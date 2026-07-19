"Üzgünüm Tottenham" - İngiltere'nin forvet oyuncusunun Bayern Münih'teki geleceğine dair son gelişmelerin açıklanmasının ardından, Harry Kane'in neden şok edici bir transferle Spurs'a geri dönmeyeceği

Kuzey Londra’ya dönüşün romantik hayali manşetleri sık sık işgal etse de, gerçeklik Spurs taraftarları için çok daha acımasız. Kane, parlak kariyeri boyunca elinden kaçan Şampiyonlar Ligi kupasını kazanma konusundaki tek bir takıntıyla hareket ediyor. Haberde, Tottenham’a derin bir sevgi beslemeye devam etse de, eski kulübündeki uzun vadeli bir yeniden yapılanma projesini bekleme lüksüne sahip olmadığı belirtiliyor.

Forvet, en verimli yıllarının sınırlı olduğunun farkında ve şu anda bir geçiş sürecinde olan bir takıma geri dönmesinin, Avrupa Kupası’nı kazanma umutlarını büyük olasılıkla sona erdireceğini biliyor. Real Madrid de potansiyel talipler arasında adı geçen kulüplerden biri, ancak Los Blancos’un gelecekteki olası liderlik kadrosu altında uzun vadeli planlamaya odaklandığı bildirildiğinden, Kane’in yerinde kalmasının önü açık.



