Goal.com
Canlı

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
WL GFXGOAL
Krishan Davis

Çeviri:

Üzgünüm Leo – Arjantin’in “anti-futbolu” Dünya Kupası zaferini hak etmedi: Messi gözyaşları içinde veda ederken, İspanya ise hakimiyet hanedanlığı kurmaya göz dikti; kazananlar ve kaybedenler

Winners & losers
Dünya Kupası
İspanya
Arjantin
L. Messi
F. Torres
E. Fernandez
L. de la Fuente
L. Martinez
FEATURES
İspanya - Arjantin

Futbol felsefelerinin karşı karşıya geldiği zorlu bir mücadelenin sonunda İspanya bir kez daha dünya şampiyonu oldu. 2026 Dünya Kupası finalinde “kontrol” ile “kaos” karşı karşıya geldi; Luis de la Fuente’nin pas ustaları, son şampiyon ve “karanlık sanatların” ustaları Arjantin ile mücadele etti. Sonuçta, 120 dakikalık çetin mücadelenin ardından La Roja (ve futbol) 1-0 galip geldi ve Lionel Messi’yi kederli bıraktı.

Gol pozisyonları ya da dikkat çekici bir futbol kalitesi açısından en unutulmaz final olmayabilir, ancak ne kadar tek taraflı geçerse geçsin, sırf fiziksel mücadelesiyle hatırlanan maçlardan biri olması hiç de şaşırtıcı olmaz; hatta belki kendine özgü bir lakabı bile olabilir (“New Jersey Savaşı”, ne dersiniz?!).

90 dakikanın sonunda uzatma dakikalarında Enzo Fernandez’in ikinci sarı kartlık faulü nedeniyle aldığı gereksiz kırmızı kart, maçın kaderini belirledi; mücadeleci şampiyon takım, uzatma süresinin tamamında 10 kişi kalmak zorunda kaldı. Dayanamadılar.

Sonuçta, İspanya’nın Emi Martinez’in kalesine arka arkaya şutlar yağdırdığı ancak net fırsatlar yaratmakta büyük ölçüde başarısız olduğu bu maçta, Ferran Torres’in 106. dakikadaki golü farkı belirledi. Oyuna sonradan giren Torres, Nico Williams’ın mükemmel indirme pasını ağların üst köşesine isabetli bir vuruşla gönderdi ve De la Fuente’nin takımı, maçın son dakikalarında yaşadığı birkaç tehlikeli anı atlatarak tarihindeki ikinci Dünya Kupası şampiyonluğunu kazandı.

Bu kez Messi, sadece bir seyirciydi; muhtemelen son dansı olacak bu maçta, ülkesini mucizevi bir şekilde kurtaracak son bir süper insan hamlesi yapamadı.

GOAL, New Jersey’deki maçın kazananlarını ve kaybedenlerini analiz ediyor...

  • FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINALAFP

    KAZANAN: Futbol

    Zorlu bir mücadeleydi, ancak sonuçta bu, şüphesiz ki futbolun saçmalıklara ve karanlık oyunlara karşı kazandığı bir zaferdi. Arjantin, yarı finalde İngiltere'yi tedirgin eden aynı fiziksel ve oyun bozucu taktikleri sergiledi, hatta belki de işleri bir adım daha ileri götürdü. Lionel Scaloni'nin adamları, rakiplerini sahadan silip süpürmeye kararlı görünüyordu ve 106 dakika boyunca, diyelim ki, "kaba kuvvet" yaklaşımları bir kez daha Avrupa şampiyonlarına karşı işe yarıyordu.

    Ancak bu sefer Albiceleste yetersiz kaldı ve pek çok kişi, futbolun en büyük sahnesinde sergiledikleri “anti-futbol” nedeniyle hak ettikleri cezayı aldıklarını savunuyor. Fernandez ve Leandro Paredes başta olmak üzere birkaç oyuncu işleri çok ileri götürdü; ilki gereksiz bir şekilde kırmızı kart gördü, ikincisi ise maçın bitiş düdüğünden sonra İspanyol oyunculara yumruk atar gibi görünmeden önce sayısız faul yaptı.

    2022 Dünya Kupası şampiyonu Arjantin takımı, mücadelesi ve asla pes etmeyen tavrıyla pek çok hayran kazanmıştı; ancak bu maçtaki performansının niteliği ve ardından yaşanan çirkin sahneler, bu takımın mirasını lekeledi.

    • Reklam
  • Lionel MessiGetty Images

    MAĞLUP: Lionel Messi

    Messi için işler böyle bitmemeliydi: boynunda gümüş madalya, yüzünden gözyaşları akarken. 2026 Dünya Kupası’nda finale kadar sekiz gol ve dört asistle turnuvaya damgasını vuran Arjantinli “Tüm Zamanların En İyisi”nin, en büyük sahnede açık ara en kötü performansını sergilemesi gerçekten çok yazık; gerçi bu muhtemelen bir tesadüf değildir.

    Messi’nin takım arkadaşları genellikle sadece onun için oynar; orta sahada topu kontrol altına alarak ona pas yolları açmaya çalışırlar. Ancak finaldeki aşırı agresif yaklaşımları, takımın simgesi olan Messi’yi kenara itti; çünkü takım, bunun yerine faul üstüne faul yaparak İspanya’nın atak girişimlerini kesintiye uğratmaya odaklandı. Turnuva boyunca Messi’nin ilk kez herhangi bir şekilde hücuma katkı sağlayamaması, durumu açıkça ortaya koydu.

    Takım açısından bakıldığında, bu Messi için üzücü bir veda oldu; bazı takım arkadaşları çirkin davranışlarıyla Scaloni’nin özel kadrosunun başarılarını lekeledi. Messi, ülkesi ve futbol dünyasının geri kalanı, onun mirasını güvence altına almak için dört yıl önce kupayı kaldırmış olmasından memnun olacaklardır.

  • FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINALAFP

    KAZANAN: Ferran Torres

    Final maçından önce, İspanya’nın en golcü oyuncusu Mikel Oyarzabal’ın gölgesinde kalarak herhangi bir etki yaratmakta zorlanan ve tek bir gol bile atamayan Barcelona forveti Torres için bu turnuva unutulması gereken bir turnuva olmuştu. Ancak en kritik anda, geç de olsa beklenen performansı sergiledi – hem de fazlasıyla.

    New Jersey’de normal sürenin bitmesine yarım saat kala Oyarzabal’ın yerine oyuna giren Torres, uzatmalarda belirleyici anı yaratarak ülkesine tarihindeki ikinci Dünya Kupası şampiyonluğunu kazandırdı. Gol önünde kendine güven eksikliği nedeniyle affedilebilirdi, ancak Williams’ın mükemmel indirme vuruşunu ağların üst köşesine göndererek maçı kazandıran golü attığında, tam tersini kanıtladı.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    MAĞLUP: Enzo Fernandez

    Vay canına, vay canına, vay canına. Enzo Fernandez – ne düşünüyordun sen?! Chelsea oyuncusu, East Rutherford’daki normal süre boyunca hiç göze çarpmamış, tek bir gol fırsatı yaratamamış, tek bir şut çekememiş VEYA İspanya ceza sahasında tek bir top dokunuşu bile yapamamıştı; ancak yine de önemli bir etki yaratmanın bir yolunu buldu; çünkü gördüğü kırmızı kart, İspanya’nın galibiyetine zemin hazırladı.

    Maçın sonlarında orta saha çizgisi yakınlarında kendisine faul verilmemesi üzerine çok bariz bir itirazda bulunarak zaten sarı kart görmüş olan Fernandez, uzatma dakikalarında tam olarak aynı noktada Pau Cubarsi’ye anlaşılmaz bir şekilde sert bir müdahale yaptı ve topu hiç dokunmadan rakibine çarptı. Uzun süren ve utanç verici itirazlarına rağmen, bu kesinlikle ikinci sarı karttı. Ülkesine çok pahalıya mal oldu.

  • FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINAL-TROPHYAFP

    KAZANAN: Luis de la Fuente

    Bu bir yıpratma savaşıydı, ancak De la Fuente en büyük sahnede bir kez daha taktiklerini tam isabetli bir şekilde uyguladı. İkinci yarıdaki tüm oyuncu değişiklikleri tam da istenen etkiyi yarattı; 90 dakika boyunca gol arayışında olan tek takım İspanya gibi görünüyordu ve bu oyuncuların ikisi, uzatmalarda hayati öneme sahip golü birlikte attı.

    Pedri oyuna girdikten sonra kontrolü ele geçirdi; 60. dakikadan kısa bir süre sonra oyuna girmesine rağmen herkesten daha fazla gol fırsatı (dört) yarattı. Mikel Merino’nun fiziksel gücü hücuma yeni bir boyut kazandırdı ve galibiyet golünü kafayla atmaya ramak kaldı. Williams ise sol kanatta Alex Baena’dan çok daha doğrudan bir tehdit oluşturdu. Elbette, aynı zamanda oyuna sonradan giren Torres’e mükemmel bir ters ve aşağı doğru kafa vuruşuyla asist yapan da Williams’tı.

    La Roja’nın hem genç takımlarında hem de A milli takımında turnuva uzmanı olduğunu kanıtlamış olan De la Fuente yönetiminde, yeni bir İspanyol hanedanlığının başlangıcına tanık oluyor olabiliriz. Arka arkaya Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası’nı kazanan bu nispeten genç kadro, onun yönetiminde yıllarca süren bir hakimiyet kurabilir.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    MAĞLUP: Lisandro Martinez

    Lisandro Martinez, Dünya Kupası finalinin nasıl geçeceğini önceki gece hayal ederken, aklında kesinlikle böyle bir senaryo yoktu. Manchester United’ın savunma oyuncusu, bu önemli maçta sadece 44 dakika sahada kalabildi ve ardından sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. 2022’de Katar’da Arjantin’in Fransa’yı mağlup ettiği maçta yedek kulübesinde kalan bir oyuncu için bu durum gerçekten çok acı verici olacaktır.

    Durumu daha da kötüleştiren ise, mücadeleci stoperin, ilk yarının sonlarına doğru oyundan çıkmasından sadece üç dakika önce Oyarzabal’a yaptığı kaba faul sırasında sakatlanmış olabileceği. Kulübü, sakatlıklarla boğuşan bu oyuncu için, uyluk bölgesinde bir sorun gibi görünen bu durumun ciddi bir şey olmamasını umuyor.

  • Lionel Messi Harry Kane Argentina England 2026 World CupGetty

    KAZANAN: Harry Kane

    Dünya Kupası finalinin ilgi çekici yan hikayelerinden biri de 2026 Ballon d'Or ödülü için verilen mücadeleydi; hem Messi hem de Lamine Yamal, bu bireysel ödülü kazanma yolunda İngiltere kaptanı Harry Kane'e büyük bir iyilik yapmış olabilirler.

    Turnuva öncesinde Kane bu ödülün en büyük favorisi olarak görülüyordu, ancak İngiltere'nin yarı finalde Arjantin'e elenmesiyle umutları büyük bir darbe aldı. Messi ise en çok gol atan oyuncular arasında yer alırken, Yamal da Kuzey Amerika'da her zamanki yüksek performansını sergileyemese de finalde yerini aldı.

    Ancak Arjantin'in başarısızlığıyla Messi nihayetinde New Jersey'de sahneye çıkamadı; Barcelona'nın en yeni yeteneği Yamal ise kupayı eline almasına rağmen, kendisine hiç de yakışmayan sessiz bir performans sergileyerek büyük bir etki yaratmakta zorlandı. Sonuç olarak, geçen sezon Bayern Münih'te sergilediği olağanüstü performansın ardından Kane için Ballon d'Or ödülü bu yıl hâlâ çok olası bir ihtimal olarak duruyor.

  • FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINALAFP

    MAĞLUP: Sunum

    Açıkçası, bu finali olabildiğince büyük ve gösterişli bir şölen haline getirmek için harcanan milyonlarca, milyonlarca, milyonlarca dolar göz önüne alındığında, New York New Jersey Stadyumu’ndaki oyun sahasının görünüşe göre ihmal edilmiş olması ve futbolun açıkça en alt önceliklerden biri olarak kalması tam bir trajedi.

    Bu büyüklükteki bir maç için saha tam bir utanç kaynağıydı; kavurucu havanın etkisiyle geniş alanlar gözle görülür şekilde yamalı, kuru ve sertti. Genellikle suni çim sahaya sahip bir NFL stadyumu olan East Rutherford’daki çim, turnuva boyunca sorunluydu; bu da, finalin neden buraya ev sahipliği yapması için seçildiğine dair ciddi sorular ortaya atıyor.

  • FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINALAFP

    MAĞLUP: FIFA’nın ‘eğlence’ anlayışı

    Bu final, özellikle bu turnuvada tüm çıplaklığıyla ortaya çıkan “güzel oyunun” ticarileşmesini özetleyen bir maçtı. Seyircilerin bir bilet için binlerce ve binlerce dolar ödediği bir maçta, sahadaki oyuncular muhtemelen orada bulunan en az tanınan ünlülerdi.

    Robbie Williams (payetli eşofman giymişti), Nicole Scherzinger ve Tom Cruise, finali açan birbiriyle alakasız yıldızlar karışımının arasındaydı; kimsenin istemediği devre arası gösterisinde ise Brezilyalı efsaneler Ronaldo ve Ronaldinho, Madonna’yı tünelden geçirdi; ayrıca Muppet’lar ve Justin Bieber de sahne aldı.

    Wayne Rooney’nin BBC’nin final yayını sırasında çok isabetli bir şekilde ifade ettiği gibi, “berbat bir şeydi”.