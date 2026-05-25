"Utanmalısınız!" - Gary Neville, "acınası" sezonları nedeniyle Tottenham oyuncularına sert çıktı ve kulübün sloganıyla alay etti

Eleştiriler sadece oyuncularla sınırlı kalmadı; Neville, dikkatini yönetim kuruluna ve sezonun seyrini belirleyen kaotik teknik direktör değişikliklerine yöneltti. Ange Postecoglou’nun ayrılışından Thomas Frank ve Igor Tudor’un kısa süren görev sürelerine kadar, yorumcu, kulüp yönetiminin tutarsız kararlarıyla taraftarların güvenini yitirdiğine inanıyor.

"Kulüp genelinde bir bağlantı var mı? Hayır, kulüp sahiplerinin iki, üç, dört yıldır bu kulübü satmaya çalıştıklarını ve mümkün olduğunca yüksek bir fiyat elde etmeye çalıştıklarını duyuyoruz," dedi Neville. "Altyapı açısından kurdukları bazı şeylerle belirli açılardan harika bir iş çıkardılar, ancak sahada taraftarları hayal kırıklığına uğrattılar - bu en önemli nokta. Büyük bir sıfırlama yapılmalı; kulübün her kademesinde gerçekten derinlemesine bir otopsi yapılmalı.

"Bir futbol kulübünün sahibi olduğunuzda - ve ben de bir futbol kulübünün sahibiyim - bazen önce aynaya bakarak başlamanız gerekir. Bir futbol kulübünde başarı bazen [sahip olarak] sizin aldığınız kararlar, yaptıklarınız yüzünden gelmez. Taraftarların, oyuncuların veya antrenörlerin yaptıkları yüzünden değil.

"Yani, Igor Tudor'u atamak ve birkaç hafta içinde onu kovmak zorunda kalmak... O doğru gelmiyordu; o atama ilk günden itibaren doğru değildi, değil mi? Hiç uyum sağlamadı. Ange Postecoglou'yu kovup, çok saygı duyulan Thomas Frank'i getirmek, Igor Tudor'u getirmek, şimdi de De Zerbi'yi getirmek.

"Ne inişli çıkışlı bir sezon. [Kulüp sahipleri] çok fazla itibar ve güven kaybettiler. Kulüp sahiplerine karşı olan işaretleri görebilirsiniz ve bu beni şaşırtmadı."