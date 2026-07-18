"Bence oyuncularımızın performansı gerçekten çok kötüydü. Aralarında, insani açıdan beni gerçekten çok hayal kırıklığına uğratan bir oyuncu var," dedi 48 yaşındaki teknik direktör, Kerners11 podcast’inde. "Çünkü açıkça, penaltıyı atmak istemediğini gösteren bir tepki vardı ve birinin bu şekilde kendini dışlayıp sorumluluk almaması, benim hiç beklemediğim bir şeydi."

Van Almsick, Johannes B. Kerner’in sorusu üzerine, eski Bayern oyuncusunu kastettiğini doğruladı: "Bu benim için bardağı taşıran son damlaydı. Bu durum, takım hakkında çok, çok şey ortaya koydu. Bence eleştiriye açık olmak gerekir. Toplumumuzda, ama aynı zamanda şu anki Dünya Kupası’nda ya da milli takımımızın maçlarında beni en çok rahatsız eden şey de budur. Eleştiriye açık olmak ve sorumluluk almak.”

Van Almsick’e göre mesele, “kimsenin hata yapmaması” değil. Mesele, hatalarının arkasında durmak. Herkes hata yapabilir. O zaman ‘üzgünüm, yanlış karar verdim’ denebilir. (...) Ama bu neredeyse bir reddetme gibiydi ya da maç bittikten sonra bile ‘üzgünüm’ diyememek… Bunun bu kadar zor olacağını hiç düşünmemiştim.”