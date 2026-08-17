Uzun bir çalışmanın ardından Barcelona, Joao Cancelo ve Rodri transferlerini tamamlamayı başardı. Tamamen farklı iki operasyon olsa da, ikisi de kulübün takımdaki iki önemli mevkiyi güçlendirmesine olanak tanıyor.

İki anlaşma da son aşamalarına geldikten sonra bir sonraki adım, oyuncuların Barcelona'ya varışını organize etmek oldu.

Katalan kulübü, oyuncuların en kısa sürede gerekli sağlık kontrollerinden geçebilmeleri, sözleşmelerini imzalayabilmeleri ve ardından teknik direktör Hansi Flick'in ekibine katılabilmeleri için tüm işlemleri hızlandırmak istiyor.

"Sport" gazetesine göre Barcelona, Joao Cancelo için özel bir uçuş organize etti ve oyuncunun bugün pazartesi günü saat 14.30 sularında Barcelona'ya varması bekleniyor.

Oyuncunun kendisi de bugün sabahın erken saatlerinde Instagram hesabından, hikâye özelliği üzerinden, kendisini Barcelona'ya götürecek özel uçağın içinden bir fotoğraf paylaşmıştı.

Uçağın Barcelona'ya saat 14.00 civarında inmesi bekleniyor. Cancelo mesajında "Evime giderken" ifadesini kullandı.

Portekizli oyuncu Barcelona'ya, sözleşmesini feshetmeyi başarmasının ardından bonservissiz olarak gelecek. Bu durum, Barça'ya herhangi bir transfer ücreti ödemeden özel bir oyuncu kazanma imkânı sağlıyor.