut durum göz önüne alındığında pek inandırıcı gelmiyor. FCB bir sol kanat oyuncusu arıyor olsa da, bu pozisyon için istediği oyuncuyu çoktan buldu: Çok yönlü Faslı oyuncu Ismael Saibari (25), PSV Eindhoven'ın hücum hattına katılacak. Medyada yer alan uyumlu haberlere göre transferin gerçekleşmesi an meselesi ve transfer ücreti 50 milyon avro civarında olacak.
Nathaniel Brown (23) da 55 milyon avroya Eintracht Frankfurt’tan transfer edilecek ve muhtemelen Yann Aurel Bisseck (25, Inter Milano) gibi bir stoper de Säbener Straße’ye geçecek olması nedeniyle, Nusa’ya yapılacak bir başka yüksek yatırım pek gerçekçi görünmüyor.
Antonio Nusa, Norveç Milli Takımı'nın as kadrosunda yer alıyor
Nusa şu anda Norveç milli takımıyla birlikte ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenen Dünya Kupası’nda yer alıyor ve burada piyasa değerini daha da artırabilir ve yeni ilgilenen kulüplerin dikkatini çekebilir. Norveç, Irak (4-1) ve Senegal (3-2) ile oynadığı ilk iki maçını da kazandı ve şimdi Cuma günü, grup aşamasının son maçında Dünya Kupası ikincisi Fransa ile grup birinciliği için mücadele edecek.
Şu ana kadar 26 milli maçta forma giyen Nusa, her iki galibiyette de teknik direktör Stale Solbakken’in (58) ilk onbirinde yer aldı.
FC Bayern’in rekor transferleri
Oyuncular Pozisyon Transfer edildiği takım Yıl Transfer ücreti Harry Kane Forvet Tottenham Hotspur 2023 95 milyon avro Lucas Hernandez Savunma Atlético Madrid 2019 80 milyon avro Luis Diaz Forvet Liverpool FC 2025 70 milyon euro Matthijs de Ligt Defans Juventus 2022 67 milyon euro Michael Olise Forvet Crystal Palace 2024 53 milyon avro