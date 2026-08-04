Avusturya'nın Seefeld kentinde, Hoffenheim'ın sezon öncesi kampı sırasında çeşitli medya kuruluşlarına konuşan Baumann, o günden bu yana Jurgen Klopp'un yerine geçtiği Nagelsmann ile yaptığı doğrudan görüşmenin detaylarını paylaştı.

Acı kararı değerlendiren Baumann şöyle dedi: "O [Nagelsmann], sonunda her şeyin bu noktaya gelmesinden dolayı üzgündü. Julian'la on gün önce konuştum. Telefonda konuşmak için zaten anlaşmıştık. Ardından neredeyse bir saat konuştuk. Ona benim için önemli olan her şeyi söyledim.

"Elbette bunu kabullenmek zordu. Büyük bir hedefim vardı. Ama [yedek kulübesinden] takıma çok fazla enerji vermeyi başardım. Bence başarıya giden yolda hiçbir engel kalmaması için üzerime düşen temeli attım."