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'Uygun bir son akor' - Eski Arsenal yıldızı Andrey Arshavin, Lionel Messi'nin Ballon d'Or'u kazanmasını destekliyor
Rus oyun kurucu, Arjantinli maestroya destek verdi
Eski Arsenal ofansif orta sahası Arshavin, 2026 Ballon d'Or'u kazanması için Messi'ye açıkça destek verdi. 39 yaşındaki forvet, Arjantin'i sekiz gollük katkısıyla 2026 Dünya Kupası finaline taşımasının ardından kariyerindeki rekorunu geliştiren 17. adaylığını aldı. Kulüp düzeyinde de takımın sembol ismi olan kaptan, Miami'yi ilk Major League Soccer şampiyonluğuna ve Campeones Cup zaferine taşıdı; bu süreçte etkileyici 21 gol ve 11 asist kaydetti.
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"Ben olsam onu Messi'ye verirdim"
Ortada belirgin bir favorinin bulunmadığı, herkese açık bir yarış olarak gördüğü tabloyu değerlendiren Arshavin, futbolun bireysel düzeydeki en büyük ödülünü kimin alması gerektiği konusunda net bir görüş ortaya koydu. Eski Rusya kaptanı, Sports.ru'ya konuşurken şunları söyledi: "Bana göre bu yıl Ballon d'Or için açık ara bir favori yok. Ama ben onu Messi'ye verirdim. Harika bir Dünya Kupası geçirdi, Arjantin'i neredeyse tek başına sürükledi."
Tecrübeli isim, şiirsel kariyer saygı duruşunu haklı çıkardı
Arshavin, tecrübeli yıldızın iki farklı kulvarda uzun süreye yayılan parlak performansının, Arjantin sonuçta şampiyon İspanya'ya yenilmiş olsa da, oyunun en büyük ödülünü fazlasıyla hak ettiğini savundu.
Seçiminin arkasındaki gerekçeyi açıklayan 45 yaşındaki isim, şöyle ekledi: "Ne yazık ki takımı şampiyonluğa kadar taşıyamadı ama her halükarda hem milli takımda hem de Inter Miami'de harika oynadı. Sonuçta kulübü de ilk lig şampiyonluğuna taşıdı. Ortada açık bir aday olmadığı için bu, çok uygun bir son final notası olurdu."
- getty
Tarihi Londra töreni galibi bekliyor
Prestijli Altın Top, 26 Ekim Pazartesi günü London Palladium Theatre'da yıldızlarla dolu bir galada sahibini bulacak. Tören, ödülün 70. yılı onuruna ilk kez Paris dışında düzenlenerek gelenekten tarihi bir kopuşa işaret ediyor. Messi, tacı almak için zorlu bir rekabetle karşı karşıya; 30 kişilik kısa listede oyunun yeni nesil adayları Kylian Mbappe, Erling Haaland ve Jude Bellingham ile birlikte yer alıyor.
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