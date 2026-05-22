Manchester United, Katalan teknik direktörün şehrin mavi yarısında geçirdiği 10 yıllık saltanatının büyük bir bölümünde Guardiola’nın gölgesinde kalmış durumda. Kırmızı Şeytanlar, Etihad’a giden 20 kupa karşısında sadece seyirci kalmak zorunda kaldı; bu kupalar arasında altı lig şampiyonluğu ve bir Şampiyonlar Ligi zaferi de bulunuyor.

Aynı dönemde United, çabalarının karşılığında sadece beş kupa kazanabildi ve sözde "Rüyalar Tiyatrosu"nda iç sahadaki hakimiyetini henüz geri kazanamadı. Ancak rüzgar tekrar tersine dönebilir.

Michael Carrick, uyuyan devin içine yeni bir soluk getirdi ve birçok kişi, Kırmızı Şeytanların 2026-27 sezonunda yeniden ciddi bir şampiyonluk adayı olacağını tahmin ediyor. Guardiola, bu alanda rakip olarak ortada olmayacak.

Eski Barcelona ve Bayern Münih teknik direktörü, Carabao Kupası ve FA Kupası zaferlerinin ardından mevcut sezon sona erdiğinde zorlu görevinden ayrılacak. Bir süre dinleneceği konuşulurken, Cristiano Ronaldo'nun Suudi Pro Ligi şampiyonu Al-Nassr takımına katılacağı da gündemde.