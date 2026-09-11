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imago-sport-1082383798.jpgZUMA Press Wire

Çeviri:

Uzun bir bekleyişin ardından Barcelona'nın yıldızı çile dolu sayfayı kapatıyor

La Liga
Barcelona
A. Christensen
H. Flick
İspanya
Danimarka

Flick, yeni Christensen'e güveniyor

Andreas Christensen, kendi çilesini yavaş yavaş aşmaya başladı. Danimarkalı stoper, Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi yolculuğunun başlangıcında Spotify Camp Nou'da Feyenoord'u 5-1 gibi ezici bir skorla mağlup ettiği maçta ilk 11'de yer aldı ve 90 dakika sahada kaldı.

Sport gazetesinin haberine göre, bu maç Christensen için özel bir öneme sahipti; zira Danimarkalı oyuncu tek bir maçta, geçen sezon Şampiyonlar Ligi boyunca oynadığından daha fazla dakika sahada kaldı. 2025-2026 sezonunda yalnızca 4 maçta, toplam 77 dakika süre almıştı.

Şimdi ise tablo tamamen değişti. Christensen, takımla birlikte tüm hazırlık dönemini geçirdi ve İspanya Ligi'ndeki ilk 3 haftanın ikisinde, Elche ve Rayo Vallecano karşısında ilk 11'de yer alarak her iki maçta da 90 dakika sahada kaldı. Ardından Mestalla'da Valencia karşısında yarım saatten biraz fazla süre oynadı ve son olarak Avrupa yolculuğunun başlangıcında yeniden ilk 11'e döndü.

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    158 günlük bekleyiş

    Christensen'in dönüşünün önemini anlamak için geçen sezona dönmek gerekiyor. 21 Aralık 2025'te Christensen, antrenmanlardan birinde sol dizindeki ön çapraz bağda kısmi yırtık yaşadı. 

    Sakatlık, onu 158 gün boyunca sahalardan uzak tuttu; geçtiğimiz 23 Mayıs'ta İspanya Ligi'nin son haftasında Mestalla Stadı'nda Valencia karşısında dönüş yapana kadar.

    O zamana kadar Avrupa kupalarındaki katılımı son derece sınırlıydı. Newcastle karşısında 30 dakika, Paris Saint-Germain karşısında 8 dakika, Chelsea karşısında 33 dakika ve Eintracht Frankfurt karşısında yalnızca 6 dakika olmak üzere 4 maça yayılan toplam 77 dakika sahada kaldı ve hiçbir maça ilk 11'de başlamadı.

    Sakatlığı, stoperin süreklilik yakalayamadığı bir sezona nokta koydu; dönüşü ise sezonun son etabında, tam olarak Mestalla Stadı'nda gerçekleşti. Burada, maçlardan 5 aydan fazla süre uzak kaldıktan sonra 35 dakika sahada kaldı. Şimdi ise Christensen, maç hissini ve takım içindeki rolünü yeniden kazanmaya başladı.

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    Hansi Flick'in güveni

    Danimarkalı futbolcu, sakatlıklardan uzak bir hazırlık dönemini geride bıraktı ve sezona önemli dakikalar alarak başladı. Teknik direktör Hans Flick, maç yoğunluğu nedeniyle Barcelona'nın büyük baskı altında kalacağı bir sezonda, savunmanın göbeğinde güvenilir bir seçenek olarak ona güveniyor.

    30 yaşındaki Christensen, kulübün geçtiğimiz temmuz ayında sözleşmesini 2028'e kadar uzattığını açıklamasının ardından Barcelona forması altında beşinci sezonunu geçiriyor. 

    Dolayısıyla, Feyenoord karşısındaki performansı, bir Şampiyonlar Ligi maçından çok daha fazlası anlamına geliyordu. Geçtiğimiz sezonun büyük bölümünde süreklilik yakalamasını engelleyen fiziksel sorunların ardından Christensen, Avrupa'nın en önemli kulüpler turnuvasında yeniden tam 90 dakika sahada kaldı ve bunu mümkün olan en iyi senaryoda yaptı: ilk on birde, üstelik Şampiyonlar Ligi serüvenine 5-1'lik ezici bir galibiyetle başlayan Barcelona'nın saflarında.

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