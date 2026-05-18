"Uzak bile değil" - 10 milyon sterlinlik bir fiyasko haline gelen eski Celtic forveti Kyogo Furuhashi, Tom Brady ve Birmingham için transfer konusunda bir baş belası haline geldi
Kyogo, Championship'te kaç gol attı?
İskoçya Premiership’in devlerinden Celtic’te 165 maçta 85 gol kaydeden Kyogo, 2025 yazında Championship’e yeni katılan Birmingham için büyük bir transfer başarısı olarak görülüyordu.
Geçmiş performansı ve Şampiyonlar Ligi tecrübesi göz önüne alındığında, çalışkan forvetin İngiliz futbolunun ikinci ligine hızla uyum sağlayacağı ve St Andrew’s’ta Jay Stansfield ile ölümcül bir ikili oluşturacağı bekleniyordu.
Ne yazık ki, ilgili tüm taraflar için bu hiç gerçekleşmedi. 31 yaşındaki forvet, sezona kötü bir başlangıç yaptı ve erken bir ivme ve güven kazanmasını engelledi. O andan itibaren hiçbir zaman tam olarak toparlanamadı - ligde sadece bir gol attı - ve uzun süredir devam eden omuz problemi nedeniyle ameliyat olmasıyla sezonu erken bir şekilde noktaladı.
Kyogo için Birmingham'da ne ters gitti?
Birmingham'da ayrılık söylentilerinin gündeme gelmesiyle Kyogo'nun neyin ters gittiği sorulduğunda, eski Blues yıldızı Morrison – Freebets.com işbirliğiyle GOAL'a özel olarak yaptığı açıklamada – şöyle dedi: “Neden işlerin yolunda gitmediğine inanamıyorum çünkü Celtic'te hareketleri, yakaladığı fırsatlar ve attığı goller muhteşemdi.
“Birmingham City'de fırsatlar yakalıyordu ama bunları gole çeviremiyordu ve bu olabilir. Bu sadece özgüven eksikliği olan bir oyuncu ve işler pek yolunda gitmedi. Çalışma temposu harika ama 9 numara olduğunuzda çalışma temposundan biraz daha fazlasına sahip olmanız gerekir. Gol atmanız gerekir ve o fırsatlar yakalıyordu ama acele ediyordu.
“Bence ilk birkaç maçında ilk 11'de başlasaydı ve santrfor olarak çok gol atmaya başlasaydı, özgüveni tavan yapardı ve çok gol atardı, ama buna hiç yaklaşamadı.
“Bu, kulübün elden çıkarabileceği bir oyuncu çünkü maaşı yüksek ve kulüp onun için para kazanıp kazanamayacağını görmek istiyor. Ya da ona sadık kalıp, ‘bu sezon senin sezonun olabilir ve Championship’te gol atması gerektiği için para harcamamız gerekmez’ diyecekler mi?
“İskoçya Premiership’te gol attı, bu yüzden zor bir karar. Umarım kalır ve umarım gelecek sezon onun sezonu olur, ama Birmingham City’de ne olacağını asla bilemezsiniz çünkü paraları var; oyuncu alabilirler ve oyuncuları satabilirler.”
10 milyon sterlinlik Birmingham fiyaskosunun değerlendirilmesi
Kyogo'yu yakından izlemiş olan eski EFL oyuncusu ve şimdiki yorumcu Don Goodman, Birmingham için bir rüya transferi olarak görülen ancak kısa sürede kabusa dönüşen bu transfer hakkında GOAL'a şunları söylemişti: “İlk altı, sekiz maçta çok net fırsatları kaçırmaya başladı ve güveninin yavaş yavaş ama kesin bir şekilde sönüp gittiğini görebiliyordunuz.
“Parasının karşılığını alma açısından, bu transferde işler korkunç bir şekilde ters gitti. Ve bu gerçekten şaşırtıcı. Hareketlerini seviyorum. Enerjik ve hızlı. Ama dürüst olmak gerekirse, zorlu bir başlangıcın ardından, bir ahır kapısını bile vurabilecek gibi görünmüyordu.”
Form ve kondisyon sorunları Kyogo’nun Dünya Kupası kadrosuna girmesini engelledi
Form ve kondisyon sorunları Kyogo'ya pahalıya mal oldu. 2025-26 sezonunda Birmingham'ın istikrarlı bir performans sergilemesine katkıda bulunamadı ve bu durum, takımın play-off sıralamasının dokuz puan gerisinde, 10. sırada bitirmesine yol açtı.
En son 21 Mart'ta forma giyen ve Ocak ortasından bu yana hiçbir maçta ilk 11'de yer alamayan Kyogo, kulüp seviyesindeki zorlukları ve ameliyat olması nedeniyle, 2026 Dünya Kupası için Kuzey Amerika'ya gidecek Japonya kadrosunda yer alamadı.