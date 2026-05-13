"Şu anda Dortmund'da işler yolunda gidiyor, ancak orada da, sportif açıdan her şey yolunda olsa da uyumun pek de iyi olmadığına dair sesler sık sık duyuluyor," dedi Kruse.
Çeviri:
"Uyum her zaman en iyisi değildir": Niko Kovac yüzünden BVB'de atmosferde gerginlik mi var?
VfL Wolfsburg'da Kovac'ın yönetiminde sadece beş resmi maça çıkan ve onun hakkında defalarca eleştirilerde bulunan Kruse, şunları söyledi: "Benim gibi karakterli insanlarla pek iyi anlaşamıyor. O, lider olmak istiyor ve oyuncuların da tam olarak onun söylediklerini uygulamasını bekliyor. Herkes farklıdır, herkesin farklı karakter özellikleri vardır ve herkese farklı şekilde davranılması gerekir. Bir teknik direktör olarak bunu anlamazsanız, çoğu zaman zor olur."
38 yaşındaki oyuncu, Hırvat teknik direktörle neden anlaşamadığını açıkladı. "Niko Kovac'ı önceki görev yerlerinden de tanıyordum. Ne tür bir insan olduğunu, nelere dikkat ettiğini ve neyin onun için çok ama çok önemli olduğunu biliyordum. Ve bunun yürümeyeceğini nispeten erken fark ettim," dedi Kruse.
Bu nedenle forvet, Kovac'ın Florian Kohfeldt'in yerine geçmesinden hemen sonra kaçmak istedi: "O zaman VfL Wolfsburg'a geri döndüm – özellikle Florian Kohfeldt yüzünden, tabii ki para yüzünden de, bunu açıkça söyleyebiliriz. Ama Florian Kohfeldt olmasaydı geri dönmezdim. Ve sonra birdenbire o da gitti. Bu ilk dönüm noktasıydı. Ardından Niko Kovac geldi, kendimi onunla pek özdeşleştiremediğim biri. Benim için nispeten çabuk netleşti: Bu iş yürümeyecek – öyle ya da böyle."
- Getty Images
Kruse, Kovac ile akşam yemeğini açıkladı
Kruse, öncelikle karşılıklı beklentileri belirlemek için Kovac ile bir akşam yemeğinde buluştuğunu açıkladı. "Bu yüzden erken bir aşamada bir çözüm bulunmasının iyi olacağını belirttim. Kulüp bunu ilk başta reddetti ve 'Önce Niko Kovac ile konuş' diye yanıt verdi," dedi.
Kruse şöyle devam etti: "Gerçekten bir kez birlikte yemek yedik ve fikir alışverişinde bulunduk. Hiç de fena değildi, söylemeliyim. İkimiz de birbirimizden ne beklediğimizi konuştuk. Bana 'Benden ne istiyorsun?' diye sordu. Ben de 'Sizden hiçbir şey istemiyorum. Sadece güven istiyorum. Bana güvenin, karşılığını alacaksınız' dedim. İlk maç gününde yedek kulübesinde oturdum ve bu güven de bir anda yok oldu."
Kruse, Berlin ile Wolfsburg arasında gidip gelmesini açıklıyor
Kovac için, Kruse'nin o dönemde Berlin'de yaşayıp her gün Wolfsburg'a gidip gelmesi bir baş belasıymış. "Elbette Wolfsburg'da bir daire tutmamı istiyordu. Bir süre bunu düşündüm ama artık buna hiç halim kalmamıştı. Zaten belli bir yaşta olmuştum ve eşim de Berlin'de yaşıyordu," dedi Kruse.
14 kez milli forma giyen oyuncu, gidip gelme yorgunluğundan dolayı VfL'nin antrenman sahasında birkaç kez uyuyakalmıştı. Bu konuda şunları söyledi: "Bence bunu, lojistik açıdan da dahil olmak üzere, aslında oldukça iyi başardım. Ama tabii ki trenlerle ilgili sorunlar da vardı. Tabii ki antrenmana geç kalmak da istemedim. Bu yüzden her zaman daha erken bir bağlantıyı tercih ettim ve bazen saat sekiz gibi antrenman sahasına varıyordum."
Kruse şöyle devam etti: "Yaşam tarzımı bilenler, ara sıra saat dört veya beşte yatağa girdiğimi, hatta bazen hiç uyumadığımı ve sonra saat altıda trene binmek zorunda kaldığımı bilir. O zaman antrenmandan önce bir saat daha uyurdum. Ama sonuçta bunun bir önemi yok: Performansını sergilersen, iyi oynarsan, aslında kimse şikayet edemez."
- Getty Images
Kruse, Kovac'a karşı sık sık eleştiri yöneltmişti
Daha önce de belirtildiği gibi, Kruse'nin 54 yaşındaki teknik adamı hedef alması ilk kez olmuyor. Kovac'ın BVB'nin başına geçeceği haberleri ortaya çıktığında bile Kruse, alaycı bir yorum yapmaktan kendini alamamıştı: "O, Dortmund için benim favorim; böylece kulüp de krizin gerçekte ne anlama geldiğini bir kez olsun anlar. Orada barış, neşe ve mutluluk sona erecek," diye açıkladı Martin Harnik ile birlikte yürüttüğü Flatterball adlı podcast'inde ve şunları vurguladı: "Bunu kendine yapmak isteyen herkes yapabilir. Bunun başarıyla sonuçlanacağından ise çok şüpheliyim."
Mart 2024'te Kruse, Kovac hakkında karakter olarak "tam bir felaket" olduğunu ve oyuncularıyla "antisosyal" bir ilişki kurduğunu söylemişti.