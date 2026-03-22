"Üzücü bir gün" - Tottenham'ın Nottingham Forest'a yenilmesiyle "kötü sezon" devam ederken Cristian Romero konuştu

Aradan sonra sahalara dönen Spurs, birinci ligdeki yerini korumak için yedi kritik maça çıkacak. Takımın önümüzdeki maçları arasında Sunderland deplasmanı ve Brighton ile evinde oynayacağı maç yer alırken, ardından ligin son sırasındaki Wolves'a konuk olacak. Bu arada West Ham, Wolves'u ağırlayacak ve Crystal Palace'a konuk olacak. Arsenal ve Newcastle United ile oynayacağı zorlu maçlar öncesinde, son üç sıradan kurtulmak için çaresizce puan peşinde. Şu anda tehlike bölgesinin hemen üzerinde yer alan Forest, formda olan Aston Villa ile zorlu bir iç saha mücadelesine çıkacak, ardından Burnley ile karşılaşacak. Sadece yedi maç kalırken, bu zor durumdaki takımlar arasındaki yoğun mücadele son ana kadar sürecek gibi görünüyor.