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"Üzgünüm Tottenham" - İngiltere'nin forvet oyuncusunun Bayern Münih'teki geleceğine dair son gelişmelerin açıklanmasının ardından, Harry Kane'in neden şok edici bir transferle Spurs'a geri dönmeyeceği
Bayern’in Kane’in geleceğine ilişkin tutumu
İngiltere’nin 2026 Dünya Kupası’ndan yürek burkan bir şekilde elenmesinin ardından Bayern Münih, Kane’e uzatılmış bir tatil süresi tanıyacak. Christian Falk’a göre, Alman devi bu fırsatı, yıldız forvetiyle yeni sözleşme görüşmelerini hızlandırmak için değerlendirmek istiyor.
İngiltere kaptanı, Kuzey Amerika’daki turnuva süresince “Üç Aslanlar”ın mücadelesine odaklanmak amacıyla, kulüp geleceğiyle ilgili tüm dış talepleri fiilen engellemişti. Ancak yarı final yenilgisinin şoku atlatıldıktan sonra Bayern harekete geçmeye hazır. Kulüp, forvetin uluslararası sahnedeki deneyimlerinin Münih ile olan bağını daha da güçlendirdiğine inanıyor.
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Tottenham'ın evine dönüşü için yer yok
Kuzey Londra’ya dönüşün romantik hayali manşetleri sık sık işgal etse de, gerçeklik Spurs taraftarları için çok daha acımasız. Kane, parlak kariyeri boyunca elinden kaçan Şampiyonlar Ligi kupasını kazanma konusundaki tek bir takıntıyla hareket ediyor. Haberde, Tottenham’a derin bir sevgi beslemeye devam etse de, eski kulübündeki uzun vadeli bir yeniden yapılanma projesini bekleme lüksüne sahip olmadığı belirtiliyor.
Forvet, en verimli yıllarının sınırlı olduğunun farkında ve şu anda bir geçiş sürecinde olan bir takıma geri dönmesinin, Avrupa Kupası’nı kazanma umutlarını büyük olasılıkla sona erdireceğini biliyor. Real Madrid de potansiyel talipler arasında adı geçen kulüplerden biri, ancak Los Blancos’un gelecekteki olası liderlik kadrosu altında uzun vadeli planlamaya odaklandığı bildirildiğinden, Kane’in yerinde kalmasının önü açık.
Uluslararası alanda yaşanan hayal kırıklığı, kulübün hırsını körüklüyor
İngiltere’nin Arjantin’e 2-1 yenilmesinin acısı, maçın bitiş düdüğünün ardından tribünlere son bir bakışla dalmış halde görülen forvet üzerinde derin bir iz bıraktı. Duygusal bir sosyal medya paylaşımında forvet, büyük bir boşluk hissettiğini itiraf ederek şöyle dedi: “Şu anda midemdeki bu boşluk hissini aşacak kadar güçlü hiçbir kelime yok.
"Bir final daha kazanmaya çok yakındık, gerçekten çok yakındık, ama yeterli olmadı. Son 7 hafta boyunca her şeyimizi verdik ve başarısız olmak kabullenmesi zor bir durum! Beklentilerin yüksek olduğunu biliyorum ve haklı olarak da öyle; 8 yıldır kapıyı çalıyoruz ama yine de yapbozun son parçasını bulamıyoruz!" Bu hayal kırıklığı, görünüşe göre derin bir düşünme dönemini tetiklemiş ve nihayetinde, Almanya'da yapılacak önümüzdeki sezonda telafi etmek ve zafere ulaşmak için yenilenmiş ve şiddetli bir kararlılığa yol açmıştır.
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Olise'nin transfer durumu
Bayern’in en iyi yeteneklerini elinde tutma kararlılığı forvet pozisyonunun ötesine uzanıyor; kulüp, Michael Olise konusunda da sert bir tutum sergiliyor. Real Madrid’in geçici ilgisine rağmen, Fransız oyuncunun önümüzdeki sezon Allianz Arena’da kalması bekleniyor. Haberde, özellikle Olise'nin yeni bir sözleşme imzalamaması durumunda önümüzdeki yaz durumunun daha da karmaşık hale gelebileceği belirtiliyor; ancak şimdilik Bundesliga ekibi onu satmaya niyetli değil. Hem Kane'i hem de Olise'yi kadrosunda tutarak Bayern, Avrupa'nın geri kalanına hem ulusal ligde hem de kıtada hakimiyet kurmaya niyetli oldukları mesajını açıkça veriyor.
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