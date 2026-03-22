"Üzücü bir gün" - Tottenham'ın Nottingham Forest'a yenilmesiyle "kötü sezon" devam ederken Cristian Romero konuştu
Forest yenilgisinin ardından Tottenham'ın küme düşme endişeleri artıyor
Spurs’un felaket serisi Pazar günü Forest’a karşı 3-0’lık yenilgiyle devam etti. Sezon sonunda üç takımın küme düşeceği düşünülürse, bu ağır sonuç onları küme düşme mücadelesinin tam ortasına itti. 31 maçta 30 puan toplayarak 17. sırada yer alan takım, küme düşme hattına tehlikeli bir şekilde yaklaşmış durumda. Onları mağlup eden rakip, 32 puanla 16. sıraya yükselerek önemli bir fark yarattı. Bu arada West Ham United, 29 puanla 18. sırada kalmaya devam ediyor. Burnley ve Wolves ise sırasıyla 20 ve 17 puanla daha da geride kalıyor.
Romero, kötü sezonun sorumluluğunu üstleniyor
Sky Sports'a konuşan Romero, yaşadığı büyük hayal kırıklığını gizlemedi. Kulübün içinde bulunduğu zor durumu acımasızca dürüst bir şekilde değerlendiren savunma oyuncusu, şunları söyledi: "Sezon zor geçiyor, özellikle de şu anda. Bizim için bir başka çok kötü [sonuç], bir başka evimizde kaybettiğimiz maç. Öncelikle taraftarlara bugün ve her gün bizimle oldukları için teşekkür etmek istiyorum. Durum zor ama en önemli şey şu anda final maçı gibi oynamak. Kötü bir sezon, elbette ilk sorumluluk bende."
Acı dolu bir günün ardından kaptan geleceğe bakıyor
Kaptan, hayal kırıklığı yaratan maçla ilgili değerlendirmelerine devam ederken, takımın son dönemdeki Avrupa'daki başarılarıyla bu maç arasındaki keskin zıtlığı vurguladı. Şöyle devam etti: "Benim için öncelikle, burada Atlético Madrid ile oynadığımız ve harika bir maç çıkardığımız zaman geliyor. İlk yarıda iyiydik ama ikinci yarıda özgüvenimizi kaybettik ve topu kaybettik. Acı verici, üzücü bir gün ama en önemlisi milli takıma gitmek ve sonra buraya geri dönüp son yedi maçı oynamak." Milli takım arası sırasında yeniden toparlanmanın acil bir ihtiyaç olduğunu kabul ediyor.
Küme düşme mücadelesinde şimdi ne olacak?
Aradan sonra sahalara dönen Spurs, birinci ligdeki yerini korumak için yedi kritik maça çıkacak. Takımın önümüzdeki maçları arasında Sunderland deplasmanı ve Brighton ile evinde oynayacağı maç yer alırken, ardından ligin son sırasındaki Wolves'a konuk olacak. Bu arada West Ham, Wolves'u ağırlayacak ve Crystal Palace'a konuk olacak. Arsenal ve Newcastle United ile oynayacağı zorlu maçlar öncesinde, son üç sıradan kurtulmak için çaresizce puan peşinde. Şu anda tehlike bölgesinin hemen üzerinde yer alan Forest, formda olan Aston Villa ile zorlu bir iç saha mücadelesine çıkacak, ardından Burnley ile karşılaşacak. Sadece yedi maç kalırken, bu zor durumdaki takımlar arasındaki yoğun mücadele son ana kadar sürecek gibi görünüyor.
