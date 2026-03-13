"Utanman yok" - Joan Laporta, Man City yıldızının menajeri Barcelona ile görüşüldüğünü yalanladıktan sonra, "çürütülmüş" Erling Haaland iddiası nedeniyle rakibini sert bir şekilde eleştirdi

Barselona başkanlığı yarışı Perşembe gecesi Laporta ve Font'un televizyonda yayınlanan son tartışma programında karşı karşıya gelmesiyle kırılma noktasına ulaştı. Dördüncü dönem için aday olan Laporta, Font'a bir dizi agresif saldırı düzenleyerek onu Hansi Flick yönetimindeki kulübün mevcut spor momentumunu tehlikeye atabilecek fikirleri olan "deneyimsiz bir yabancı" olarak nitelendirdi. Ayrıca Font'un, başkan seçilmesi halinde Barça'nın Haaland'ı transfer edebileceği iddiasına da sert bir yanıt verdi.

Laporta, Camp Nou'nun devam eden yenileme çalışmaları ve liderlik tarzını savunarak, geçmişteki başarılarına sadık kaldı. Font'u kulübün gerçeklerinden kopuk bir "teknik adam" olarak nitelendirerek, Blaugrana'nın mevcut gidişatını sürdürmesi için istikrarın çok önemli olduğunu vurguladı.