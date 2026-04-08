"Uzakta bile değildik!" - Wrexham teknik direktörü Phil Parkinson, Southampton'a 5-1 yenilgiyle Ryan Reynolds ve Rob Mac'in Premier Lig hayallerine büyük bir darbe vurulmasının ardından öfkelendi

Deplasman takımı maçın başından itibaren son derece etkili bir performans sergiledi ve Kuryu Matsuki, Flynn Downes, Cyle Larin, Ross Stewart ve Finn Azaz'ın golleriyle skoru belirledi. Bu galibiyet, hafta sonu Premier Lig lideri Arsenal'i FA Cup çeyrek finalinde 2-1'lik sürpriz bir skorla mağlup eden Southampton teknik direktörü Tonda Eckert için bir başka dönüm noktası oldu. The Saints, sıralamada Wrexham'ı geçerek, ivme kazanarak play-off pozisyonlarına yükseldi.

Kasım ayında Will Still'in yerine geçen Eckert, St Mary's'te olağanüstü bir dönüşe imza attı. Alman teknik direktör, tüm turnuvalarda 16 maçtır yenilmeyen oyuncularını övgüyle bahsetti. “Bence takım şu anda o kadar odaklanmış durumda ki, söyleyecek pek bir şeyim yok. Benim görevim, onları önümüzdeki maçlara mümkün olan en iyi şekilde hazırlamak," dedi Eckert maçın bitiş düdüğünün ardından.