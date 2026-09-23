Son Madrid derbisinin yankıları, tam anlamıyla kurumsal bir krize dönüştü. Real Madrid, ezeli şehir rakibi Atletico'ya karşı sinir bozucu bir 2-1'lik yenilgi aldı ve Real Madrid'i lig lideri Barcelona'nın altı puan gerisine düşürdü. Ancak sonuç, maçın hakemi Ortiz Arias ve VAR ekibi etrafında oluşan tartışmanın gölgesinde tamamen geri planda kaldı.

Son düdüğün ardından La Liga Başkanı Tebas, Madrid'in hakem yönetimine yönelik şikayetlerini hedef aldı. Ligin patronu, kulübe karşı organize bir kampanya yürütüldüğü fikrini kamuoyu önünde reddetti ve bu da Bernabeu'dan öfkeli bir yanıt gelmesine yol açtı.

Real Madrid, sert ifadeler içeren resmi açıklamasında Tebas'ın sözlerini kulübe yönelik bir saldırı olarak niteledi ve derhal istifa etmesini talep etti. Madridli yöneticiler, İspanya'nın en üst düzey liginin acilen tarafsız bir lidere ihtiyaç duyduğunu savunurken, mevcut başkanın eylemlerini de bulunduğu konumdaki biri için tamamen kabul edilemez olarak tanımladı.



