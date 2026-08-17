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West Bromwich Albion v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

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Uzun bekleyişin ardından: Rodri ve Cancelo Barcelona'ya ne zaman geliyor?

Transfers
La Liga
Barcelona
Rodri
J. Cancelo
M.City
Al Hilal
İspanya
Portekiz
İngiltere
Suudi Arabistan

Uzun bir çalışmanın ardından Barcelona, Joao Cancelo ve Rodri transferlerini tamamlamayı başardı. Tamamen farklı iki operasyon olsa da, ikisi de kulübün takımdaki iki önemli mevkiyi güçlendirmesine olanak tanıyor.

İki anlaşma da son aşamalarına geldikten sonra bir sonraki adım, oyuncuların Barcelona'ya varışını organize etmek oldu. 

Katalan kulübü, oyuncuların en kısa sürede gerekli sağlık kontrollerinden geçebilmeleri, sözleşmelerini imzalayabilmeleri ve ardından teknik direktör Hansi Flick'in ekibine katılabilmeleri için tüm işlemleri hızlandırmak istiyor.

"Sport" gazetesine göre Barcelona, Joao Cancelo için özel bir uçuş organize etti ve oyuncunun bugün pazartesi günü saat 14.30 sularında Barcelona'ya varması bekleniyor. 

Oyuncunun kendisi de bugün sabahın erken saatlerinde Instagram hesabından, hikâye özelliği üzerinden, kendisini Barcelona'ya götürecek özel uçağın içinden bir fotoğraf paylaşmıştı. 

Uçağın Barcelona'ya saat 14.00 civarında inmesi bekleniyor. Cancelo mesajında "Evime giderken" ifadesini kullandı.

Portekizli oyuncu Barcelona'ya, sözleşmesini feshetmeyi başarmasının ardından bonservissiz olarak gelecek. Bu durum, Barça'ya herhangi bir transfer ücreti ödemeden özel bir oyuncu kazanma imkânı sağlıyor.

  • RodriGetty Images

    Rodri öğleden sonra gelecek

    Birkaç saat sonra sıra İspanyol yıldıza gelecek ve Rodri'nin saat 19.00 sularında Barcelona'ya ulaşması bekleniyor. Böylece Katalan kulübünün transfer sezonundaki en büyük anlaşmalarından biri sonuçlanmış olacak.

    İspanyol orta saha oyuncusu, son işlemleri tamamlamak ve yeni sözleşmesini imzalamadan önce sağlık kontrolünden geçmek üzere Barcelona'ya gidecek. 

    Anlaşmanın Rodri'yi Barcelona'ya Haziran 2030'a kadar bağlaması bekleniyor. Bu da kulübün, kendi mevkisindeki dünyanın en iyi oyuncularından birine yaptığı büyük yatırımın açık bir göstergesi.

    Dolayısıyla bugün pazartesi günü Barcelona'da özellikle yoğun bir gün olacak. Önce Cancelo, ardından öğleden sonra Rodri gelecek. 

    Bunun ardından sağlık kontrolleri, sözleşme imzaları ve resmi açıklamaların zamanı gelecek. Sonrasında iki oyuncu da Katalan takımının antrenmanlarına kesin olarak katılabilecek.

    Tüm veriler, Rodri ve Cancelo'nun gelecek çarşamba günü Mısır ekibi Al Ahly'ye karşı oynanacak Joan Gamper Kupası'nda takım arkadaşlarının maçını izlemek üzere Spotify Camp Nou'da hazır bulunacaklarına işaret ediyor. 

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