Getty Images Sport
Çeviri:
'Uyum sağlamalısın!' - Manchester City teknik direktörü Enzo Maresca'dan Manchester United derbisi öncesi Michael Carrick'e net mesaj
Derbi günü hazırlık farkı
Manchester derbisi öncesindeki hazırlık sürecine yoğun maç takvimi tartışmaları damga vurdu. Manchester United, pazar günkü kritik Premier League karşılaşmasına ciddi bir dinlenme dezavantajıyla çıkıyor; perşembe akşamı Şampiyonlar Ligi'nde Azerbaycan ekibi Sabah ile karşı karşıya geldi.
Buna karşılık Manchester City, Avrupa'daki yükümlülüklerini salı günü yerine getirdi. Deplasmanda Porto karşısında zorlu bir sınav vermesine rağmen, Maresca'nın ekibi şehirdeki rakibine kıyasla iki gün daha fazla dinlenme fırsatı bulacak. Carrick, bu kısa dönüş süresinden duyduğu rahatsızlığı dile getirerek UEFA'nın planlamasını takımı için "ideal değil" diye niteledi.
- AFP
Maresca'dan sempati yok
Hazırlık farkına değinen Maresca, meslektaşına pek teselli vermedi. İtalyan teknik adam, City'nin geçen sezon da aynı senaryodan geçtiğini, perşembe günü Napoli'yi ağırladıktan sonra pazar günü Arsenal'a gittiğini hatırlattı.
"Dürüst olmak gerekirse, kulüp bana bunun geçen yıl da birebir aynı şekilde yaşandığını, kulübün Napoli ile oynadıktan sonra iki gün sonra Arsenal ile karşılaştığını söyledi. Futbolda bazen böyle şeyler olur," diye açıkladı Maresca. "Manchester United'ın buna hazır olacağına dair hiçbir şüphem yok."
City'nin patronu, bu tür engellerin üst düzey rekabetin kaçınılmaz bir parçası olduğunu vurguladı. Manchester United'ın şartları kabul etmesi gerektiğini belirten Maresca şöyle ekledi: "Böyle şeyler olur ve uyum sağlamanız gerekir. Geçen yıl bizim başımıza geldi, bu sezon onların başına geldi, gelecek sezon başka bir takımın başına gelecek. Söyleyebileceğim tek şey, bunun olduğu ve uyum sağlamanız gerektiği."
Baskı altında gelen övgü
Keskin fikstür mesajına rağmen Maresca, Carrick'in Old Trafford'daki çalışmalarının sıkı bir hayranı olmaya devam ediyor. İki teknik adam daha önce üç yıl önce, Maresca'nın Leicester City'sinin Carrick'in Middlesbrough'suyla karşı karşıya geldiği dönemde yolları kesişmişti ve City patronu rakibinin gelişimini yakından takip etti.
United, Carrick görevi geçici olarak üstlendikten kısa süre sonra geçen sezon City'yi mağlup etmişti. Bu etkiyi kabul eden Maresca şöyle dedi: "Bence geçen sezondan beri harika bir iş çıkarıyor. Karmaşık bir durumda görevi devraldı, sezonu çok iyi bitirdi. Bu sezon da aşağı yukarı aynı şekilde başladı, bu yüzden çok iyi iş çıkarıyor."
- Getty Images Sport
Manchester United istikrar arıyor
Pazar günkü karşılaşma, sezonun ilk bölümünde istikrarı bulmakta zorlanan United için önemli bir sınav niteliği taşıyor. Carrick'in ekibi, lige yeni yükselen Hull City'ye karşı alınan sürpriz açılış mağlubiyeti ve Everton karşısında iki kez öne geçmesine rağmen 2-2 berabere kalınan sinir bozucu maçın ardından şimdiden mercek altında.
Ancak Old Trafford'daki hücum tehdidi hâlâ güçlü; United bu sezon şu ana kadar sahasındaki sadece iki maçta dokuz gol attı. City, fiziksel üstünlüğünü avantaja çevirip derbide övünme hakkını elde etmeye çalışırken bu hücum gücüne karşı dikkatli olmak zorunda kalacak.
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