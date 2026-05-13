"Uyum her zaman en iyisi değildir": Niko Kovac yüzünden BVB'de atmosferde gerginlik mi var?

VfL Wolfsburg'da Kovac'ın yönetiminde sadece beş resmi maça çıkan ve onun hakkında defalarca eleştirilerde bulunan Kruse, şunları söyledi: "Benim gibi karakterli insanlarla pek iyi anlaşamıyor. O, lider olmak istiyor ve oyuncuların da tam olarak onun söylediklerini uygulamasını bekliyor. Herkes farklıdır, herkesin farklı karakter özellikleri vardır ve herkese farklı şekilde davranılması gerekir. Bir teknik direktör olarak bunu anlamazsanız, çoğu zaman zor olur."

38 yaşındaki oyuncu, Hırvat teknik direktörle neden anlaşamadığını açıkladı. "Niko Kovac'ı önceki görev yerlerinden de tanıyordum. Ne tür bir insan olduğunu, nelere dikkat ettiğini ve neyin onun için çok ama çok önemli olduğunu biliyordum. Ve bunun yürümeyeceğini nispeten erken fark ettim," dedi Kruse.

Bu nedenle forvet, Kovac'ın Florian Kohfeldt'in yerine geçmesinden hemen sonra kaçmak istedi: "O zaman VfL Wolfsburg'a geri döndüm – özellikle Florian Kohfeldt yüzünden, tabii ki para yüzünden de, bunu açıkça söyleyebiliriz. Ama Florian Kohfeldt olmasaydı geri dönmezdim. Ve sonra birdenbire o da gitti. Bu ilk dönüm noktasıydı. Ardından Niko Kovac geldi, kendimi onunla pek özdeşleştiremediğim biri. Benim için nispeten çabuk netleşti: Bu iş yürümeyecek – öyle ya da böyle."