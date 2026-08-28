Getty Images Sport
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“Uzun bir yaz oldu!”: Rodri, Athletic Club karşısında alınan dominant galibiyette Barcelona formasıyla ilk maçına çıktıktan sonra konuştu
Raphinha ve Fermin galibiyeti getirdi
Barcelona, La Liga sezonundaki kusursuz başlangıcını Camp Nou'da Athletic Club karşısında aldığı rahat 2-0'lık galibiyetle sürdürdü. Hansi Flick, ilk 11'de dört genç oyuncuya yer verdi ancak kilidi açan isim tecrübeli Raphinha oldu. Brezilyalı oyuncu, 37. dakikada Pedri'nin isabetli ara pasını aldı, kaleci Unai Simon'u çalımladı ve topu ağlara gönderdi.
Ev sahibi ekip gece boyunca oyunun temposunu belirledi ve Simon'u, Bask ekibini maçın içinde tutmak için sekiz kritik kurtarış yapmaya zorladı. Sonucu ise bitime sekiz dakika kala Fermin Lopez belirledi. Orta saha oyuncusu, Karim Adeyemi'nin tehlikeli alçak ortasının ardından Aymeric Laporte'un kötü uzaklaştırmasını değerlendirerek yakın mesafeden topu ağlara itti.
- Getty Images Sport
Rodri, Camp Nou’daki yuhalamaya tepki gösterdi
Rodri, 63. dakikada Raphinha'nın yerine oyuna girerken büyük alkış aldı ve Manchester City'den transferinin ardından ilk kez forma giydi. İspanya milli futbolcusu, küçük bir sırt ameliyatı nedeniyle Barcelona'nın açılış galibiyetini kaçırmıştı ancak sonunda sahaya çıkabildiği için çok mutluydu.
30 yaşındaki orta saha oyuncusu, DAZN'a yaptığı açıklamada, "İlk maçına çıkmak çok mutluluk verici. Galibiyetten dolayı mutluyum. İkide iki yaptık" dedi. "Bir ritim yakalamak ve bu harika takıma uyum sağlamak önemli. İlk birkaç dakika ve iyi hisler.
"Uzun bir yaz oldu, her zamankinden daha uzundu. Bir an önce yeniden tempomu bulmam gerekiyor. Olmak istediğim yer burasıydı ve işlerin bu şekilde sonuçlanmasından mutluyum. Şimdi çalışma zamanı."
Ses getiren transfer, hücumdaki etkisi nedeniyle genç takım arkadaşı Lamine Yamal'ı övmeyi de ihmal etmedi. Şunları ekledi: "Lamine zor bir dönemden çıkıyordu ama bugün toparlandı ve en iyi formunu gösterdi. Ondan buna ihtiyacımız var; bu çalışma ahlakına ve istikrara. Çünkü yetenek onda var ve goller de gelecektir."
Barcelona için 'mükemmel' oyuncu
Rodri'nin uzun süredir merakla beklenen gelişi, Katalonya'da moralleri açıkça yükseltti; yeni teknik direktörü de onun anında sağlayacağı katkıyı vurgulamakta gecikmedi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Flick, galibiyetin ardından vitrin transferini kullanıma hazır durumda görmenin mutluluğunu dile getirdi.
Flick, gazetecilere, "Herkes onun bizim için, Barca için oynamasından mutlu. O bizim için mükemmel oyuncu, felsefemiz ve oynamak istediğimiz futbol tarzı için mükemmel oyuncu" dedi.
- Joan Gosa
Flick erken ivme yakalıyor
Olası altı puanın altısını da alan Barcelona, şimdi gözünü pazartesi akşamı Rayo Vallecano ile oynayacağı maça çevirecek. Flick, artık gerekirse Rodri'yi ilk 11'de sahaya sürebilecek olmasıyla moral bulacak; bu da zaten son derece disiplinli görünen bir takıma ekstra sağlamlık katacak.
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