Almanya milli takımının ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenen 2026 Dünya Kupası’nda yaşadığı utanç verici elenişin üzerinden birkaç hafta geçti, ancak Paraguay’a karşı 16’da 1 turunda penaltı atışları sonucunda alınan yenilgi hâlâ büyük yankı uyandırıyor. Şimdi de eski dünya çapında yüzücü Franziska van Almsick, özellikle Leon Goretzka’ya yönelik eleştirilerini yineledi.
Çeviri:
"Üzgünüm, yanlış karar verdim!" Leon Goretzka, penaltıyı reddetmesi nedeniyle yine sert eleştirilere maruz kaldı
"Bence oyuncularımızın performansı gerçekten çok kötüydü. Aralarında, insani açıdan beni gerçekten çok hayal kırıklığına uğratan bir oyuncu var," dedi 48 yaşındaki teknik direktör, Kerners11 podcast’inde. "Çünkü açıkça, penaltıyı atmak istemediğini gösteren bir tepki vardı ve birinin bu şekilde kendini dışlayıp sorumluluk almaması, benim hiç beklemediğim bir şeydi."
Van Almsick, Johannes B. Kerner’in sorusu üzerine, eski Bayern oyuncusunu kastettiğini doğruladı: "Bu benim için bardağı taşıran son damlaydı. Bu durum, takım hakkında çok, çok şey ortaya koydu. Bence eleştiriye açık olmak gerekir. Toplumumuzda, ama aynı zamanda şu anki Dünya Kupası’nda ya da milli takımımızın maçlarında beni en çok rahatsız eden şey de budur. Eleştiriye açık olmak ve sorumluluk almak.”
Van Almsick’e göre mesele, “kimsenin hata yapmaması” değil. Mesele, hatalarının arkasında durmak. Herkes hata yapabilir. O zaman ‘üzgünüm, yanlış karar verdim’ denebilir. (...) Ama bu neredeyse bir reddetme gibiydi ya da maç bittikten sonra bile ‘üzgünüm’ diyememek… Bunun bu kadar zor olacağını hiç düşünmemiştim.”
Goretzka, Paraguay maçında penaltısını kaçırdı mı?
Eleştirilerin nedeni, penaltı atışları sırasındaki bir sahne. İlk iki penaltıyı kaçıran Alman takımı, Paraguay’ın ilk penaltısını kaçırmasıyla umutları yeniden canlanmadan önce zaten köşeye sıkışmış durumdaydı. Orta dairede kısa süreli sevinç gösterisinin ardından, ikinci Alman penaltı atıcısı olarak kendi penaltısını ustaca gole çeviren kaptan Joshua Kimmich komutayı ele aldı.
Kaptan, sonraki sırayı belirlemek için kalan oyuncuları tek tek gözden geçirdi. Sözde “Spidercam”ın mikrofonu sayesinde Kimmich’in sözleri televizyon yayını üzerinden net bir şekilde duyuldu.
“Nene sekiz mi?” diye sordu Kimmich önce gruba ve başını sallayan Nathaniel Brown’ı potansiyel sekizinci penaltı atıcısı olarak belirledi. Hemen ardından kaptan, deneyimli Goretzka’ya dönerek “Ya da Leon, sen?” diye sordu. Ancak 31 yaşındaki tecrübeli oyuncu o anda hazır olduğuna dair hiçbir işaret vermedi. Bunun yerine Goretzka, yanaklarını kısa bir süre şişirerek başını sallayarak reddediyor gibi göründü.
Hummels de Goretzka’yı eleştiriyor
Bu nedenle dünya şampiyonu Mats Hummels de daha önce eleştirilerde bulunmuştu. Örneğin Goretzka yerine bir stoper olan Jonathan Tah’ın DFB’nin altıncı penaltısını atmak zorunda kalması ve sonuçta bu penaltıyı kaçırarak maçı kaybetmesine yol açması, eski defans oyuncusunu MagentaTV’de öfkelendirdi: “O, kariyeri boyunca hiç penaltı atmadı. Diğerlerinin artık atmak istememesi nedeniyle onun atmak zorunda kalması da ne yazık ki bir bakıma anlamlı.
Hummels, karşılaştırma yapmak için kendi kariyerinden bir örnek verdi ve Almanya ile penaltı atışlarında kazandıkları 2016 Avrupa Şampiyonası çeyrek finali maçını hatırladı. "Orada yaklaşık bir dakika sonra teknik direktörün (Joachim Löw, ed.) yanına gittim ve ona penaltıyı benim atacağımı söyledim. O da şöyle dedi: 'Mats, zaten beşimiz var'," dedi 37 yaşındaki oyuncu. "Penaltı noktasına çıkmaya hazır o kadar çok oyuncumuz vardı ki."
Hummels o zaman DFB takımının altıncı penaltısını üstlendi ve takımını turnuvada tutmak için gol atmak zorundaydı. “Orada aptal durumuna düşebilirsin. Orada duruyordum ve Buffon’a karşı bir penaltım vardı; şunu biliyordum ki: Eğer bunu kaçırırsam, eleniriz. O anda dizlerim titriyordu, ama bunu dışarıya belli etmemelisin; oraya gidip yine de yapmalısın.”
Hummels, Bayern’in savunma oyuncusu Tah’a “en azından oraya çıkma cesaretini gösterdi” diyerek hiçbir şekilde suçlamadı. “Birkaç kişinin tam bir inançla bu işe dahil olmamasını biraz üzücü buldum.”
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