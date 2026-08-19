Nwaneri, Community Shield zaferini kaçırırken, Lewis-Skelly Arsenal orta sahasının merkezinde usta işi bir performans sergiledi. İngiltere genç milli oyuncusu, o tarihten bu yana kulübün en büyük iki rakibi Manchester United ve Chelsea'ye £45 milyonluk bir transferle anılıyor. BBC'ye konuşan Garlick, iki genç oyuncunun da ayrılığına kapıyı sonuna kadar kapatmadı.

"Bence Myles geçen sezonun son bölümünü harika geçirdi ve bu sezona da gerçekten çok iyi başladı, biz de ondan çok ama çok memnunuz" dedi Garlick. "Ethan da çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdi. Burada mesele, kariyerlerinin ilerleyen bölümünde bu iki oyuncuya yardımcı olacak hangi fırsatların bulunduğuna bakmak. Ancak biz altyapımızdan yetişen bu oyuncuları satmak için aktif şekilde çalışmıyoruz.

"Doğru fırsat ortaya çıkarsa ve bu hem onlar hem de kulüp için doğru olursa, elbette bunu değerlendiririz."