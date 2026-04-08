Çeviri:
"Uzakta bile değildik!" - Wrexham teknik direktörü Phil Parkinson, Southampton'a 5-1 yenilgiyle Ryan Reynolds ve Rob Mac'in Premier Lig hayallerine büyük bir darbe vurulmasının ardından öfkelendi
Hollywood rüyasına bir gerçeklik kontrolü
Kırmızı Ejderhalar, son 13 lig maçının 10’unu kazanan, durmak bilmeyen bir Southampton takımı karşısında Racecourse’da paramparça oldu. Maça altıncı sırada giren Hollywood’un sahibi olduğu kulüp, West Brom deplasmanında 2-0 geriden gelip 2-2 berabere kaldıkları son maçtaki mücadeleci ruhunu bu kez hiçbir şekilde sergileyemedi. Bu ağır yenilgiyle Wrexham, Championship tablosunda yedinci sıraya geriledi ve playoff sıralamasından düştü. Bu durum, tarihi bir dördüncü üst üste yükselme başarısını elde etme umutlarını ciddi şekilde etkiledi. Parkinson, böylesine önemli bir maçta oyuncularının gösterdiği bariz rekabet eksikliğinden dolayı gözle görülür bir şekilde hayal kırıklığına uğradı.
Parkinson, Wrexham'ın performansını "hiç de iyi değil" diye eleştirdi
Ağır yenilginin ardından konuşan Parkinson, takımının zayıf başlangıcını ve genel performansını değerlendirirken sözünü sakınmadı. Parkinson şöyle dedi: “Sezonun bu geç aşamasında bile olsa bunu bir ders olarak almalıyız. Bu maça girerken önemini biliyorduk ve rekabetçi bir performans sergileyememiş olmamız çok acı verici. Bu, seviyeniz düşerse cezalandırılabileceğinizi gösteriyor. İlk 20 dakikada acımasızca cezalandırıldık. Maçın birçok yönünde çok gerideydik. Ama hala her şey mümkün. Bunu yakından inceleyeceğim ve hafta sonu için hazır olduğumuzdan emin olacağım."
Saints, play-off sıralamasına yükseldi
Deplasman takımı maçın başından itibaren son derece etkili bir performans sergiledi ve Kuryu Matsuki, Flynn Downes, Cyle Larin, Ross Stewart ve Finn Azaz'ın golleriyle skoru belirledi. Bu galibiyet, hafta sonu Premier Lig lideri Arsenal'i FA Cup çeyrek finalinde 2-1'lik sürpriz bir skorla mağlup eden Southampton teknik direktörü Tonda Eckert için bir başka dönüm noktası oldu. The Saints, sıralamada Wrexham'ı geçerek, ivme kazanarak play-off pozisyonlarına yükseldi.
Kasım ayında Will Still'in yerine geçen Eckert, St Mary's'te olağanüstü bir dönüşe imza attı. Alman teknik direktör, tüm turnuvalarda 16 maçtır yenilmeyen oyuncularını övgüyle bahsetti. “Bence takım şu anda o kadar odaklanmış durumda ki, söyleyecek pek bir şeyim yok. Benim görevim, onları önümüzdeki maçlara mümkün olan en iyi şekilde hazırlamak," dedi Eckert maçın bitiş düdüğünün ardından.
Wrexham'ı bekleyen zorlu yol
Parkinson için artık odak noktası hızlı bir toparlanmaya kaymalıdır. Reynolds ve Mac’in kulübü için Premier Lig’e yükselme hayali matematiksel olarak hâlâ sürse de, bu mağlubiyetin şekli, deneyimli Championship rakiplerine karşı son düzlüğü başarıyla atlatabilmeleri için önlerinde hâlâ önemli bir iş olduğunu gösteriyor. Sezonun bitmesine sadece beş maç kala, Wrexham şu anda play-off sıralamasının iki puan gerisinde bulunuyor. Durumu daha da kötüleştiren ise, fikstürün hiç de rahatlatıcı olmaması. Red Dragons, masalsı yükseliş serisini sürdürmek için ligin ilk üç takımından ikisiyle, Coventry ve Middlesbrough ile karşılaşmak zorunda.