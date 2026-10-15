Ajax Teknik Direktörü Michel, takımının maça tutuk başlamasının ve bireysel hatalarının yenilgide belirleyici olduğunu kabul etti. Michel, “İlk yarı hiç yeterince iyi değildik. Topu gereğinden çok daha fazla kaybettik. Enerjimiz eksikti ve yeterince baskı kuramadık. İkinci yarıda oyuna hâkimdik ve daha fazlasını hak ettik ama iki hatadan iki gol yedik” dedi.

Gol atan Klaassen da teknik direktörünün sözlerine katılarak her iki ceza sahasındaki hataların kendilerine pahalıya mal olduğunu vurguladı. Klaassen, “Kaybetmek her zaman acı verir ama özellikle de iyi bir başlangıç yapmak istediğinizde” dedi.

“Farkı iki ceza sahasında yaşanan anlar yarattı ve biz oralarda yeterince iyi değildik. Oyuna hâkim olamıyorsanız ceza sahalarındaki o anlar belirleyici olur.”