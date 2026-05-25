"Utanmalısınız!" - Gary Neville, "acınası" sezonları nedeniyle Tottenham oyuncularına sert çıktı ve kulübün sloganıyla alay etti
Neville, 'acınası' Spurs'a karşı sözünü sakınmıyor
Tottenham, küme düşme hattının sadece iki puan üzerinde bitirerek Premier Lig'de kalmayı kıl payı başardı. Ancak ligde kalmanın getirdiği rahatlama, kulübü sert eleştirilerden kurtarmadı; Neville, sahip olduğu muazzam kaynaklara kıyasla beklenenin altında performans gösteren kadroya yönelik eleştirilerin başını çekti. Manchester United efsanesi, Spurs'un bu sezon dibe vurduğunu düşünüp düşünmediği sorulduğunda sözünü sakınmadı.
"Onların acınası bir durumda olduğunu söylemek abartı mı olur? Kendilerinden utanmaları gerektiğini söylemek abartı mı olur? Muhtemelen hayır," dedi Neville, Sky Sports'a. "Burası Tottenham Hotspur. Bazen bunu söylediğim için alay edildiğimi biliyorum, ama burası inanılmaz geleneklere sahip bir futbol kulübü.
"Geçen yıl Avrupa Ligi'ni kazanmaları harika bir şeydi, ancak uzun süredir düzenli olarak kupa kazanamıyorlar. Taraftarlar için bir kupayı kutlamak harikaydı. Ancak uzun süredir beklentilerin altında kalıyorlar ve performansları düşük. Bu, başarısızlığın başka bir boyutu ve yeni bir dibe vurma durumu. Premier Lig'deki son iki yıl."
"Cesaret etmek, yapmak demektir" sloganını sorgulamak
Neville, kuzey Londra kulübünün soyunma odası kültürünü özellikle eleştirdi ve mevcut oyuncuların çoğunun bu formayı giymeyi hak etmediğini ima etti. "Taraftarlar kutlama yapıyordu çünkü onlar için bu gerçek," dedi. "Oyuncular için, eminim ki bazıları için bu gerçek, ancak bazıları için otobüste olmak istemiyorlarmış gibi geliyor ve Roberto De Zerbi'nin çözmesi gereken de bu. Muhtemelen çoktan çözmüştür."
Kulübün ikonik sloganıyla alay eden Neville, "Saha içindeki eylemler, sözlerden çok daha anlamlıdır. Cesaret etmek, yapmaktır - bu oyuncular cesaret edebiliyor mu? Sanmıyorum. Her zaman birlik içinde mi? Hayır, sanmıyorum" diye ekledi.
Yönlendirme eksikliği nedeniyle eleştirilen işletme sahipleri
Eleştiriler sadece oyuncularla sınırlı kalmadı; Neville, dikkatini yönetim kuruluna ve sezonun seyrini belirleyen kaotik teknik direktör değişikliklerine yöneltti. Ange Postecoglou’nun ayrılışından Thomas Frank ve Igor Tudor’un kısa süren görev sürelerine kadar, yorumcu, kulüp yönetiminin tutarsız kararlarıyla taraftarların güvenini yitirdiğine inanıyor.
"Kulüp genelinde bir bağlantı var mı? Hayır, kulüp sahiplerinin iki, üç, dört yıldır bu kulübü satmaya çalıştıklarını ve mümkün olduğunca yüksek bir fiyat elde etmeye çalıştıklarını duyuyoruz," dedi Neville. "Altyapı açısından kurdukları bazı şeylerle belirli açılardan harika bir iş çıkardılar, ancak sahada taraftarları hayal kırıklığına uğrattılar - bu en önemli nokta. Büyük bir sıfırlama yapılmalı; kulübün her kademesinde gerçekten derinlemesine bir otopsi yapılmalı.
"Bir futbol kulübünün sahibi olduğunuzda - ve ben de bir futbol kulübünün sahibiyim - bazen önce aynaya bakarak başlamanız gerekir. Bir futbol kulübünde başarı bazen [sahip olarak] sizin aldığınız kararlar, yaptıklarınız yüzünden gelmez. Taraftarların, oyuncuların veya antrenörlerin yaptıkları yüzünden değil.
"Yani, Igor Tudor'u atamak ve birkaç hafta içinde onu kovmak zorunda kalmak... O doğru gelmiyordu; o atama ilk günden itibaren doğru değildi, değil mi? Hiç uyum sağlamadı. Ange Postecoglou'yu kovup, çok saygı duyulan Thomas Frank'i getirmek, Igor Tudor'u getirmek, şimdi de De Zerbi'yi getirmek.
"Ne inişli çıkışlı bir sezon. [Kulüp sahipleri] çok fazla itibar ve güven kaybettiler. Kulüp sahiplerine karşı olan işaretleri görebilirsiniz ve bu beni şaşırtmadı."
De Zerbi zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya
Yeniden yapılanma görevini üstlenen De Zerbi, takımdaki verimsiz oyuncuları eleyip galibiyet zihniyetini aşılamak gibi devasa bir zorlukla karşı karşıya. Neville, teknik direktörün "rüya takım" vizyonunu gerçeğe dönüştürmek istiyorsa transfer piyasasında acımasız olması gerektiğine inanıyor ve mevcut kadronun yeniden rekabetçi hale gelmesi için baştan aşağı bir revizyona ihtiyaç duyduğunu belirtiyor.
Neville, "Noel'den bu yana burada (evinde) hiçbir maç kazanamamak, pahalıya mal olan bir oyuncu kadrosu ve böylesine saygın bir kulüp için kesinlikle şok edici bir durum, ancak onlar dayanıksız, zayıf ve savunmasızlar ve otopsi gerçekten başlamalı" diye konuştu. "Artık bunu gerçekten anladılar, bugün kurtuldukları için, soyunma odasında adeta bir buldozer gibi hareket etmeye başlayabilirler, çünkü yapmaları gereken budur."