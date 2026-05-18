"Uzak bile değil" - 10 milyon sterlinlik bir fiyasko haline gelen eski Celtic forveti Kyogo Furuhashi, Tom Brady ve Birmingham için transfer konusunda bir baş belası haline geldi

Birmingham'da ayrılık söylentilerinin gündeme gelmesiyle Kyogo'nun neyin ters gittiği sorulduğunda, eski Blues yıldızı Morrison – Freebets.com işbirliğiyle GOAL'a özel olarak yaptığı açıklamada – şöyle dedi: “Neden işlerin yolunda gitmediğine inanamıyorum çünkü Celtic'te hareketleri, yakaladığı fırsatlar ve attığı goller muhteşemdi.

“Birmingham City'de fırsatlar yakalıyordu ama bunları gole çeviremiyordu ve bu olabilir. Bu sadece özgüven eksikliği olan bir oyuncu ve işler pek yolunda gitmedi. Çalışma temposu harika ama 9 numara olduğunuzda çalışma temposundan biraz daha fazlasına sahip olmanız gerekir. Gol atmanız gerekir ve o fırsatlar yakalıyordu ama acele ediyordu.

“Bence ilk birkaç maçında ilk 11'de başlasaydı ve santrfor olarak çok gol atmaya başlasaydı, özgüveni tavan yapardı ve çok gol atardı, ama buna hiç yaklaşamadı.

“Bu, kulübün elden çıkarabileceği bir oyuncu çünkü maaşı yüksek ve kulüp onun için para kazanıp kazanamayacağını görmek istiyor. Ya da ona sadık kalıp, ‘bu sezon senin sezonun olabilir ve Championship’te gol atması gerektiği için para harcamamız gerekmez’ diyecekler mi?

“İskoçya Premiership’te gol attı, bu yüzden zor bir karar. Umarım kalır ve umarım gelecek sezon onun sezonu olur, ama Birmingham City’de ne olacağını asla bilemezsiniz çünkü paraları var; oyuncu alabilirler ve oyuncuları satabilirler.”