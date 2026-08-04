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'Üzgündü' - Oliver Baumann, Julian Nagelsmann'ın Dünya Kupası kadrosuna alınmaması nedeniyle özür dilediğini açıkladı
Baumann, Nagelsmann'ın özrünü açıkladı
Hoffenheim kalecisi Baumann, Almanya'nın eski teknik direktörü Nagelsmann'ın onu ilk 11'deki yerinden alması nedeniyle 2026 Dünya Kupası'ndan hemen önce kendisinden özür dilediğini açıkladı. Baumann, finaller öncesinde oynanan altı elemenin tamamında ve iki hazırlık maçında ilk 11'de sahaya çıkmıştı. Ancak uluslararası emeklilikten dönmesinin ardından Neuer'e kısa süre önce yeniden verilen yeri, Almanya'nın Paraguay'a karşı penaltılarla son 32 turunda elenmesinden hemen önce aniden elinden alındı.
- AFP
"Neredeyse bir saat konuştuk"
Avusturya'nın Seefeld kentinde, Hoffenheim'ın sezon öncesi kampı sırasında çeşitli medya kuruluşlarına konuşan Baumann, o günden bu yana Jurgen Klopp'un yerine geçtiği Nagelsmann ile yaptığı doğrudan görüşmenin detaylarını paylaştı.
Acı kararı değerlendiren Baumann şöyle dedi: "O [Nagelsmann], sonunda her şeyin bu noktaya gelmesinden dolayı üzgündü. Julian'la on gün önce konuştum. Telefonda konuşmak için zaten anlaşmıştık. Ardından neredeyse bir saat konuştuk. Ona benim için önemli olan her şeyi söyledim.
"Elbette bunu kabullenmek zordu. Büyük bir hedefim vardı. Ama [yedek kulübesinden] takıma çok fazla enerji vermeyi başardım. Bence başarıya giden yolda hiçbir engel kalmaması için üzerime düşen temeli attım."
Neuer kariyerinin son bölümüne yaklaşıyor
Bayern Münih ve Almanya'nın simge isimlerinden Neuer, seçkin futbol kariyerinin sona yaklaştığının sinyalini verdi; Almanya'nın Dünya Kupası'na erken veda etmesinin ardından ikinci kez milli takımı bırakacağını zaten doğrulamıştı. Modern "süpürücü kaleci" rolünü yeniden tanımlayan tecrübeli file bekçisi, kulübüyle olan sözleşmesi 2027'de sona erdiğinde futbolu tamamen bırakmayı beklediğini kabul etti. Neuer'in milli takım düzeninden kalıcı ayrılığı, Almanya'da kaleciliği devralacak yeni nesil için açık bir yol açıyor.
- Getty Images
İlk 11'deki yer kapılmaya hazır
Baumann, Klopp'un 24 Eylül'de UEFA Uluslar Ligi'nde Hollanda'ya karşı teknik direktör olarak çıkacağı ilk maçta Almanya'nın birinci kalecisi olmayı hedefliyor. Eski Liverpool teknik direktörü yönetiminde yeni bir dönemin başlamasıyla birlikte kalede rekabetin yeniden başlaması bekleniyor.
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