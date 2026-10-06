Arshavin, tecrübeli yıldızın iki farklı kulvarda uzun süreye yayılan parlak performansının, Arjantin sonuçta şampiyon İspanya'ya yenilmiş olsa da, oyunun en büyük ödülünü fazlasıyla hak ettiğini savundu.

Seçiminin arkasındaki gerekçeyi açıklayan 45 yaşındaki isim, şöyle ekledi: "Ne yazık ki takımı şampiyonluğa kadar taşıyamadı ama her halükarda hem milli takımda hem de Inter Miami'de harika oynadı. Sonuçta kulübü de ilk lig şampiyonluğuna taşıdı. Ortada açık bir aday olmadığı için bu, çok uygun bir son final notası olurdu."