Uzun bir kuraklık: Barcelona'nın yıldızı kayıp golünün peşinde

Barcelona'nın yıldızı Dani Olmo çok sayıda fırsat yaratıyor, ancak geçen mart ayından bu yana gol atamadı ve bu yükten kurtulması gerekiyor.

Dani Olmo, Barcelona ile ilk sezonunda 12 gol kaydetmiş, geçen sezon ise 8 gol atmıştı.

Doğuştan gol atan bir forvet olmamasına rağmen, zira bu onun temel görevi değil, tehlikeli bölgelere ulaşma konusunda büyük bir yeteneğe sahip.

Sport gazetesi, Olmo'nun şu anda bir gol kuraklığı dönemi yaşadığını, bunu bu sezon yaptığı 3 asistle, ayrıca kendine özgü oyun vizyonu, top kapma becerisi ve takım arkadaşlarının hareket edecekleri uygun alanları bulmasına yaptığı katkılarla telafi ettiğini aktardı.

Ancak Olmo'nun, kendi imzasını taşıyan bir golü kutlayamamanın yükünden kurtulmak için gol duygusunu bir kez daha yakalaması gerektiği açık; zira fırsatları hem yaratıyor hem de buluyor, geriye sadece şutta ve hücumları sonuçlandırmada yeniden şansın ona gülmesi kalıyor.

Cumartesi günü Getafe karşısında oynanan maçta Dani Olmo iki şut çekti, bunlardan biri direkler ile üst direk arasına gitti, ancak kaleci David Soria harika bir müdahaleyle bu şutu çıkardı.

Olmo'nun bu sezon toplam şut sayısı 12 olurken, bunların 5'ini UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Feyenoord maçında çekti; toplamda 5 şutu ise kaleyi buldu.