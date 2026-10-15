ANP
Çeviri:
“Uyanmamız gerekiyor!” Sofyan Amrabat ve Davy Klaassen, Ajax'ın aldığı acı yenilginin ardından sert uyarıda bulundu
Ajax, Hırvatistan'daki kötü performansı nedeniyle eli boş kaldı
Ajax, UEFA Konferans Ligi lig aşamasına Stadion Poljud'da Hajduk Split karşısında aldığı hayal kırıklığı yaratan 2-1'lik yenilgiyle başladı. Orta sahada kaybedilen topun ardından Abdoulie Sanyang, ilk yarıda ev sahibini öne geçirdi. Hollanda ekibinin beraberlik golünü ise ikinci yarıda Davy Klaassen güzel bir vuruşla kaydetti.
Ancak sadece iki dakika sonra Jofre Torrents ile Youri Baas arasındaki savunma anlaşmazlığı, Marin Soticsk'in Hajduk'a galibiyeti getiren golü atmasına olanak tanıdı.
Karşılaşma, ev sahibi taraftarların yaktığı meşaleler nedeniyle ikinci yarıda kısa süreliğine durduruldu. Böylece Ajax için Split'te geçen kötü bir gece daha da tatsız bir hâl aldı.
- ANP
Michel ve Klaassen, pahalıya mal olan savunma hatalarına tepki gösterdi
Ajax Teknik Direktörü Michel, takımının maça tutuk başlamasının ve bireysel hatalarının yenilgide belirleyici olduğunu kabul etti. Michel, “İlk yarı hiç yeterince iyi değildik. Topu gereğinden çok daha fazla kaybettik. Enerjimiz eksikti ve yeterince baskı kuramadık. İkinci yarıda oyuna hâkimdik ve daha fazlasını hak ettik ama iki hatadan iki gol yedik” dedi.
Gol atan Klaassen da teknik direktörünün sözlerine katılarak her iki ceza sahasındaki hataların kendilerine pahalıya mal olduğunu vurguladı. Klaassen, “Kaybetmek her zaman acı verir ama özellikle de iyi bir başlangıç yapmak istediğinizde” dedi.
“Farkı iki ceza sahasında yaşanan anlar yarattı ve biz oralarda yeterince iyi değildik. Oyuna hâkim olamıyorsanız ceza sahalarındaki o anlar belirleyici olur.”
Hayal kırıklığı büyürken Amrabat'tan kenetlenme çağrısı
Orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat, Ajax'ın yakaladığı fırsatları galibiyete dönüştürememesinden duyduğu derin hayal kırıklığını dile getirerek takım arkadaşlarına sorumluluk alma çağrısında bulundu. Amrabat, "Çok acı bir sonuç. İyi başlayamadık, onlar ise maça güçlü başladı. Sonuçlar istediğimiz gibi gitmiyor. Yeterince fırsat yaratıyoruz ama yine de kazanamıyoruz. Bir türlü işler yoluna girmiyor" dedi.
Amrabat, "Çok daha iyi olmalı ve çok çalışmalıyız. İnancımızı korumalıyız; sezonun bitmesine daha çok var. Artık uyanmalı, ayağa kalkmalı ve puan toplamaya başlamalıyız" diye ekledi.
Klaassen ise yaşanan olumsuzluğa rağmen takımın sakin kalması gerektiğini belirterek, "Aşırı tepki vermemeliyiz. Analiz etmeye devam etmeli ve paniğe kapılmamalıyız" dedi.
- ANP
Amrabat ve Klaassen, Eredivisie sınavı öncesinde reaksiyon bekliyor
Ajax, pazar günü VriendenLoterij Eredivisie'de FC Groningen ile karşılaşmaya hazırlanırken odağını hızla yeniden lig mücadelesine çevirmeli.
Hollanda ekibi, Avrupa'daki mücadelesini yeniden yoluna koymak amacıyla gelecek hafta Konferans Ligi'ndeki ikinci maçında İtalyan ekibi Atalanta'yı Johan Cruyff ArenA'da ağırlayacak.
Klaassen, takımın dış etkenleri bahane edemeyeceğini vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı: "Atmosfer belirleyici olmamalı. Bundan daha büyük statlarda oynadık. Bu durumu kendi kendimize yarattık."
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