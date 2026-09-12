Hazırlık farkına değinen Maresca, meslektaşına pek teselli vermedi. İtalyan teknik adam, City'nin geçen sezon da aynı senaryodan geçtiğini, perşembe günü Napoli'yi ağırladıktan sonra pazar günü Arsenal'a gittiğini hatırlattı.

"Dürüst olmak gerekirse, kulüp bana bunun geçen yıl da birebir aynı şekilde yaşandığını, kulübün Napoli ile oynadıktan sonra iki gün sonra Arsenal ile karşılaştığını söyledi. Futbolda bazen böyle şeyler olur," diye açıkladı Maresca. "Manchester United'ın buna hazır olacağına dair hiçbir şüphem yok."

City'nin patronu, bu tür engellerin üst düzey rekabetin kaçınılmaz bir parçası olduğunu vurguladı. Manchester United'ın şartları kabul etmesi gerektiğini belirten Maresca şöyle ekledi: "Böyle şeyler olur ve uyum sağlamanız gerekir. Geçen yıl bizim başımıza geldi, bu sezon onların başına geldi, gelecek sezon başka bir takımın başına gelecek. Söyleyebileceğim tek şey, bunun olduğu ve uyum sağlamanız gerektiği."



