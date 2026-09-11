Andreas Christensen, kendi çilesini yavaş yavaş aşmaya başladı. Danimarkalı stoper, Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi yolculuğunun başlangıcında Spotify Camp Nou'da Feyenoord'u 5-1 gibi ezici bir skorla mağlup ettiği maçta ilk 11'de yer aldı ve 90 dakika sahada kaldı.

Sport gazetesinin haberine göre, bu maç Christensen için özel bir öneme sahipti; zira Danimarkalı oyuncu tek bir maçta, geçen sezon Şampiyonlar Ligi boyunca oynadığından daha fazla dakika sahada kaldı. 2025-2026 sezonunda yalnızca 4 maçta, toplam 77 dakika süre almıştı.

Şimdi ise tablo tamamen değişti. Christensen, takımla birlikte tüm hazırlık dönemini geçirdi ve İspanya Ligi'ndeki ilk 3 haftanın ikisinde, Elche ve Rayo Vallecano karşısında ilk 11'de yer alarak her iki maçta da 90 dakika sahada kaldı. Ardından Mestalla'da Valencia karşısında yarım saatten biraz fazla süre oynadı ve son olarak Avrupa yolculuğunun başlangıcında yeniden ilk 11'e döndü.

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