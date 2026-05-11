"Uzun bir geçmişi var" - Al-Nassr'ın süperstarı ile Al-Qadsiah teknik direktörü arasındaki viral kucaklaşmanın ardından Brendan Rodgers, Cristiano Ronaldo ile olan "bağlantısını" açıkladı

Brendan Rodgers, Cristiano Ronaldo ile maç sonrası paylaştığı ve sosyal medyada büyük yankı uyandıran kucaklaşmanın ardındaki dokunaklı hikayeyi anlattı. 3 Mayıs’ta Suudi Pro Ligi şampiyonluk yarışında alınan önemli bir sonuç manşetlere taşınırken, sahada Al-Qadsiah teknik direktörü ile Al-Nassr kaptanı arasında yaşanan bu sıcak an, dünya çapındaki taraftarların büyük ilgisini çekti.

  • Saha sınırlarının ötesinde bir bağ

    Al-Nassr'ın Al-Qadsiah'a karşı aldığı şok edici 3-1 yenilgiden önce Rodgers ve Ronaldo'nun samimi bir sohbet ve kucaklaşmayı paylaştıkları görüntüler, sosyal medyada hızla yayıldı. Maçın gerginliğine rağmen, iki isim arasındaki karşılıklı saygı açıkça ortadaydı; eski Leicester City ve Liverpool teknik direktörü, bu ilişkinin on yıllar önce İngiltere'de geçirdikleri dönemde kurulduğunu belirtiyor.

    Şu anda Al-Qadsiah'ın başında bulunan Rodgers, bu etkileşimin basit bir spor nezaketinden çok daha fazlası olduğunu açıkladı. Rodgers, Al-Qadsiah'ın resmi medya kanallarına "Bağımız çok eskiye dayanıyor" dedi. "Chelsea'de genç bir teknik direktörken, annem Chelsea'nin Manchester United'a karşı oynadığı bir maça gelmişti ve o zamanlar en sevdiği oyuncu olan Cristiano Ronaldo ile tanışmak istiyordu, ben Chelsea için çalışıyor olmama rağmen."



    Ronaldo'nun zarafet dokunuşu

    Kuzey İrlandalı teknik adam, Manchester United'daki kariyerinin başlarında beş kez Ballon d'Or ödülünü kazanan oyuncunun gösterdiği samimi bir nezaket anını ayrıntılı olarak anlattı. Rodgers, Portekizli süperstarın annesini mutlu etmek için ne kadar çaba gösterdiğini hatırladı; bu jest, teknik direktör üzerinde kalıcı bir izlenim bırakmıştı.

    Bu karşılaşmayı anımsayan Rodgers, şunları ekledi: "Maçtan sonra Cristiano ile konuşup annemle selamlaşabilir mi diye sordum ve o da bunu yaptı. Annem artık aramızda değil, 2010 yılında vefat etti, ama o gün onunla tanışması benim ve annem için her şey demekti. Onunla biraz zaman geçirdi, fotoğraf çektirdi, ona çok nazik sözler söyledi ve bu an her zaman aklımda kaldı. O andan itibaren aramızdaki bağ her zaman güçlü kaldı."

  • CR7'nin Suudi Arabistan'daki etkisi

    Ronaldo maç sırasında hayal kırıklığı dolu bir akşam geçirirken, Rodgers bu deneyimli oyuncunun bölgedeki futbolun gelişimi üzerindeki etkisini hemen övdü. Rodgers, şu anda Körfez ülkesinde forma giyen dünya çapındaki yeteneklerin akınına öncülük eden başlıca itici gücün 41 yaşındaki oyuncu olduğunu belirtti.

    Rodgers, "Kariyeri boyunca inanılmaz şeyler başardı. Muhtemelen Avrupa'dan ve dünyanın dört bir yanından bu kadar çok insanın Suudi Arabistan'da olmasının sebebi odur" diye ekledi. "Ama o anı asla unutmayacağım, çünkü annem ve tabii ki benim için gerçekten çok özel bir andı ve hiç unutmadım. Annem Manchester United taraftarı değildi, ama futbol severdi. İyi bir oyuncunun ne olduğunu bilirdi."

    Şampiyonluk yarışı beklenmedik bir hal aldı

    Rodgers'ın çalıştırdığı Al-Qadsiah takımı, Al-Nassr'ın inanılmaz 20 maçlık galibiyet serisini durdurmayı başardı ve şampiyonluk yarışını yeniden tamamen açık hale getirdi. Bu yenilgi, Ronaldo'nun ilk Suudi Pro Ligi şampiyonluğu yolunda büyük bir darbe oldu, özellikle de Al-Hilal bir maç eksiği ile hemen arkasında beklerken. Ancak Al-Nassr, Al-Shabab'ı 4-2 yenerek geri döndü ve bu Perşembe günü şampiyonluk rakibi Al-Hilal ile şampiyonluğu belirleyecek bir karşılaşmaya sahne hazırladı.



