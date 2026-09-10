Getty Images
Çeviri:
Üzgünüm Marcus! Deco, Barcelona'nın 59 milyon sterlinlik Anthony Gordon transferini tamamlamak için Man Utd yıldızı Rashford'dan neden vazgeçtiğini açıkladı
Rashford United'a dönüyor, Barça ise Gordon için kesenin ağzını açıyor
Rashford, geçen sezon Katalonya'daki kiralık döneminde verimli bir performans sergiledi. Manchester United'ın forveti 14 gol attı ve Barcelona'nın hem La Liga şampiyonluğunu hem de İspanya Süper Kupası'nı kazanmasına yardımcı oldu. Bu başarıya rağmen İspanya şampiyonu, sonunda onun bonservisini kalıcı olarak almak için 30 milyon euro'luk (26 milyon sterlin) satın alma opsiyonunu kullanmamaya karar verdi.
Bunun yerine Barcelona, Newcastle'dan Gordon'u transfer etmek için iddialı bir 70 milyon euro'luk (59 milyon sterlin) hamle yaptı. 25 yaşındaki kanat oyuncusu, yeni dönem için taktiksel açıdan daha uygun bir isim olarak belirlendi ve Rodri, Joao Cancelo, Karim Adeyemi, Gabriel Jesus ve Dominik Livakovic'in de Camp Nou'nun yolunu tuttuğu yoğun bir yaz transfer döneminin parçası olarak kadroya katıldı.
- Getty
Deco, yoğunluk ihtiyacını ve Flick'in taleplerini anlattı
RAC1'e konuşan Deco, Rashford'un İngiltere'ye dönmesine izin verme yönündeki zor karara açıklık getirdi. Sportif direktör, "Rashford'a son derece minnettarız" dedi. "Geçen sezon çok katkı verdi ama oyun fikrimiz Anthony ile çok daha bağlantılı. Onun tarzı, teknik direktörün aradığı şeyle örtüşüyor."
Eski Portekiz milli futbolcusu, Gordon'ın peşine düşmelerinin gerekçesini de ayrıntılandırdı ve önceki sezonlarda kadroda yaratıcılık eksikliği olduğuna işaret etti. Deco, "Her antrenmanı görüyor ve takımı analiz ediyoruz" diye ekledi. "Ne aradığımıza dair net bir fikrimiz var. Geçen sezon Raphinha olmadan zorlandığımız alanlardan biri, takımın enerjisinin düşmesiydi. Bu kayboluyordu.
"Daha fazla yoğunluğa ihtiyacımız vardı. Pek çok kanat oyuncusunu analiz ettik. Premier League'den birini transfer etmek neredeyse imkânsız ama [Flick] ne istediği konusunda netti ve biz de oradan itibaren bir anlaşma üzerinde çalıştık."
Silva, forma süresi anlaşmazlığının ardından Real Madrid'e katıldı
Gordon takıma dinamizm katmak için gelirken, bir diğer yüksek profilli hedef ise ellerinden kaçtı. Bernardo Silva, sonunda ezeli El Clasico rakibi Real Madrid'e katılmayı tercih etti. Eski Manchester City kaptanıyla görüşmelerin tıkanmasının nedeni, büyük ölçüde yalnızca mali kısıtlamalardan ziyade oynama süresi konusunda verilen garantilerdi.
"Sonunda aradığımız oyuncu o değildi," diye açıkladı Deco. "Ona bayılıyorum. Kendi pozisyonunda dünyanın en iyilerinden biri. Barça'ya gelmek istiyordu ama bazı parametrelerimiz olduğu için süreç ilerlemedi. Bu sadece mali bir mesele değildi, aynı zamanda oynama süresiyle de ilgiliydi."
Deco, oynama garantileri konusunun kesin şekilde Flick'in yetki alanında olduğunu vurgulayarak şunları ekledi: "Onun oynayıp oynamayacağını söylemek bana düşmez, bu teknik direktörün kararı. Ancak City'de [düzenli olarak] oynadıktan sonra bize kıyasla farklı bir algısı vardı. Oynamak istiyordu."
- Pressinphoto
Flick, yeni kanat oyuncusundan yaratıcı katkının sürmesini bekliyor
Gordon, İspanya'da şimdiden dikkat çekici bir etki yaratıyor. Henüz golle tanışmamış olsa da İngiltere milli oyuncusu, kulüp formasıyla çıktığı ilk beş maçta beş asist yaptı ve La Liga rekoruna ortak oldu.
Camp Nou taraftarının sevgisini kısa sürede kazanan oyuncu, Rayo Vallecano karşısında alınan 5-2'lik net galibiyette tribünlerden güçlü destek gördü ve taraftarlar adını tezahüratlarla söyledi. Flick, Barcelona bu sezon yurt içi ve Avrupa'da daha fazla başarı için mücadele ederken yaratıcı formdaki bu tempolu hücumcusuna güvenecek.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun