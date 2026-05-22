"Üzgünüm... sevinmeyin" - Patrice Evra, Manchester United taraftarlarına Pep Guardiola'nın Manchester City'den ayrılmasına neden sevinmemeleri gerektiğini anlatıyor
Guardiola, 20 kupa kazandıktan sonra Manchester City'den ayrılıyor
Manchester United, Katalan teknik direktörün şehrin mavi yarısında geçirdiği 10 yıllık saltanatının büyük bir bölümünde Guardiola’nın gölgesinde kalmış durumda. Kırmızı Şeytanlar, Etihad’a giden 20 kupa karşısında sadece seyirci kalmak zorunda kaldı; bu kupalar arasında altı lig şampiyonluğu ve bir Şampiyonlar Ligi zaferi de bulunuyor.
Aynı dönemde United, çabalarının karşılığında sadece beş kupa kazanabildi ve sözde "Rüyalar Tiyatrosu"nda iç sahadaki hakimiyetini henüz geri kazanamadı. Ancak rüzgar tekrar tersine dönebilir.
Michael Carrick, uyuyan devin içine yeni bir soluk getirdi ve birçok kişi, Kırmızı Şeytanların 2026-27 sezonunda yeniden ciddi bir şampiyonluk adayı olacağını tahmin ediyor. Guardiola, bu alanda rakip olarak ortada olmayacak.
Eski Barcelona ve Bayern Münih teknik direktörü, Carabao Kupası ve FA Kupası zaferlerinin ardından mevcut sezon sona erdiğinde zorlu görevinden ayrılacak. Bir süre dinleneceği konuşulurken, Cristiano Ronaldo'nun Suudi Pro Ligi şampiyonu Al-Nassr takımına katılacağı da gündemde.
Evra, Guardiola'nın City ile yollarını ayırmasına üzüldü
Manchester United taraftarları, bu kadar güçlü bir rakibin elenmesini görmekten doğal olarak büyük mutluluk duyuyor; ancak Evra, şimdinin sevinç zamanı olmadığını söylüyor. Manchester’da forma giydiği dönemde hem Premier Lig hem de Şampiyonlar Ligi’nde başarılar yaşayan eski Kırmızı Şeytanlar savunmacısı, Stake ile yaptığı röportajda GOAL’a şunları söyledi: “Üzgünüm. Üzgünüm çünkü o bir teknik direktör. Katkılarına büyük saygı duyuyorum. Hayır, ona veda ediyorum.
“Neden mutlu olayım ki? Çünkü kulübün yapısı herhangi bir oyuncudan veya teknik direktörden daha güçlü. O yüzden arkadaşlar, kutlama yapmayın. Öncelikle, çok erken kutlama yapmayın. Dürüst olmak gerekirse, City'nin düşüşünü görmüyorum.
“Üzgünüm çünkü harika bir teknik direktör kaybediyoruz. Premier League’de kalacak mı, kalmayacak mı bilmiyorum. Bu yüzden futbol açısından Pep Guardiola’yı kaybettiğimiz için üzgünüm.”
Guardiola neden ayrılıyor? Katalan teknik direktörün veda açıklaması
Bir süredir ortalıkta dolaşan ayrılık söylentilerinin doğru olduğunu dünyaya duyururken Guardiola, City’nin resmi internet sitesinde yayınlanan bir açıklamada şunları söyledi: “Birlikte ne harika zamanlar geçirdik. Bana neden ayrıldığımı sormayın. Bir nedeni yok, ama içten içe bunun zamanının geldiğini biliyorum. Hiçbir şey sonsuz değildir, öyle olsaydı burada olurdum. Sonsuz olan ise hislerim, insanlar, anılar ve Manchester City'ye olan sevgim olacak.
“Bu şehir emekle inşa edildi. Sıkı çalışmayla. Bunu tuğlaların renginde görebilirsiniz. Erken gelip geç saatlere kadar kalan insanlarda. Fabrikalarda. Pankhurst’larda. Sendikalarda. Müzikte. Kısacası Sanayi Devrimi’nde ve bunun dünyayı nasıl değiştirdiğinde. Sanırım bunu anlamaya başladım ve takımlarım da öyle. Çalıştık. Acı çektik. Savaştık. Ve işleri kendi yöntemimizle yaptık. Bizim yöntemimizle.
“Bayanlar ve baylar, bana güvendiğiniz için teşekkür ederim. Beni zorladığınız için teşekkür ederim. Beni sevdiğiniz için teşekkür ederim. Çok eğlenceliydi. Hepinizi seviyorum.”
Carrick, Manchester United'ın teknik direktörlüğüne getirilirken, City ise yeni teknik direktörünü belirlemeye hazırlanıyor
Guardiola’nın ayrılma kararı, bu yaz Manchester’ın her iki takımında da kalıcı teknik direktör atamalarının yapılacağı anlamına geliyor. Beklentiler, daha önce City’de Guardiola ile birlikte çalışmış olan eski Chelsea teknik direktörü Enzo Maresca’nın, Etihad’da bu efsanevi ismin izinden gitmek gibi hiç de kolay olmayan bir görevi üstleneceği yönünde.
Old Trafford'da ise geçici teknik direktör Carrick, Şampiyonlar Ligi'ne kalma yolunda gösterdiği başarıların karşılığında tam zamanlı bir sözleşme ile ödüllendirildi. Eski Red Devils orta saha oyuncusuna, Premier League şampiyonluğunu geri kazanmak için sağlam bir transfer bütçesi ve iddialı planlar emanet edildi.