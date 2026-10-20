Inter'in bu sezon tüm kulvarlarda altı kez geriye düşmesinin nedenini değerlendiren Bastoni, taktiksel tercihlerden çok psikolojik etkenlere işaret etti. Bastoni, "Takımın sahaya hiç odaklanmamış ya da kendini beğenmiş bir hâlde çıktığını görmedim. Belki de tehlikeyi algılamakta yetersiz kalıyoruz," dedi.

"Gol atmanın zor olduğunu düşünüyoruz ve basit hatalar yapıyoruz."

"Bunları azaltmak zor olacak... ama başarırsak daha az gol yiyeceğimizden ve ilerleme kaydedeceğimizden eminim," diye ekledi.