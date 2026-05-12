Tottenham Hotspur v Leeds United - Premier League
"Üzgündü" - Roberto De Zerbi, Tottenham'ın Leeds karşısında pahalıya mal olan penaltıya yol açan "çılgın" ters vuruşun ardından Mathys Tel'i "öpüp kucaklayacağına" söz verdi

Tottenham Hotspur teknik direktörü Roberto De Zerbi, genç forvet Mathys Tel’in Leeds United ile 1-1 berabere kaldıkları maçtaki dengesiz performansının ardından ona kamuoyu önünde destek verdi. Muhteşem bir açılış golü atmasına rağmen, Fransız oyuncu pervasız bir ters vuruşla rakibe belirleyici bir penaltı kazandırdı ve yorumcuların sert eleştirilerine maruz kaldı; ancak teknik direktörü daha anlayışlı bir tutum sergiledi.

  • Kahraman kötü adama dönüşür

    Tel, 20 metreden muhteşem bir kavisli vuruşla skoru açtıktan sonra Tottenham, küme düşme hattından 4 puan uzaklaşacak gibi görünüyordu. Ancak genç oyuncunun öğleden sonrası, kendi ceza sahası içinde topu uzaklaştırmak için cüretkar bir ters vuruş denemesi yapmasıyla bir kabusa dönüştü. Bu pervasız hareket, Leeds'in savunma oyuncusu Ethan Ampadu'nun kafasına çarptı ve VAR'ın kararıyla penaltı kararı verildi. Dominic Calvert-Lewin'in penaltıyı gole çevirmesiyle Spurs'un ligde kalma umudu bir an için durdu.

    Carragher, 'çılgın' kararı sert bir şekilde eleştirdi

    Sky Sports yorumcusu Jamie Carragher, "Monday Night Football" programında bu olaya ilişkin sert eleştirilerde bulunarak, Tel'in topu uzaklaştırmaya karar vermeden önce rakibi gördüğü izlenimini uyandırdığını vurguladı. Eski Liverpool yıldızı şöyle dedi: "Tel'in aldığı karar çılgınca. Bazen oyuncular olarak rakip oyuncunun geldiğini görmediğimiz durumlar olur. Ama o kararını vermek üzereyken onu görüyor, bakıyor. Yani kararını vermiş ama orada biri olduğunu anladığı anda kararını değiştirmek zorundaydı.

    "Hala zamanı var, fikrini değiştirmeli. Başlangıçta onu görmediğini sanmıştım, ama görmüş. Bu gerçekten, gerçekten kötü bir karar. Bu maçta iki saçma karar veren genç bir hücum oyuncusundan bahsediyoruz."


  • De Zerbi halka kucak açıyor

    Televizyondaki yorumcuların aksine, De Zerbi oyuncusunu beraberliğin yarattığı olumsuz etkilerden korumayı tercih etti. Eski Bayern Münih oyuncusuyla bu hatayı nasıl konuşacağı sorulduğunda De Zerbi şöyle dedi: "Hiçbir şey. O genç, yetenekli bir oyuncu. Onu öpeceğim, kucaklayacağım ve orada duracağım çünkü fazla söze gerek yok. O... hata için üzgündü, çünkü bu bir hata değil, ama genç bir oyuncunun o durumda böyle bir hata yapması olağan bir şey."

    Heyecan dolu Londra derbisi

    Tottenham, West Ham'a karşı sahip olduğu iki puanlık avantajın hâlâ riskli olduğunu bilerek, 19 Mayıs'ta Chelsea ile karşılaşmak üzere Stamford Bridge'e zorlu bir deplasmana çıkacak. James Maddison'ın uzun süreli diz sakatlığından sonra takıma dönmesi, hücumda önemli bir yaratıcılık artışı sağlıyor; ancak De Zerbi, takımın iki hayati puanı kaybetmesine neden olan savunmadaki acemiliği gidermek zorunda. Sadece iki maç kalmışken, Spurs'un Premier Lig'de kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor.

