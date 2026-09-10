Rashford, geçen sezon Katalonya'daki kiralık döneminde verimli bir performans sergiledi. Manchester United'ın forveti 14 gol attı ve Barcelona'nın hem La Liga şampiyonluğunu hem de İspanya Süper Kupası'nı kazanmasına yardımcı oldu. Bu başarıya rağmen İspanya şampiyonu, sonunda onun bonservisini kalıcı olarak almak için 30 milyon euro'luk (26 milyon sterlin) satın alma opsiyonunu kullanmamaya karar verdi.

Bunun yerine Barcelona, Newcastle'dan Gordon'u transfer etmek için iddialı bir 70 milyon euro'luk (59 milyon sterlin) hamle yaptı. 25 yaşındaki kanat oyuncusu, yeni dönem için taktiksel açıdan daha uygun bir isim olarak belirlendi ve Rodri, Joao Cancelo, Karim Adeyemi, Gabriel Jesus ve Dominik Livakovic'in de Camp Nou'nun yolunu tuttuğu yoğun bir yaz transfer döneminin parçası olarak kadroya katıldı.



