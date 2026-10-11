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FC Barcelona v Athletic Club - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Çeviri:

Uzun bir kuraklık: Barcelona'nın yıldızı kayıp golünün peşinde

FEATURES
D. Olmo
La Liga
Barcelona
İspanya

Eksik kalan gol Barcelona yıldızı üzerindeki baskıyı artırıyor

Barcelona'nın yıldızı Dani Olmo çok sayıda fırsat yaratıyor, ancak geçen mart ayından bu yana gol atamadı ve bu yükten kurtulması gerekiyor.

Dani Olmo, Barcelona ile ilk sezonunda 12 gol kaydetmiş, geçen sezon ise 8 gol atmıştı.

Doğuştan gol atan bir forvet olmamasına rağmen, zira bu onun temel görevi değil, tehlikeli bölgelere ulaşma konusunda büyük bir yeteneğe sahip.

Sport gazetesi, Olmo'nun şu anda bir gol kuraklığı dönemi yaşadığını, bunu bu sezon yaptığı 3 asistle, ayrıca kendine özgü oyun vizyonu, top kapma becerisi ve takım arkadaşlarının hareket edecekleri uygun alanları bulmasına yaptığı katkılarla telafi ettiğini aktardı.

Ancak Olmo'nun, kendi imzasını taşıyan bir golü kutlayamamanın yükünden kurtulmak için gol duygusunu bir kez daha yakalaması gerektiği açık; zira fırsatları hem yaratıyor hem de buluyor, geriye sadece şutta ve hücumları sonuçlandırmada yeniden şansın ona gülmesi kalıyor.

Cumartesi günü Getafe karşısında oynanan maçta Dani Olmo iki şut çekti, bunlardan biri direkler ile üst direk arasına gitti, ancak kaleci David Soria harika bir müdahaleyle bu şutu çıkardı.

Olmo'nun bu sezon toplam şut sayısı 12 olurken, bunların 5'ini UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Feyenoord maçında çekti; toplamda 5 şutu ise kaleyi buldu.

  • FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Gol orucu 7 aya yaklaşıyor

    Özellikle son maçlarda, iyi bir performans seviyesini korumasına rağmen, Dani Olmo'nun gol kısırlığına son verecek ve işleri normal seyrine döndürecek o golü aradığı açıkça görülüyor.

    Getafe kalecisi David Soria gibi, olağanüstü bir müdahaleyle onu golden mahrum bırakan kalecilerle karşı karşıya geldiğinde yüz ifadesi çok şey anlatıyor.

    Olmo'nun Barcelona forması altındaki son golü 15 Mart'a, Sevilla karşılaşmasına kadar uzanıyor. O maçta Marc Bernal'in pasından faydalanarak kaleye doğru hareketlenmiş, ardından sağ ayağıyla yerden bir vuruş yaparak topu ağlara göndermişti.

    Olmo golü büyük bir mutlulukla kutlamıştı; çünkü bu, Barcelona'nın 5-2 kazandığı maçtaki üçüncü goldü.

    Şimdi ise oyuncu, o günden bu yana Katalan ekibinin formasıyla 22 maça çıkıp bu karşılaşmalarda süre almasına rağmen bir kez daha gol atamadıktan sonra, aynı duyguyu tekrar yaşamayı arzuluyor.

  • England v Spain - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD1Getty Images Sport

    Olmo, İspanya forması altında da fileleri havalandırmakta zorlanıyor

    Olmo, İspanya Milli Takımı'ndaki görevleri sırasında da bu yükten kurtulmayı başaramadı.

    Dani Olmo, İspanya Milli Takımı forması altında 61 maçta 12 gol kaydederek iyi bir gol ortalamasına sahip. Sürekli olarak yüksek performanslar sergileyen oyuncu, teknik direktör Luis de la Fuente'nin de tam güvenini kazanmış durumda.

    İspanya Milli Takımı ile attığı son gol, 18 Kasım 2025'te La Cartuja Stadı'nda oynanan ve 2-2 biten Türkiye karşısındaki Dünya Kupası eleme maçında geldi. Olmo, bu golde Marc Cucurella'nın pasını değerlendirmişti.

    O tarihten bu yana Olmo, milli takımla asist vermeye devam etti ve toplamda 6 asiste ulaştı.

    Dani Olmo, bu olumsuz seriyi sona erdirmek için önümüzdeki fırsatı, Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacağı önümüzdeki salı günü elde edecek.

    Dani Olmo'nun Barcelona forması altında Avrupa kupalarındaki son golü ise bu yılın 21 Ocak'ında Prag'da gelmişti.

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