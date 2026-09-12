24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Zaki

Çeviri:

'Uyum sağlamalısın!' - Manchester City teknik direktörü Enzo Maresca'dan Manchester United derbisi öncesi Michael Carrick'e net mesaj

E. Maresca
M. United
M. Carrick
M.City
M. United - M.City
Premier Lig

Manchester City Teknik Direktörü Enzo Maresca, pazar günkü Manchester derbisi öncesinde dengesiz maç takvimi konusunda Michael Carrick'e net bir yanıt verdi. Manchester United kısa bir dinlenme süresiyle sahaya çıkacak olsa da Maresca, elit takımların Avrupa kupalarının getirdiği yoğun tempoyla başa çıkmanın bir yolunu bulmak zorunda olduğunu savundu.

  • Derbi günü hazırlık farkı

    Manchester derbisi öncesindeki hazırlık sürecine yoğun maç takvimi tartışmaları damga vurdu. Manchester United, pazar günkü kritik Premier League karşılaşmasına ciddi bir dinlenme dezavantajıyla çıkıyor; perşembe akşamı Şampiyonlar Ligi'nde Azerbaycan ekibi Sabah ile karşı karşıya geldi.

    Buna karşılık Manchester City, Avrupa'daki yükümlülüklerini salı günü yerine getirdi. Deplasmanda Porto karşısında zorlu bir sınav vermesine rağmen, Maresca'nın ekibi şehirdeki rakibine kıyasla iki gün daha fazla dinlenme fırsatı bulacak. Carrick, bu kısa dönüş süresinden duyduğu rahatsızlığı dile getirerek UEFA'nın planlamasını takımı için "ideal değil" diye niteledi.


    • Reklam
  • FBL-EUR-C1-PORTO-MAN CITYAFP

    Maresca'dan sempati yok

    Hazırlık farkına değinen Maresca, meslektaşına pek teselli vermedi. İtalyan teknik adam, City'nin geçen sezon da aynı senaryodan geçtiğini, perşembe günü Napoli'yi ağırladıktan sonra pazar günü Arsenal'a gittiğini hatırlattı.

    "Dürüst olmak gerekirse, kulüp bana bunun geçen yıl da birebir aynı şekilde yaşandığını, kulübün Napoli ile oynadıktan sonra iki gün sonra Arsenal ile karşılaştığını söyledi. Futbolda bazen böyle şeyler olur," diye açıkladı Maresca. "Manchester United'ın buna hazır olacağına dair hiçbir şüphem yok."

    City'nin patronu, bu tür engellerin üst düzey rekabetin kaçınılmaz bir parçası olduğunu vurguladı. Manchester United'ın şartları kabul etmesi gerektiğini belirten Maresca şöyle ekledi: "Böyle şeyler olur ve uyum sağlamanız gerekir. Geçen yıl bizim başımıza geldi, bu sezon onların başına geldi, gelecek sezon başka bir takımın başına gelecek. Söyleyebileceğim tek şey, bunun olduğu ve uyum sağlamanız gerektiği."


  • Baskı altında gelen övgü

    Keskin fikstür mesajına rağmen Maresca, Carrick'in Old Trafford'daki çalışmalarının sıkı bir hayranı olmaya devam ediyor. İki teknik adam daha önce üç yıl önce, Maresca'nın Leicester City'sinin Carrick'in Middlesbrough'suyla karşı karşıya geldiği dönemde yolları kesişmişti ve City patronu rakibinin gelişimini yakından takip etti.

    United, Carrick görevi geçici olarak üstlendikten kısa süre sonra geçen sezon City'yi mağlup etmişti. Bu etkiyi kabul eden Maresca şöyle dedi: "Bence geçen sezondan beri harika bir iş çıkarıyor. Karmaşık bir durumda görevi devraldı, sezonu çok iyi bitirdi. Bu sezon da aşağı yukarı aynı şekilde başladı, bu yüzden çok iyi iş çıkarıyor."


    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • Manchester United v Sabah FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Manchester United istikrar arıyor

    Pazar günkü karşılaşma, sezonun ilk bölümünde istikrarı bulmakta zorlanan United için önemli bir sınav niteliği taşıyor. Carrick'in ekibi, lige yeni yükselen Hull City'ye karşı alınan sürpriz açılış mağlubiyeti ve Everton karşısında iki kez öne geçmesine rağmen 2-2 berabere kalınan sinir bozucu maçın ardından şimdiden mercek altında.

    Ancak Old Trafford'daki hücum tehdidi hâlâ güçlü; United bu sezon şu ana kadar sahasındaki sadece iki maçta dokuz gol attı. City, fiziksel üstünlüğünü avantaja çevirip derbide övünme hakkını elde etmeye çalışırken bu hücum gücüne karşı dikkatli olmak zorunda kalacak.

Premier Lig
M. United crest
M. United
MUN
M.City crest
M.City
MCI