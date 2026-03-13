Getty Images

"Utanman yok" - Joan Laporta, Man City yıldızının menajeri Barcelona ile görüşüldüğünü yalanladıktan sonra, "çürütülmüş" Erling Haaland iddiası nedeniyle rakibini sert bir şekilde eleştirdi
Seçim gerilimleri tırmanıyor
Barselona başkanlığı yarışı Perşembe gecesi Laporta ve Font'un televizyonda yayınlanan son tartışma programında karşı karşıya gelmesiyle kırılma noktasına ulaştı. Dördüncü dönem için aday olan Laporta, Font'a bir dizi agresif saldırı düzenleyerek onu Hansi Flick yönetimindeki kulübün mevcut spor momentumunu tehlikeye atabilecek fikirleri olan "deneyimsiz bir yabancı" olarak nitelendirdi. Ayrıca Font'un, başkan seçilmesi halinde Barça'nın Haaland'ı transfer edebileceği iddiasına da sert bir yanıt verdi.
Laporta, Camp Nou'nun devam eden yenileme çalışmaları ve liderlik tarzını savunarak, geçmişteki başarılarına sadık kaldı. Font'u kulübün gerçeklerinden kopuk bir "teknik adam" olarak nitelendirerek, Blaugrana'nın mevcut gidişatını sürdürmesi için istikrarın çok önemli olduğunu vurguladı.
Haaland tartışması
Font, Haaland'ın City'den ayrılmak istediği zaman için bir satın alma opsiyonu üzerinde pazarlık yaptığını iddia edince tartışma alevlendi. Bu, Laporta'nın Norveçli oyuncunun kampından gelen son açıklamalara atıfta bulunarak iddiayı geçersiz kılmak için hemen ve yerel bir şekilde yanıt vermesine neden oldu.
"Haaland konusu tamamen yalan ve zaten çürütülmüş bir iddia. Bu, ona geri tepti. Hiç utanman yok," diye karşılık verdi Laporta yayın sırasında.
Görevdeki başkan, Barcelona yetkilileriyle herhangi bir görüşme yapılmadığını belirten menajer Rafaela Pimenta'nın son açıklamalarına dayandı. Pimenta, "Barcelona'ya büyük saygı ve hayranlık duyuyoruz, ancak potansiyel transfer hedefleri konusunda Erling Haaland veya Barcelona yönetimi ile herhangi bir temas kurulmadı" dedi.
Kulübün ruhu için verilen savaş
Transfer piyasasının ötesinde, adaylar kulübün iç yapısı konusunda çatıştı. Font, gayri resmi danışman Alejandro Echevarria'nın etkisini eleştirdi ve spor direktörü Deco'nun niteliklerini eleştirdi.
"Deco, Alejandro Echevarria'nın ortağıdır ve bu, Barça'nın spor direktörü olmak için sahip olduğu en önemli niteliktir. Johan Cruyff'un değeri bilinmeden ayrılan oğlu ve Mateu Alemany'nin yerini aldı. Sahip olduğu her şeyi miras yoluyla aldı. Barcelona'da faşistlere yer yok [Echevarria'ya atıfta bulunarak]." Font, Echevarria'nın geçmişteki siyasi bağlantılarını hedef alarak bu iddiada bulundu.
Laporta, Deco'nun çalışmasının birinci takımın başarısı için gerekli olduğunu savunarak spor yapısını hemen savundu. Mevcut hiyerarşinin kaldırılmasının teknik direktör Hansi Flick'in iş güvenliğini tehlikeye atacağını ve gelişmekte olan genç kadronun gelişimini bozacağını iddia etti.
"Font bariz olanı inkar ediyor ve yalan söylüyor. O, bilgisayar başında çalışan bir teknokrat. Bizim inşa ettiğimiz her şeyi yok etmek istiyor. Victor Font kampanyasını yalanlara dayandırıyor. Deco'yu üç kişiyle değiştirmek istiyor. Deco'nun ayrılması Hansi Flick'in iş güvenliğini tehlikeye atar," dedi Laporta. "Bu, işlerin nasıl yürüdüğüne dair tam bir anlayış eksikliğini gösteriyor. Deco, Mateu Alemany'den [öncülünden] daha iyidir. Alemany futbol hakkında benim kadar bilgili. Takımı kurdu, bütün bir nesil genç oyuncuyu yeniden canlandırdı. İşe yarayan bir yapı var."
Camp Nou'da karar günü
Kulüp üyeleri, önümüzdeki yılların liderliğini belirlemek için bu Pazar günü sandık başına gidecek. Laporta hala en büyük favori olsa da, bu tartışmanın yarattığı etki, sürece bir belirsizlik katmıştır.
Saha içinde Barcelona, son beş maçından dördünü kazanarak La Liga'nın zirvesinde yer alıyor. Takım, Pazar günü Sevilla ile karşılaşmaya hazırlanırken, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Newcastle ile karşılaşacak. İlk maç 1-1 berabere sonuçlanmıştı.
