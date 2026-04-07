'Üzgün' Jose Mourinho, bazı Benfica oyuncularının 'futbolla nefes almadığını' iddia etti ve küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan Casa Pia ile oynadıkları 'zayıf' beraberliğin ardından Portekiz Ligi şampiyonluk yarışında yenilgiyi kabul etti
Eagles’ın şampiyonluk umutları suya düştü
Benfica’nın Portekiz şampiyonluğu yolundaki mücadelesi, Rio Maior’da dirençli Casa Pia takımıyla 1-1 berabere kalmasıyla neredeyse ölümcül bir darbe aldı. 18 şut ve %78’lik ezici bir top hakimiyetiyle maçı domine etmesine rağmen, Kartallar golcü vasıflarından yoksun kaldı ve kaleyi bulan sadece üç şut atabildi. Richard Rios 68. dakikada skoru açtı, ancak on dakika sonra Antonio Silva'nın yaptığı feci bir savunma hatası Rafael Brito'nun beraberliği sağlamasına yol açtı ve Benfica, liderin yedi puan gerisinde kaldı.
Mourinho, takımdaki hırs eksikliğini eleştiriyor
Maçın bitiş düdüğünün ardından Mourinho, sonuçla ilgili sert eleştirilerde bulunarak, ikinci sıra yarışı konusunda Benfica'nın kaderini kendi elinde tutamamasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Ayrıca, devre arasında oyuncuların taktiksel disiplinini ve sporun gerekliliklerine olan genel bağlılıklarını sorguladığı sert bir konuşma yaptığını da açıkladı.
Sport TV'ye konuşan Mourinho şunları söyledi: "[Casa Pia'nın golü] olayından daha fazlası... Daha fazlasını söyleyeceğim: sadece iki puan kaybetmedik, şampiyonluk için mücadele etme şansımızı da kaybettik ve ikinci sırada bitirme şansımızı da kaybettik. İlk yarıdan memnun değildim; devre arasında taktiksel olarak neleri değiştirmemiz gerektiğini konuştuk ve onlara bunu anlamalarını sağlamaya çalıştım... çünkü bazen futbolu yemiyor, futbolu solumuyor gibi görünenler var; bazen gerçekliği unutuyorlar gibi görünüyor.
"Onlar için küçük bir hesap yaptım. Bu maçı kazanamazsak, zor ama mümkün olan şampiyonluk mücadelesi sona erecek ve ikinci sırada bitirmek için artık kendimize bağlı olmayacaktık; işte söz konusu olan buydu."
Şöyle devam etti: "Hakem sonucu etkilemedi, ancak kötü geçen maçta büyük etkisi oldu. Benfica ilk yarıda kötüydü, tutumları açısından, daha sonra her seviyede iyileştiler, ama sonra maç bitti ve tabiri caizse şampiyonluk, 1-0 öndeyken olmamasını gereken dikkatsiz bir durumla sona erdi."
Yenilgisiz Benfica, berabere kaldığı maçlar yüzünden puan kaybetti
İstatistiksel bir istisna olarak, Benfica bu sezon Portekiz Ligi’nde yenilgisiz tek takım olmaya devam ediyor; ancak şaşırtıcı bir şekilde aldığı dokuz beraberlik nedeniyle üçüncü sırada bulunuyor. Bu beraberliklerin sekizi Mourinho’nun yönetiminde gerçekleşti; bunlara Tondela ve Rio Ave’ye karşı kaybedilen puanlar da dahil.
Takımın öne geçtikten sonra gösterdiği rehaveti değerlendiren Mourinho, "İkinci yarıda çok iyileştik, birçok fırsat yarattık. Ancak, kaleye tek bir şut bile atamayan bir rakibe karşı kazanırken, topun %75 veya %80'ine sahip olduğumuzu söyleyebilirim ki bu absürt bir durum. 1-0 öne geçtikten sonra rehavet yaşandığını kabul ediyorum. Çok iyi oynayan, her şeyini ortaya koyan bir takımın sahip olduğu o enerji, o açlık yok. Üçüncü olabilmek için tüm maçları, hatta neredeyse tüm maçları kaybedebiliriz bile. Her şeyini ortaya koyan bir takım için, o tek gol kabul edilemez bir şey."
Oyuncularına yönelik sert bir değerlendirmeyle sözlerini tamamladı: "Şimdiye kadar hiç yenilginin üzüntüsünü yaşamamış olsak da, yenilginin üzüntüsünü yaşadığımız birçok beraberlik oldu, bunların çoğu dış etkenlerden kaynaklandı. Orada kötü insanlar yok, saygısız insanlar yok, [takımda] böyle insanlar yok. Var olan şey, banka hesapları ve unvanları ne olursa olsun aç olan belirli profiller ve bu hayatı hafife alan diğer insanlar. Bu beni üzüyor. Onlar kötü insanlar, kötü profesyoneller değil, ama gerçekten o karakterden yoksunlar."
İkinci sıra için mücadele
Benfica, matematiksel olarak şampiyonluk yarışının dışında kalmış olmasa da, hem Sporting’i hem de Porto’yu geçebilmesi için inanılmaz bir sonuç serisi yakalaması gerekiyor. Dünya Kupası’nın ardından Portekiz milli takımının teknik direktörlüğüyle ilgili söylentiler sürerken Mourinho’nun görevde kalacağını varsayarsak, kamuoyu önünde eleştirdiği kadrosuna yeniden canlılık katmanın bir yolunu bulması gerekiyor. Teknik direktör, yaz transfer döneminde kadroda önemli değişikliklerin kaçınılmaz olduğu bir döneme girmeden önce, muhtemelen son haftaları hangi oyuncuların gerçekten “futbolla nefes aldığını” değerlendirmek için kullanacaktır.