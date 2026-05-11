"Uzun bir geçmişi var" - Al-Nassr'ın süperstarı ile Al-Qadsiah teknik direktörü arasındaki viral kucaklaşmanın ardından Brendan Rodgers, Cristiano Ronaldo ile olan "bağlantısını" açıkladı

Al-Nassr'ın Al-Qadsiah'a karşı aldığı şok edici 3-1 yenilgiden önce Rodgers ve Ronaldo'nun samimi bir sohbet ve kucaklaşmayı paylaştıkları görüntüler, sosyal medyada hızla yayıldı. Maçın gerginliğine rağmen, iki isim arasındaki karşılıklı saygı açıkça ortadaydı; eski Leicester City ve Liverpool teknik direktörü, bu ilişkinin on yıllar önce İngiltere'de geçirdikleri dönemde kurulduğunu belirtiyor.

Şu anda Al-Qadsiah'ın başında bulunan Rodgers, bu etkileşimin basit bir spor nezaketinden çok daha fazlası olduğunu açıkladı. Rodgers, Al-Qadsiah'ın resmi medya kanallarına "Bağımız çok eskiye dayanıyor" dedi. "Chelsea'de genç bir teknik direktörken, annem Chelsea'nin Manchester United'a karşı oynadığı bir maça gelmişti ve o zamanlar en sevdiği oyuncu olan Cristiano Ronaldo ile tanışmak istiyordu, ben Chelsea için çalışıyor olmama rağmen."







