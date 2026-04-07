'Üzgün' Jose Mourinho, bazı Benfica oyuncularının 'futbolla nefes almadığını' iddia etti ve küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan Casa Pia ile oynadıkları 'zayıf' beraberliğin ardından Portekiz Ligi şampiyonluk yarışında yenilgiyi kabul etti

Maçın bitiş düdüğünün ardından Mourinho, sonuçla ilgili sert eleştirilerde bulunarak, ikinci sıra yarışı konusunda Benfica'nın kaderini kendi elinde tutamamasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Ayrıca, devre arasında oyuncuların taktiksel disiplinini ve sporun gerekliliklerine olan genel bağlılıklarını sorguladığı sert bir konuşma yaptığını da açıkladı.

Sport TV'ye konuşan Mourinho şunları söyledi: "[Casa Pia'nın golü] olayından daha fazlası... Daha fazlasını söyleyeceğim: sadece iki puan kaybetmedik, şampiyonluk için mücadele etme şansımızı da kaybettik ve ikinci sırada bitirme şansımızı da kaybettik. İlk yarıdan memnun değildim; devre arasında taktiksel olarak neleri değiştirmemiz gerektiğini konuştuk ve onlara bunu anlamalarını sağlamaya çalıştım... çünkü bazen futbolu yemiyor, futbolu solumuyor gibi görünenler var; bazen gerçekliği unutuyorlar gibi görünüyor.

"Onlar için küçük bir hesap yaptım. Bu maçı kazanamazsak, zor ama mümkün olan şampiyonluk mücadelesi sona erecek ve ikinci sırada bitirmek için artık kendimize bağlı olmayacaktık; işte söz konusu olan buydu."

Şöyle devam etti: "Hakem sonucu etkilemedi, ancak kötü geçen maçta büyük etkisi oldu. Benfica ilk yarıda kötüydü, tutumları açısından, daha sonra her seviyede iyileştiler, ama sonra maç bitti ve tabiri caizse şampiyonluk, 1-0 öndeyken olmamasını gereken dikkatsiz bir durumla sona erdi."