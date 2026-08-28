Rodri, 63. dakikada Raphinha'nın yerine oyuna girerken büyük alkış aldı ve Manchester City'den transferinin ardından ilk kez forma giydi. İspanya milli futbolcusu, küçük bir sırt ameliyatı nedeniyle Barcelona'nın açılış galibiyetini kaçırmıştı ancak sonunda sahaya çıkabildiği için çok mutluydu.

30 yaşındaki orta saha oyuncusu, DAZN'a yaptığı açıklamada, "İlk maçına çıkmak çok mutluluk verici. Galibiyetten dolayı mutluyum. İkide iki yaptık" dedi. "Bir ritim yakalamak ve bu harika takıma uyum sağlamak önemli. İlk birkaç dakika ve iyi hisler.

"Uzun bir yaz oldu, her zamankinden daha uzundu. Bir an önce yeniden tempomu bulmam gerekiyor. Olmak istediğim yer burasıydı ve işlerin bu şekilde sonuçlanmasından mutluyum. Şimdi çalışma zamanı."

Ses getiren transfer, hücumdaki etkisi nedeniyle genç takım arkadaşı Lamine Yamal'ı övmeyi de ihmal etmedi. Şunları ekledi: "Lamine zor bir dönemden çıkıyordu ama bugün toparlandı ve en iyi formunu gösterdi. Ondan buna ihtiyacımız var; bu çalışma ahlakına ve istikrara. Çünkü yetenek onda var ve goller de gelecektir."



