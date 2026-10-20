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Uyanma çağrısı! Bastoni, Inter'deki takım arkadaşlarına egolarını bir kenara bırakıp acı gerçekle yüzleşmelerini söyledi
Avrupa'da yaşadığı hayal kırıklığının ardından Inter reaksiyon vermek zorunda
Inter Milan savunmacısı Alessandro Bastoni, çarşamba günü San Siro'da Shakhtar Donetsk ile oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde teknik direktör Cristian Chivu ile birlikte takımı temsil etti. Inter Milan, 2. haftada Club Brugge karşısında aldığı heyecan dolu 4-3'lük yenilginin ardından toparlanmak istiyor.
Ukrayna şampiyonuna karşı geçmiş maçlarında yenilgi almamış olmasına rağmen Bastoni, ilk sekiz yarışında kalabilmek için üç puan almanın şart olduğunu vurguladı.
“Yarın sonuç almak zorundayız, yoksa ilk sekize girmek imkânsız hâle gelir,” dedi Bastoni.
- AFP
Bastoni gerçeklerle yüzleşilmesini istiyor ve bireysel hatalara değiniyor
Inter'in son dönemde yaşadığı sıkıntıları değerlendiren Bastoni, takımın geçmiş başarıları geride bırakıp herkesin bireysel sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurguladı. Bastoni, "Gerçeklere daha fazla bakmamız gerekiyor. Şampiyonlar Ligi'nde son yıllarda oynadığımız finaller ve katettiğimiz yol artık geçmişte kaldı" dedi.
"Fikstür ve son maçlar ayaklarımızın yere basmasını sağlamalı. Yarından itibaren güçlü bir reaksiyon göstermemiz gerekiyor."
Savunma oyuncusu, "Her birimizin kendine karşı dürüst olması gerekiyor... Pozisyonlara tek tek baktığınızda çok sayıda bireysel hata görüyorsunuz" diye ekledi.
Savunma oyuncusu, savunmada tehlikeyi algılama konusundaki yetersizliğe dikkat çekiyor
Inter'in bu sezon tüm kulvarlarda altı kez geriye düşmesinin nedenini değerlendiren Bastoni, taktiksel tercihlerden çok psikolojik etkenlere işaret etti. Bastoni, "Takımın sahaya hiç odaklanmamış ya da kendini beğenmiş bir hâlde çıktığını görmedim. Belki de tehlikeyi algılamakta yetersiz kalıyoruz," dedi.
"Gol atmanın zor olduğunu düşünüyoruz ve basit hatalar yapıyoruz."
"Bunları azaltmak zor olacak... ama başarırsak daha az gol yiyeceğimizden ve ilerleme kaydedeceğimizden eminim," diye ekledi.
- IPA Sport
Inter, sahasında kritik bir reaksiyon göstermeyi hedefliyor
Gerçeklerle yeniden yüzleşen Inter, tüm kulvarlarda üst üste beş galibiyet alarak Lombardiya'ya gelen Arda Turan yönetimindeki formda Shakhtar Donetsk'i ağırlıyor.
Cristian Chivu'nun takımı, San Siro'daki ev sahibi avantajını kullanarak lig aşamasındaki ilk Avrupa galibiyetini almak istiyor.
Inter Milan, çarşamba gecesi Britanya Yaz Saati ile 20.00'de Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak.
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