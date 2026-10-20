24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
imago-sport-1084704331.jpgGribaudi/ImagePhoto
Alvino Hanafi
Çeviri:

Uyanma çağrısı! Bastoni, Inter'deki takım arkadaşlarına egolarını bir kenara bırakıp acı gerçekle yüzleşmelerini söyledi

Inter
A. Bastoni
Inter - Shakhtar Donetsk
Shakhtar Donetsk
Şampiyonlar Ligi

Inter savunmacısı Alessandro Bastoni, Shakhtar Donetsk maçı öncesinde takım arkadaşlarına gerçekleri kabul edip geçmişteki Avrupa başarılarına güvenmeyi bırakmaları çağrısında bulundu. İtalyan millî futbolcu, Inter'in San Siro'da mutlaka sonuç almak zorunda olduğunu vurguladı.

  • Avrupa'da yaşadığı hayal kırıklığının ardından Inter reaksiyon vermek zorunda

    Inter Milan savunmacısı Alessandro Bastoni, çarşamba günü San Siro'da Shakhtar Donetsk ile oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde teknik direktör Cristian Chivu ile birlikte takımı temsil etti. Inter Milan, 2. haftada Club Brugge karşısında aldığı heyecan dolu 4-3'lük yenilginin ardından toparlanmak istiyor.

    Ukrayna şampiyonuna karşı geçmiş maçlarında yenilgi almamış olmasına rağmen Bastoni, ilk sekiz yarışında kalabilmek için üç puan almanın şart olduğunu vurguladı.

    “Yarın sonuç almak zorundayız, yoksa ilk sekize girmek imkânsız hâle gelir,” dedi Bastoni.

  • FBL-EUR-C1-SHAKHTAR-INTERAFP

    Bastoni gerçeklerle yüzleşilmesini istiyor ve bireysel hatalara değiniyor

    Inter'in son dönemde yaşadığı sıkıntıları değerlendiren Bastoni, takımın geçmiş başarıları geride bırakıp herkesin bireysel sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurguladı. Bastoni, "Gerçeklere daha fazla bakmamız gerekiyor. Şampiyonlar Ligi'nde son yıllarda oynadığımız finaller ve katettiğimiz yol artık geçmişte kaldı" dedi.

    "Fikstür ve son maçlar ayaklarımızın yere basmasını sağlamalı. Yarından itibaren güçlü bir reaksiyon göstermemiz gerekiyor."

    Savunma oyuncusu, "Her birimizin kendine karşı dürüst olması gerekiyor... Pozisyonlara tek tek baktığınızda çok sayıda bireysel hata görüyorsunuz" diye ekledi.

  • Savunma oyuncusu, savunmada tehlikeyi algılama konusundaki yetersizliğe dikkat çekiyor

    Inter'in bu sezon tüm kulvarlarda altı kez geriye düşmesinin nedenini değerlendiren Bastoni, taktiksel tercihlerden çok psikolojik etkenlere işaret etti. Bastoni, "Takımın sahaya hiç odaklanmamış ya da kendini beğenmiş bir hâlde çıktığını görmedim. Belki de tehlikeyi algılamakta yetersiz kalıyoruz," dedi.

    "Gol atmanın zor olduğunu düşünüyoruz ve basit hatalar yapıyoruz."

    "Bunları azaltmak zor olacak... ama başarırsak daha az gol yiyeceğimizden ve ilerleme kaydedeceğimizden eminim," diye ekledi.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • imago-sport-1084681432.jpgIPA Sport

    Inter, sahasında kritik bir reaksiyon göstermeyi hedefliyor

    Gerçeklerle yeniden yüzleşen Inter, tüm kulvarlarda üst üste beş galibiyet alarak Lombardiya'ya gelen Arda Turan yönetimindeki formda Shakhtar Donetsk'i ağırlıyor.

    Cristian Chivu'nun takımı, San Siro'daki ev sahibi avantajını kullanarak lig aşamasındaki ilk Avrupa galibiyetini almak istiyor.

    Inter Milan, çarşamba gecesi Britanya Yaz Saati ile 20.00'de Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak.

Gelecek maçlar
INT

INT

Şampiyonlar Ligi

21 Eki 2026

SHK

SHK