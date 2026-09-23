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'Uygunsuz davranış!' - Real Madrid, La Liga başkanının hakemlik komplosu iddialarıyla ALAY ETMESİNİN ardından yaşanan olağanüstü söz savaşında Javier Tebas'ın istifasını talep etti
Real Madrid, derbi kaosunun ardından Tebas'ın इस्तifasını talep ediyor
Son Madrid derbisinin yankıları, tam anlamıyla kurumsal bir krize dönüştü. Real Madrid, ezeli şehir rakibi Atletico'ya karşı sinir bozucu bir 2-1'lik yenilgi aldı ve Real Madrid'i lig lideri Barcelona'nın altı puan gerisine düşürdü. Ancak sonuç, maçın hakemi Ortiz Arias ve VAR ekibi etrafında oluşan tartışmanın gölgesinde tamamen geri planda kaldı.
Son düdüğün ardından La Liga Başkanı Tebas, Madrid'in hakem yönetimine yönelik şikayetlerini hedef aldı. Ligin patronu, kulübe karşı organize bir kampanya yürütüldüğü fikrini kamuoyu önünde reddetti ve bu da Bernabeu'dan öfkeli bir yanıt gelmesine yol açtı.
Real Madrid, sert ifadeler içeren resmi açıklamasında Tebas'ın sözlerini kulübe yönelik bir saldırı olarak niteledi ve derhal istifa etmesini talep etti. Madridli yöneticiler, İspanya'nın en üst düzey liginin acilen tarafsız bir lidere ihtiyaç duyduğunu savunurken, mevcut başkanın eylemlerini de bulunduğu konumdaki biri için tamamen kabul edilemez olarak tanımladı.
- Getty Images Sport
Tebas iddialarla dalga geçti, Madrid karşılık verdi
Söz düellosu, Tebas'ın Jose Mourinho'nun ekibine yönelik hakem taraflılığı iddialarıyla alenen alay etmesiyle başladı. La Liga başkanı, "Hakemlerin Real Madrid'e karşı yönlendirildiğini iddia etmek başka bir galakside yaşamak demek" dedi. "Bu anlatı, sezonun ilk maçlarında açıkça görülen diğer eksikleri örtbas etmek için bir bahane işlevi görüyor. Sahada neler olduğunu açıklamaktansa bir komployu işaret etmek daha rahat."
Madrid'in yanıtı hızlı ve tavizsiz oldu. Kulübün resmi açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Kulübümüz, LaLiga başkanının kurumsal konumunu kullanarak Real Madrid'i itibarsızlaştırmaya ve hedef almaya devam etmesini kabul edilemez bulmaktadır. Bu uygunsuz ve ısrarlı davranış karşısında, İspanya'daki profesyonel futbol organizasyonunun acilen, tarafsızlık gibi temel görevi yerine getirebilecek ve onu yönetip tam potansiyeline ulaştırabilecek bir lidere ihtiyaç duyduğuna inanıyoruz.
"Son müdahalesi özellikle ciddi ve anlaşılmazdır; sorumlu bir yöneticiye yakışmamaktadır; çünkü dijital bir medya kuruluşunda yer alan bağımsız bir gazetecinin yazısı hakkında yorum yapmaktadır. Buna rağmen kulübümüze karşı tepki vererek sportif stratejimizi eleştirme cüretini gösteriyor; bu ise bütünüyle saçma ve sorumsuz bir adımdır."
Real Madrid, hakemleri de hedef aldı ve özellikle Jude Bellingham ile Federico Valverde'nin karıştığı iki tartışmalı pozisyona dikkat çekti. Kulüp ayrı bir açıklamasında, "Real Madrid, Metropolitano'daki derbiyi Ortiz Arias'ın çok kötü yönetiminin damga vurduğu bir maçta kaybetti" dedi. "İlk yarıda Bellingham'ın dizine basan Cuti Romero'yu oyundan atmadığı gibi, Valverde'nin sol ayak bileğine basan Lee Kang-In'i de oyundan atmadı."
Şampiyonluk yarışı baskısı, kurumsal savaşın ortasında artıyor
Metropolitano'daki ağır yenilgi, Madrid'i La Liga puan durumunda dördüncü sıraya düşürdü. Yeni sezona sendeleyerek başlayan takım, şu anda yenilgisiz lider Barcelona'nın yanı sıra Atletico ve Real Betis'in de gerisinde yer alıyor.
Derbinin kırılma anı, Dean Huijsen'in ceza sahası içinde Giuliano Simeone'yi çekerek düşürmesi sonrası kırmızı kart görmesi oldu. Alejandro Grimaldo, verilen penaltıyı gole çevirdi; Jonathan David Atletico'nun üstünlüğünü artırırken, 10 kişi kalan konuk ekipte Antonio Rudiger'ın geç bulduğu gol sadece teselli oldu.
Ancak artık sonucun kendisi, Real Madrid ile La Liga arasındaki giderek tırmanan kurumsal savaşın gölgesinde kaldı. Mourinho'nun hakem komitesiyle ilgili patlayıcı suçlamaları, yakın zamanda dinecek gibi görünmeyen bu ateşe daha da körükle gitmiş oldu.
- Getty Images Sport
Mourinho, süren kavganın gölgesinde sahada yeniden yapılanmayla karşı karşıya
Mourinho, bu kurumsal çatışmanın yarattığı gürültü arasında artık takımının odağını yeniden toplamak gibi zorlu bir görevle karşı karşıya. Şampiyonluk yarışında ezeli rakiplerinin gerisinde olan Real Madrid, Barcelona ile arasındaki altı puanlık farkı kapatmak istiyorsa artık yeni puan kayıplarına tahammül edemez.
Kulüp ayrıca derbide maruz kaldıkları sert müdahalelerin ardından hem Bellingham'ın hem de Valverde'nin fiziksel durumuyla ilgili endişe duyacak. Bu arada, Madrid ligin yönetiminden yanıt ararken hakem yönetimiyle ilgili tartışmaların da sürmesi bekleniyor.
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