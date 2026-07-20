Gol pozisyonları ya da dikkat çekici bir futbol kalitesi açısından en unutulmaz final olmayabilir, ancak ne kadar tek taraflı geçerse geçsin, sırf fiziksel mücadelesiyle hatırlanan maçlardan biri olması hiç de şaşırtıcı olmaz; hatta belki kendine özgü bir lakabı bile olabilir (“New Jersey Savaşı”, ne dersiniz?!).

90 dakikanın sonunda uzatma dakikalarında Enzo Fernandez’in ikinci sarı kartlık faulü nedeniyle aldığı gereksiz kırmızı kart, maçın kaderini belirledi; mücadeleci şampiyon takım, uzatma süresinin tamamında 10 kişi kalmak zorunda kaldı. Dayanamadılar.

Sonuçta, İspanya’nın Emi Martinez’in kalesine arka arkaya şutlar yağdırdığı ancak net fırsatlar yaratmakta büyük ölçüde başarısız olduğu bu maçta, Ferran Torres’in 106. dakikadaki golü farkı belirledi. Oyuna sonradan giren Torres, Nico Williams’ın mükemmel indirme pasını ağların üst köşesine isabetli bir vuruşla gönderdi ve De la Fuente’nin takımı, maçın son dakikalarında yaşadığı birkaç tehlikeli anı atlatarak tarihindeki ikinci Dünya Kupası şampiyonluğunu kazandı.

Bu kez Messi, sadece bir seyirciydi; muhtemelen son dansı olacak bu maçta, ülkesini mucizevi bir şekilde kurtaracak son bir süper insan hamlesi yapamadı.

GOAL, New Jersey’deki maçın kazananlarını ve kaybedenlerini analiz ediyor...