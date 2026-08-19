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'Uygun fırsat ortaya çıkarsa' - Arsenal yöneticisinden 45 milyon sterlinlik harika çocuk satışıyla ilgili ÇOK büyük ipucu
Garlick, Hale End'deki gelecekleri değerlendirdi
Arsenal CEO'su Garlick, altyapıdan yetişen Lewis-Skelly ile Nwaneri'nin bu yaz kulüpten ayrılma ihtimalini dışlamayı reddetti. Arsenal, transfer döneminin son haftalarında oyuncu almadan önce satış yapmak zorunda kalabilir. Arteta'nın ekibi şu ana kadar nispeten mütevazı harcamalar yaptı ve şampiyonluk kazanan kadrosunu güçlendirmek için Christos Tzolis ile Bruno Guimaraes'i kadrosuna kattı. Ancak yine de ilave takviyeler isteniyor.
Teknik direktör, William Saliba'nın sakatlığı için alternatif oluşturacak bir savunmacının yanı sıra yeni bir hücum oyuncusu da isterken, altyapıdan yetişen yeteneklerin gönderilmesi önemli bir gelir yaratabilir. Nwaneri, pazar günkü Manchester City'ye karşı Community Shield zaferinin maç kadrosuna alınmamasının ardından şu anda ayrılmaya en yakın isim gibi görünüyor.
- Getty Images Sport
Ayrılıklara kapıyı aralık bırakmak
Nwaneri, Community Shield zaferini kaçırırken, Lewis-Skelly Arsenal orta sahasının merkezinde usta işi bir performans sergiledi. İngiltere genç milli oyuncusu, o tarihten bu yana kulübün en büyük iki rakibi Manchester United ve Chelsea'ye £45 milyonluk bir transferle anılıyor. BBC'ye konuşan Garlick, iki genç oyuncunun da ayrılığına kapıyı sonuna kadar kapatmadı.
"Bence Myles geçen sezonun son bölümünü harika geçirdi ve bu sezona da gerçekten çok iyi başladı, biz de ondan çok ama çok memnunuz" dedi Garlick. "Ethan da çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdi. Burada mesele, kariyerlerinin ilerleyen bölümünde bu iki oyuncuya yardımcı olacak hangi fırsatların bulunduğuna bakmak. Ancak biz altyapımızdan yetişen bu oyuncuları satmak için aktif şekilde çalışmıyoruz.
"Doğru fırsat ortaya çıkarsa ve bu hem onlar hem de kulüp için doğru olursa, elbette bunu değerlendiririz."
Transfer spekülasyonlarının ortasında övgü
Doğru bedel karşılığında satışa onay vermeye yönelik açık istek olmasına rağmen Arsenal, altyapı sistemiyle son derece gurur duymaya devam ediyor. Her iki genç oyuncu da sezon öncesi hazırlıklarında A takım teknik ekibini istikrarlı şekilde etkiledi.
“Açıkçası akademimize inanıyoruz ve bu akademiden çıkan oyuncularla çok başarılı olduk; Myles ve Ethan da bunlardan ikisi” diye ekledi. “Herkes, kendi yetişen oyuncuların gelip formayı giymesini ve takımın başarısına katkı vermesini görmeyi sever.
“Sadece kendi yetişen oyuncuları satmayı hedeflediğimiz bir durum yok, dediğim gibi oyuncu ticareti sürekli gündeme gelen bir şey. Oyuncularla ilgili çok fazla spekülasyon oldu. Diğer kulüplerin oyuncularımıza ilgi duymasını engelleyemem.”
- Getty Images Sport
Arteta'nın şampiyonluk kazanan kadrosunu daraltmak
Yetenekli akademi adaylarının ötesinde, Arsenal bir yandan da A takım kadrosunun kenarında kalan isimlerle yollarını ayırmaya çalışıyor. Gabriel Jesus, Fabio Vieira ve Reiss Nelson'ın önümüzdeki iki hafta içinde ayrılması güçlü bir ihtimal olarak gösteriliyor. Ayrıca Gabriel Martinelli'nin uzun vadeli geleceği de yoğun spekülasyonların konusu olmaya devam ediyor. Bu tecrübeli oyuncular ayrılırsa, Nwaneri ya da Lewis-Skelly'yi satma yönündeki acil mali baskı azalabilir.
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