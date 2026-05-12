"Üzgündü" - Roberto De Zerbi, Tottenham'ın Leeds karşısında pahalıya mal olan penaltıya yol açan "çılgın" ters vuruşun ardından Mathys Tel'i "öpüp kucaklayacağına" söz verdi

Sky Sports yorumcusu Jamie Carragher, "Monday Night Football" programında bu olaya ilişkin sert eleştirilerde bulunarak, Tel'in topu uzaklaştırmaya karar vermeden önce rakibi gördüğü izlenimini uyandırdığını vurguladı. Eski Liverpool yıldızı şöyle dedi: "Tel'in aldığı karar çılgınca. Bazen oyuncular olarak rakip oyuncunun geldiğini görmediğimiz durumlar olur. Ama o kararını vermek üzereyken onu görüyor, bakıyor. Yani kararını vermiş ama orada biri olduğunu anladığı anda kararını değiştirmek zorundaydı.

"Hala zamanı var, fikrini değiştirmeli. Başlangıçta onu görmediğini sanmıştım, ama görmüş. Bu gerçekten, gerçekten kötü bir karar. Bu maçta iki saçma karar veren genç bir hücum oyuncusundan bahsediyoruz."



